आज सुबह से बदल जाएगा शेयर खरीदने का नियम, NSE में जानिए किस समय कौन सा ऑर्डर लगेगा

What is NSE's New Rule: 7 सितंबर से एनएसई के प्री-ओपन सेशन का तरीका बदल रहा है. सुबह 9 से 9:15 बजे तक ऑर्डर डालने की प्रक्रिया अलग-अलग फेज में होगी. दूसरे फेज में मार्केट ऑर्डर की इजाजत नहीं होगी. इसका असर निवेशकों के ऑर्डर और ओपनिंग प्राइस पर पड़ेगा.

एनएसई का प्री-ओपन नियम बदला

मार्केट ऑर्डर पर लगा नया प्रतिबंध

9:10 बजे शुरू होगी ऑर्डर मैचिंग

एसएमई शेयर भी आएंगे दायरे में

निवेशकों को बदलनी होगी रणनीति

स्टॉक मार्केट में सोमवार सुबह कुछ ऐसा बदलने वाला है, जिसे छोटे निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. 7 सितंबर से एनएसई के प्री-ओपन सेशन में ऑर्डर डालने और बदलने का तरीका नया होगा. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सुबह 9:05 से 9:10 बजे के बीच मार्केट ऑर्डर नहीं लगाए जा सकेंगे. यानी जो निवेशक बाजार खुलने से पहले ऑर्डर लगाने की आदत रखते हैं, उन्हें अब टाइमिंग और ऑर्डर टाइप दोनों पर ज्यादा ध्यान देना होगा. एनएसई ने यह बदलाव सिर्फ एफ एंड ओ कारोबार के लिए नहीं किया है. इसका दायरा इक्विटी कैश मार्केट की कई सिक्योरिटीज तक है.

प्री-ओपन सेशन अब चार हिस्सों में समझना होगा

एनएसई का 15 मिनट का प्री-ओपन सेशन पहले की तरह सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक ही रहेगा, लेकिन इसके भीतर होने वाली प्रक्रिया बदल जाएगी. सुबह 9:00 से 9:05 बजे तक पहले फेज में निवेशक लिमिट और मार्केट दोनों तरह के ऑर्डर डाल सकेंगे. इस दौरान ऑर्डर में बदलाव या उसे कैंसल करने की सुविधा भी रहेगी.

इसके बाद 9:05 से 9:10 बजे तक दूसरा फेज चलेगा. यही वह हिस्सा है जिस पर निवेशकों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा. इस दौरान केवल लिमिट ऑर्डर ही डाले, बदले या कैंसल किए जा सकेंगे. मार्केट ऑर्डर की अनुमति नहीं होगी. फिर 9:10 से 9:12 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन होगा. इसी प्रक्रिया के दौरान ओपनिंग प्राइस तय होगा और ऑर्डर मैच किए जाएंगे. इसके बाद 9:12 से 9:15 बजे तक बफर पीरियड रहेगा. इसका मकसद प्री-ओपन सेशन और सामान्य लगातार ट्रेडिंग के बीच ट्रांजिशन को सुचारू बनाना है.

छोटे निवेशक के लिए सबसे अहम बदलाव क्या है?

सिर्फ दो मिनट का टाइमिंग बदलाव समझकर इसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है. असल बदलाव यह है कि 9:05 से 9:10 बजे के बीच मार्केट ऑर्डर का रास्ता बंद रहेगा. मार्केट ऑर्डर में निवेशक किसी तय कीमत के बजाय उपलब्ध बाजार कीमत पर खरीद या बिक्री करना चाहता है. वहीं लिमिट ऑर्डर में वह अपनी अधिकतम खरीद या न्यूनतम बिक्री कीमत पहले से तय करता है.

इसलिए जो निवेशक सुबह बाजार खुलने से पहले मार्केट ऑर्डर लगाने के आदी हैं, उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है. खासकर तेज उतार-चढ़ाव वाले शेयरों में यह बदलाव ज्यादा मायने रख सकता है. एक आसान उदाहरण से समझें. अगर किसी शेयर में सुबह बड़ी खबर के कारण खरीदारी की होड़ है और आप दूसरे फेज में मार्केट ऑर्डर डालना चाहते हैं, तो नया नियम इसकी इजाजत नहीं देगा. आपको लिमिट ऑर्डर के जरिए अपनी कीमत तय करनी होगी.

ओपनिंग प्राइस पर क्यों पड़ेगा असर?

