एक ही कंपनी, बराबर काम के घंटे फिर सैलरी में 5 गुना फर्क क्यों? जानिए कैसे AI ला रहा Salary Gap का नया दौर

AI impact on employee salaries: एआई का असर सिर्फ नौकरियां घटाने तक सीमित नहीं है. पीडब्ल्यूसी के मुताबिक एआई स्किल वाले कर्मचारियों का औसत वेतन प्रीमियम 62 फीसदी पहुंच गया है. विशेषज्ञता, नेतृत्व और जजमेंट वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है, जबकि दोहराव वाले कामों की बारगेनिंग पावर घट सकती है.

एआई से बढ़ेगा सैलरी का अंतर

एआई स्किल पर 62 फीसदी प्रीमियम

जूनियर रोल में सीनियर स्किल जरूरी

69 फीसदी बढ़ी एआई जॉब डिमांड

प्रोडक्टिविटी से तय होगी कर्मचारी वैल्यू

सोचिए एक ही कंपनी में दो कर्मचारी एक जैसे घंटे काम करते हैं, लेकिन एक की सैलरी तेजी से बढ़ रही है और दूसरे की कमाई लगभग वहीं अटकी है. वजह सिर्फ अनुभव या पद नहीं होगी. एआई के दौर में असली फर्क इस बात से पड़ सकता है कि कर्मचारी एआई को अपने काम का हिस्सा बनाकर कितनी ज्यादा वैल्यू पैदा कर पा रहा है.

पीडब्ल्यूसी की 2026 ग्लोबल एआई जॉब्स बैरोमीटर रिपोर्ट बताती है कि एआई लेबर मार्केट को दो अलग रास्तों में बांट रहा है. एक तरफ वे नौकरियां हैं जहां एआई इंसान की विशेषज्ञता को और ताकतवर बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ वे भूमिकाएं हैं जहां एआई ने काम को करना आसान बना दिया है. यही बदलाव आने वाले समय में सैलरी के बीच बड़ा अंतर पैदा कर सकता है.

एआई नौकरी छीनने से ज्यादा सैलरी का फर्क बढ़ा रहा है

अब तक एआई को लेकर सबसे बड़ा डर नौकरी जाने का रहा है. लेकिन पीडब्ल्यूसी की 2026 रिपोर्ट तस्वीर को थोड़ा अलग तरीके से दिखाती है. रिपोर्ट में एक अरब से ज्यादा जॉब विज्ञापनों का विश्लेषण किया गया है और इसमें एआई के असर वाली नौकरियों के भीतर एक नया अंतर दिखाई देता है.

रिपोर्ट के अनुसार एआई से प्रोफेशनलाइज्ड होने वाली नौकरियां, यानी ऐसी भूमिकाएं जहां रूटीन काम एआई संभालता है और इंसान का जजमेंट, क्रिएटिविटी और विशेषज्ञता ज्यादा अहम हो जाती है, तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसी नौकरियों की ग्रोथ एआई से डेमोक्रेटाइज्ड होने वाली नौकरियों की तुलना में करीब दोगुनी रही है और उनकी सैलरी ग्रोथ 42 फीसदी ज्यादा रही है.

इसका सीधा असर कर्मचारी की जेब पर पड़ सकता है. अगर किसी कर्मचारी का काम सिर्फ डेटा डालना, रिपोर्ट बनाना या बार-बार होने वाले एक जैसे टास्क करना है, तो एआई उसके काम का बड़ा हिस्सा संभाल सकता है. लेकिन अगर वही कर्मचारी एआई के नतीजों को समझकर बिजनेस फैसला ले सकता है, ग्राहक को सलाह दे सकता है या जटिल समस्या सुलझा सकता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है.

एआई स्किल वालों की सैलरी में क्यों आ रहा है इतना बड़ा प्रीमियम?

पीडब्ल्यूसी के 2026 आंकड़े इस बदलाव को सबसे साफ तरीके से सैलरी में दिखाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक एआई स्किल रखने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन प्रीमियम 62 फीसदी तक पहुंच गया है. एक साल पहले यह 57 फीसदी था. यानी कंपनियां एआई से जुड़ी खास क्षमताओं वाले कर्मचारियों के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करने को तैयार हैं.

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है. 62 फीसदी का मतलब यह नहीं है कि हर एआई एक्सपर्ट को अपनी मौजूदा सैलरी से 62 फीसदी ज्यादा पैसा मिलेगा. पीडब्ल्यूसी इस प्रीमियम को तुलनात्मक भूमिकाओं में एआई स्किल की जरूरत वाली और बिना ऐसी स्किल वाली नौकरियों की सैलरी के अंतर के रूप में मापता है.

