डाकघर की इस स्कीम में रोज 333 रुपये बचाइए, 10 साल बाद मिल सकता है 17 लाख रुपये से ज्यादा का फंड; जानिए पूरा गणित

क्या हर महीने की छोटी बचत आपको भविष्य में लाखों रुपये दिला सकती है? जी हां, डाकघर की एक शानदार योजना है जो प्रतिदिन ₹333 के निवेश पर पाएं ₹17 लाख पा सकते हैं लेकिन कैसे? चलिए पूरी गणना समझते हैं.

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए बड़ी कमाई होना जरूरी है. लेकिन सच्चाई यह है कि नियमित बचत और समय का साथ मिल जाए तो मामूली रकम भी बड़ी पूंजी में बदल सकती है. डाकघर की एक ऐसी ही योजना इन दिनों चर्चा में है, जिसमें रोजाना लगभग 333 रुपये बचाकर 10 साल में 17 लाख रुपये से ज्यादा का फंड तैयार किया जा सकता है.

छोटी बचत को बड़ी पूंजी में बदलने का फॉर्मूला क्या है?

मिडिल क्लास परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे सुरक्षित निवेश के साथ अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं. शेयर बाजार का जोखिम हर किसी के लिए सहज नहीं होता. ऐसे में डाकघर की योजनाएं भरोसे का विकल्प बनकर सामने आती हैं. यही वजह है कि लाखों लोग अपनी नियमित बचत को पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं. यहां निवेश की सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा लंबे समय से बना हुआ है.

कौन सी है वह योजना जिसकी हो रही चर्चा?

यह योजना पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम है. वर्तमान में इस योजना पर सरकार 6.7 प्रतिशत ब्याज दे रही है. यह ब्याज दर सामान्य बचत खातों की तुलना में अधिक मानी जाती है. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती. कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी डाकघर में जाकर आरडी खाता खुलवा सकता है. खाता एकल या संयुक्त दोनों रूपों में खोला जा सकता है.

5 साल की योजना कैसे बन सकती है 10 साल का फंड?

पोस्ट ऑफिस आरडी की मूल परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है. हालांकि आवश्यकता होने पर इसे आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. यहीं पर इस योजना का असली फायदा सामने आता है. लंबी अवधि तक निवेश जारी रखने से ब्याज का असर बढ़ता जाता है और बचत तेजी से बड़े फंड का रूप लेने लगती है. यही वह पहलू है जिसे अक्सर छोटे निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं.

रोज 333 रुपये से 17 लाख रुपये का गणित क्या है?

इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 333 रुपये बचाता है, तो वह हर महीने करीब 10,000 रुपये जमा कर सकता है. यदि यह राशि लगातार 5 वर्षों तक पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा की जाए तो कुल निवेश 6 लाख रुपये होगा. इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1,13,659 रुपये मिलेंगे. यानी कुल फंड 7,13,659 रुपये हो जाएगा.

अगर निवेशक योजना को आगे 5 साल और बढ़ा देता है, तो 10 वर्षों में कुल निवेश 12 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा. इस दौरान ब्याज के रूप में 5,08,546 रुपये प्राप्त होंगे. इस प्रकार कुल फंड बढ़कर 17,08,546 रुपये हो जाएगा. यह आंकड़ा बताता है कि नियमित बचत और अनुशासन लंबे समय में कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं.

क्या एक गलती से बंद भी हो सकता है खाता?

इस योजना में निवेश करते समय समय पर किस्त जमा करना बेहद जरूरी है. यदि किसी महीने किस्त समय पर जमा नहीं की जाती है तो 1 प्रतिशत का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं लगातार चार किस्तें नहीं जमा करने पर खाता स्वतः बंद हो सकता है. इसलिए इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए निवेश में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है.

आखिर आम लोगों के लिए यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

बढ़ती महंगाई के दौर में केवल बचत करना काफी नहीं है, बल्कि बचत को सही जगह निवेश करना भी उतना ही जरूरी है. पोस्ट ऑफिस आरडी जैसी योजनाएं उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं जो जोखिम से बचते हुए धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं.

इस योजना का सबसे बड़ा संदेश यह है कि संपत्ति बनाने की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि नियमित आदतों से होती है. रोजाना खर्च होने वाली छोटी राशि को यदि व्यवस्थित तरीके से निवेश किया जाए तो भविष्य में वही रकम आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकती है.

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