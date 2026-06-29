1 जुलाई से बदलने वाले हैं आधार-क्रेडिट कार्ड से लेकर पासपोर्ट और रेलवे तक के नियम, क्या आपको इनकी पूरी जानकारी है?

July 1 2026 financial rule changes: 1 जुलाई 2026 से आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले कई वित्तीय बदलाव हो रहे हैं. आधार अपडेट से लेकर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट और पासपोर्ट की फीस तक, ये बदलाव आपकी बचत और खर्च करने के तरीके को बदल देंगे. पूरी जानकारी नीचे पढ़ें.

क्या आप जानते हैं कि आने वाली पहली तारीख आपकी महीने की बजट प्लानिंग को पूरी तरह बिगाड़ सकती है? जुलाई के पहले दिन से देश में वित्तीय नियमों का एक ऐसा चक्र शुरू होने वाला है जो आम आदमी के रोजमार्रा के लेनदेन को प्रभावित करेगा. चाहे आप आधार कार्ड में बदलाव करना चाहते हों या फिर क्रेडिट कार्ड से लाउंज का फायदा लेना चाहते हों, यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

आईटीआर फाइल करने की अंतिम घड़ी

अगस्त का महीना शुरू होने से पहले ही करदाताओं के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है. अगर आप अभी तक अपना आईटीआर-1 या आईटीआर-2 नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास 31 जुलाई तक का ही समय है. इसे हल्के में न लें, क्योंकि समय सीमा चूकने पर न सिर्फ जुर्माना लग सकता है, बल्कि कई तरह के टैक्स लाभ भी अपसे दूर हो सकते हैं. बेहतर है कि आखिरी तारीख की भीड़ से बचने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें.

आधार कार्ड में ईमेल अपडेट अब जेब पर नहीं पड़ेगा भारी

यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो आधार में ईमेल अपडेट को लेकर परेशान थे. यूआईडीएआई ने अगले छह महीनों के लिए आधार पर ईमेल पते को अपडेट करने का 75 रुपये वाला शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया है. 31 दिसंबर 2026 तक यह सुविधा मुफ्त है. एक छोटा सा अपडेट जो पहले पैसे मांगता था, अब बिना किसी खर्च के आपकी सुरक्षा और कागजी काम आसान बना देगा.

क्रेडिट कार्ड का बदलता गणित और लाउंज एक्सेस

अगर आप एसबीआई या एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए. एसबीआई ने अपने चुनिंदा PhonePe कार्ड्स के रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव किए हैं, जिससे अब कुछ ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे. वहीं, एचडीएफसी कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज पाना अब उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए पिछली तिमाही में 60 हजार का खर्च दिखाना जरूरी होगा. बैंक अब अपने खर्च के नियमों को काफी सख़्त बना रहे हैं.

महंगा होगा विदेश जाने का सपना

क्या आप आने वाले महीनों में विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं? तो आपको पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. विदेश मंत्रालय ने सेवा शुल्क में बढ़ोतरी का एलान किया है, जो रेगुलर और तत्काल दोनों तरह के आवेदनों पर लागू होगा. यह बढ़ोत्तरी न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लागू होगी, इसलिए अगर आपको पासपोर्ट की जरूरत है तो अभी आवेदन करना ही समझदारी है.

बैंकिंग में गलत बिक्री के खिलाफ अब सख्त रुख

अक्सर बैंक कर्मचारी लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में हमें ऐसे वित्तीय उत्पाद बेच देते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती. आरबीआई के नए नियम 1 जुलाई से बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाएंगे. अगर आपको गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचा गया है, तो आप पूरे रिफंड और नुकसान की भरपाई के हकदार होंगे. यह बदलाव बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम है.

कारों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है

कई ऑटोमोबाइल कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं, जिसके चलते 1 जुलाई से वाहन खरीदारों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है. किआ इंडिया ने अपने सभी वाहनों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जबकि टाटा मोटर्स आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों की कीमतों में 1.5% तक की वृद्धि करने की योजना बना रही है. जुलाई 2026 से कराधान, बैंकिंग, यात्रा, परिवहन और व्यक्तिगत वित्त से संबंधित कई बदलाव होंगे. करदाताओं, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं, आधार कार्ड धारकों और वाहन खरीदारों को जुर्माने से बचने और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए.

एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस नियमों में संशोधन किया गया

एचडीएफसी बैंक ने घरेलू एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड को अपडेट किया है. 1 जुलाई, 2026 से, कार्डधारक प्रति तिमाही अधिकतम तीन मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज का लाभ उठा सकेंगे. हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करने होंगे. उदाहरण के लिए, जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान लाउंज का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहकों को अप्रैल से जून 2026 के बीच 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करने होंगे.

रेलवे के नियम और सख्त होंगे

रेल संबंधी कई जुर्माने भी संशोधित किए जा रहे हैं. ट्रेनों में खतरनाक सामान ले जाने पर जुर्माना 250 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो जाएगा, जबकि गंभीर उल्लंघन के मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माना और कुछ मामलों में कारावास भी हो सकता है. इसके अलावा, वैध लाइसेंस के बिना सामान बेचने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. महिला डिब्बों में यात्रा करते पाए जाने वाले यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर नजर रखी जा रही है

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव के चलते 1 जुलाई से एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं, एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन पर स्विच करने की अंतिम तिथि 30 जून है. खबरों के अनुसार, जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उन्हें एलपीजी सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

ईपीएफओ 3.0: पीएफ निकालना होगा अब बेहद आसान

सरकार जुलाई की शुरुआत में ही नई 'ईपीएफओ 3.0' प्रणाली लॉन्च करने की तैयारी में है. अभी तक पीएफ का पैसा निकालने में जो लंबा समय लगता था, वह अब खत्म हो सकता है. इस नई तकनीक के आने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अब एटीएम या यूपीआई (UPI) के जरिए भी अपने पीएफ खाते से राशि निकाल सकेंगे. यह सुविधा पीएफ तक आपकी पहुँच को न केवल तेज, बल्कि काफी सुविधाजनक बना देगी.

कार खरीदना अब थोड़ा महंगा होगा

अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1 जुलाई से गाड़ियों की कीमतें बढ़ने वाली हैं. कई नामी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों के दाम बढ़ा रही हैं. उदाहरण के लिए, किआ इंडिया ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. वहीं, टाटा मोटर्स भी अपनी पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में 1.5% तक का इजाफा करने जा रही है.

ये बात समझना जानिए क्यों जरूरी है?

अक्सर हम सरकारी आदेशों को केवल 'महंगाई' के चश्मे से देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बैंक और सरकार मिलकर डिजिटल ट्रांजेक्शन के दायरे को सीमित और सुरक्षित कर रहे हैं. लाउंज और रिवॉर्ड पॉइंट में कटौती का मतलब है कि बैंक अब सिर्फ उन ग्राहकों पर ध्यान दे रहे हैं जो वास्तव में खर्च कर रहे हैं. यह एक तरह का फिल्टर है जो भविष्य में क्रेडिट स्कोरिंग के तरीकों को पूरी तरह बदल सकता है.

डिस्क्लेमर (Disclaimer)-यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है. यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न आधिकारिक अधिसूचनाओं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है. वित्तीय नियमों में बदलाव के संबंध में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, आयकर विभाग के पोर्टल (incometax.gov.in) या आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं (gazette.gov.in) को देखें. किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें. लेखक या प्रकाशक यहाँ दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाली किसी भी संभावित हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

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