एआई स्किल की मांग भी सामान्य जॉब मार्केट से कहीं तेज बढ़ रही है. पीडब्ल्यूसी के मुताबिक खास एआई स्किल मांगने वाली नौकरियों में 69 फीसदी की ग्रोथ हुई, जबकि कुल जॉब मार्केट की ग्रोथ 9 फीसदी रही. यानी एआई जानने वाला कर्मचारी सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहा, वह अपने लिए एक नया सैलरी प्रीमियम भी तैयार कर रहा है.

एक ही कंपनी में सैलरी का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है?

मान लीजिए किसी कंपनी में दो कर्मचारी हैं. पहला कर्मचारी रोजाना डेटा तैयार करता है, रिपोर्ट बनाता है और तय प्रोसेस के मुताबिक काम पूरा करता है. दूसरा वही एआई टूल इस्तेमाल करके कुछ घंटों का काम मिनटों में पूरा करता है और बचा हुआ समय ग्राहक की समस्या समझने, रणनीति बनाने और नए बिजनेस आइडिया पर लगाता है.

कंपनी के नजरिए से दोनों की प्रोडक्टिविटी एक जैसी नहीं रह जाती. यहीं से सैलरी का अंतर पैदा हो सकता है.

पीडब्ल्यूसी के आंकड़ों में एआई के इस्तेमाल में सबसे आगे रहने वाली कंपनियों में हेडकाउंट ग्रोथ भी पीछे रहने वाली कंपनियों से तेज रही. 2025 में ज्यादा एआई एक्सपोजर वाली कंपनियों में हेडकाउंट ग्रोथ 52 फीसदी थी, जबकि कम एआई एक्सपोजर वाली कंपनियों में यह 36 फीसदी रही. साथ ही इन कंपनियों में वेतन ग्रोथ 24 फीसदी रही, जबकि कम एआई एक्सपोजर वाली कंपनियों में 17 फीसदी. यानी तस्वीर सिर्फ यह नहीं है कि एआई आने पर कंपनियां कम लोगों से काम लेंगी. बड़ा बदलाव यह भी हो सकता है कि कंपनियां कम लेकिन ज्यादा उत्पादक लोगों को ज्यादा महत्व दें और उनकी सैलरी बढ़ाएं.

जूनियर कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यहीं आने वाला है

एआई का असर सिर्फ अनुभवी कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा. करियर शुरू करने वाले युवाओं के लिए भी नौकरी की परिभाषा बदल रही है. पीडब्ल्यूसी ने अमेरिका की 24 लाख एंट्री लेवल नौकरियों का विश्लेषण किया. इसमें पाया गया कि एआई से ज्यादा प्रभावित एंट्री लेवल भूमिकाओं में अब पारंपरिक रूप से सीनियर माने जाने वाले स्किल जैसे लीडरशिप, जजमेंट और क्रिएटिविटी मांगने की संभावना सात गुना ज्यादा है. ऐसी सीनियराइज्ड एंट्री लेवल नौकरियां 2019 के बाद 35 फीसदी बढ़ीं, जबकि दूसरी एंट्री लेवल भूमिकाएं 10 फीसदी घटीं.

इसका मतलब कॉलेज से निकलने वाले युवाओं के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी. कंपनियां यह भी देख सकती हैं कि उम्मीदवार एआई के साथ काम करके समस्या को कितनी जल्दी समझता है, फैसले ले सकता है या नहीं और मशीन के आउटपुट में गलती पकड़ सकता है या नहीं.

यही एआई का छिपा हुआ असर है. पहले जूनियर कर्मचारी छोटे-छोटे रूटीन काम करके धीरे-धीरे अनुभव हासिल करते थे. अब एआई उन रूटीन कामों का बड़ा हिस्सा कर सकता है. ऐसे में युवाओं को अनुभव के साथ मिलने वाली सीढ़ी पहले जैसी नहीं मिलेगी और उन्हें अपेक्षाकृत जल्दी ज्यादा जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है. पीडब्ल्यूसी ने भी इस बदलाव को करियर के शुरुआती दौर में बढ़ती ह्यूमन स्किल जरूरत से जोड़ा है.

क्या इसका मतलब कम स्किल वाली नौकरी खत्म हो जाएगी?

ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा. पीडब्ल्यूसी का डेटा सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि सभी रूटीन नौकरियां खत्म हो जाएंगी. बल्कि रिपोर्ट यह दिखाती है कि एआई के साथ अलग-अलग भूमिकाओं की वैल्यू बदल रही है.