प्री-ओपन सेशन का सबसे अहम काम बाजार खुलने से पहले शेयर का शुरुआती भाव तय करना है. इस दौरान खरीद और बिक्री के ऑर्डर के आधार पर ओपनिंग प्राइस डिस्कवरी होती है. नए सिस्टम में ऑर्डर एंट्री की प्रक्रिया को अलग-अलग चरणों में बांटने से एनएसई का उद्देश्य इस प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाना है. ऑर्डर मैचिंग का समय भी अब 9:10 से 9:12 बजे होगा, जबकि पहले यह 9:08 से 9:12 बजे के बीच होता था.

यानी ऑर्डर मैचिंग के लिए उपलब्ध समय चार मिनट से घटकर दो मिनट हो जाएगा. यही बदलाव बाजार खुलने के समय ऑर्डर व्यवहार को और ज्यादा अहम बना सकता है. निवेशक के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि सुबह के शुरुआती ऑर्डर डालने से पहले उसे यह देखना होगा कि वह किस फेज में है और किस तरह का ऑर्डर डाल रहा है.

सिर्फ बड़े शेयर नहीं, इन सिक्योरिटीज पर भी लागू होगा नियम

यह बदलाव केवल बड़ी कंपनियों या एफ एंड ओ वाले शेयरों तक सीमित नहीं है. एनएसई के नए प्री-ओपन नियम इक्विटी मार्केट की व्यापक सिक्योरिटीज पर लागू होंगे. इसमें मेन बोर्ड पर लिस्टेड कंपनियों के साथ एसएमई शेयर, पार्टली पेड-अप शेयर, इनविट्स और रीट्स भी शामिल हैं.

इसका मतलब है कि छोटे शेयरों में कारोबार करने वाले निवेशकों को भी इस बदलाव को समझना जरूरी है. खासकर एसएमई शेयरों में जहां कीमतों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है, वहां ऑर्डर टाइप और टाइमिंग ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है.

एनएसई ने यह बदलाव क्यों किया?

एनएसई के संशोधित प्री-ओपन फ्रेमवर्क का एक बड़ा मकसद बाजार की दूसरी प्रक्रियाओं के साथ बेहतर तालमेल बनाना है. यह बदलाव सेबी की ओर से इक्विटी कैश मार्केट में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस व्यवस्था के साथ प्री-ओपन प्रक्रिया को बेहतर तरीके से अलाइन करने के लिए किया गया है.

सीएएस को 4 अगस्त को इक्विटी कैश मार्केट में पेश किया गया था. इसका उद्देश्य क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और मजबूत बनाना है.

सीएएस उन कैश मार्केट शेयरों पर लागू होता है जिनमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं. इसमें खरीद और बिक्री के ऑर्डर को एक लिक्विडिटी पूल में लेकर ऑक्शन आधारित प्रक्रिया से क्लोजिंग प्राइस तय किया जाता है.

सुबह का यह बदलाव आगे चलकर क्यों अहम हो सकता है?

इस पूरे बदलाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एनएसई सिर्फ टाइमिंग नहीं बदल रहा, बल्कि बाजार के शुरुआती प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बना रहा है.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि बाजार खुलने से पहले जल्दबाजी में ऑर्डर डालने की आदत अब पहले जितनी आसान नहीं रहेगी. खासकर सोमवार जैसे कारोबारी दिनों में, जब वीकेंड के दौरान आई घरेलू या ग्लोबल खबरों का असर शेयरों की शुरुआती कीमतों पर पड़ सकता है, ऑर्डर टाइप को समझना ज्यादा जरूरी होगा.

इसलिए 7 सितंबर से निवेशक को 9 से 9:15 बजे की पूरी प्रक्रिया को सिर्फ बाजार खुलने का इंतजार समझने के बजाय एक अलग ऑर्डर विंडो की तरह देखना चाहिए.

निवेशक के लिए सीधा टेकअवे

अगर आप एनएसई में शेयर खरीदते या बेचते हैं तो 7 सितंबर से सुबह 9:00 से 9:05 बजे के बीच लिमिट और मार्केट दोनों ऑर्डर की सुविधा रहेगी. 9:05 से 9:10 बजे के बीच केवल लिमिट ऑर्डर इस्तेमाल किया जा सकेगा. 9:10 से 9:12 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन होगा और 9:12 से 9:15 बजे तक बफर पीरियड रहेगा.

यानी सोमवार से बाजार खुलने से पहले सिर्फ यह जानना काफी नहीं होगा कि शेयर किस भाव पर खुल सकता है. यह भी जानना जरूरी होगा कि किस समय कौन सा ऑर्डर लगाया जा सकता है.

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