कुछ कामों में एआई इंसान को ज्यादा सक्षम बनाएगा. उदाहरण के लिए किसी विशेषज्ञ को पहले घंटों की डॉक्यूमेंट समीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन एआई शुरुआती विश्लेषण कर सकता है. अब विशेषज्ञ का समय ज्यादा जटिल फैसलों और क्लाइंट से जुड़े काम में लग सकता है. दूसरी तरफ जिन भूमिकाओं में ज्यादातर काम आसानी से एआई द्वारा किया जा सकता है, वहां कर्मचारी की नेगोशिएटिंग पावर पर दबाव आ सकता है.

यही वजह है कि आने वाले समय में सिर्फ यह पूछना काफी नहीं होगा कि एआई आपकी नौकरी लेगा या नहीं. ज्यादा जरूरी सवाल यह होगा कि एआई आपकी नौकरी की कौन सी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकता है और आपके पास ऐसी कौन सी क्षमता बचेगी जिसके लिए कंपनी ज्यादा भुगतान करेगी.

कर्मचारियों के लिए असली चुनौती अब स्किल अपग्रेड की है

पीडब्ल्यूसी के आंकड़े एक और बड़ा संकेत देते हैं. एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित नौकरियों में मांगी जाने वाली स्किल तेजी से बदल रही हैं. 2026 रिपोर्ट के अनुसार इन भूमिकाओं में स्किल की जरूरत कम एआई एक्सपोजर वाली नौकरियों की तुलना में दो गुना से ज्यादा तेजी से बदल रही है.

इसका मतलब यह है कि आज की हाई सैलरी स्किल कुछ साल बाद सामान्य हो सकती है. इसलिए सिर्फ एक एआई टूल सीख लेना पर्याप्त नहीं होगा. कर्मचारी को अपने डोमेन की जानकारी के साथ एआई, डेटा, समस्या समाधान, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट जैसी क्षमताओं का कॉम्बिनेशन बनाना होगा.

यही कॉम्बिनेशन भविष्य की सैलरी का बड़ा निर्धारक बन सकता है. एक व्यक्ति जो एआई को सिर्फ काम जल्दी करने के लिए इस्तेमाल करता है और दूसरा जो एआई की मदद से कंपनी के लिए नया रेवेन्यू, बेहतर फैसला या ज्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा करता है, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी.

कंपनियों के लिए भी बदल रहा है सैलरी का गणित

इस बदलाव का दूसरा पहलू कंपनियों के लिए है. पीडब्ल्यूसी के अनुसार एआई के सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाले क्षेत्रों में 2025 में 2018 की तुलना में 34 फीसदी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रही, जबकि कम एआई क्षमता वाली कंपनियों में यह 24 फीसदी रही. सबसे ज्यादा एआई एक्सपोजर वाली टॉप 20 फीसदी कंपनियों ने 163 फीसदी की औसत लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हासिल की.

इससे कंपनियों के सामने एक नया सवाल खड़ा होगा. क्या वे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामान्य वेतन पर रखें या कम संख्या में ऐसे लोगों पर ज्यादा खर्च करें जो एआई के साथ कई गुना ज्यादा काम कर सकते हैं.

यही वजह है कि आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव दिखाई दे सकता है. बेसिक काम करने वाले और एआई के साथ बिजनेस वैल्यू पैदा करने वाले कर्मचारियों के बीच पे गैप बढ़ सकता है. यानी अगला बड़ा लेबर मार्केट संकट सिर्फ बेरोजगारी का नहीं, सैलरी पोलराइजेशन का भी हो सकता है.

आपको इससे क्या सीखना चाहिए?

इस पूरी रिपोर्ट का सबसे जरूरी संदेश नौकरी छोड़कर एआई सीखने का नहीं है. संदेश यह है कि अपनी मौजूदा नौकरी में एआई आपकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है, यह समझना अब ज्यादा जरूरी हो गया है.

अगर कोई अकाउंट्स कर्मचारी एआई से सिर्फ डेटा एंट्री तेज करता है तो उसका फायदा सीमित हो सकता है. लेकिन अगर वह एआई की मदद से फाइनेंशियल पैटर्न समझने, गलती पकड़ने और मैनेजमेंट को बेहतर बिजनेस इनसाइट देने लगे तो उसकी भूमिका बदल सकती है.

इसी तरह मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट, कोडिंग, फाइनेंस, एचआर और कस्टमर सर्विस में भी फर्क इस बात से पड़ेगा कि कर्मचारी एआई को अपना विकल्प बनाता है या अपनी क्षमता बढ़ाने वाला टूल.

यानी आने वाले दौर में सवाल यह नहीं होगा कि इंसान बनाम एआई कौन जीतेगा. असली मुकाबला उन कर्मचारियों के बीच होगा जो एआई के साथ काम करना जानते हैं और उन लोगों के बीच जो अपने पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे.

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