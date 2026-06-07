6 हजार की नौकरी से करोड़ों की संपत्ति तक! इंजीनियर के लॉकर से निकले 2 करोड़ रुपये, छापे में खुली दौलत की चौंकाने वाली कहानी

क्या कोई सरकारी कर्मचारी 6 हजार रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत करके करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक बन सकता है? ओडिशा में हुई एक बड़ी कार्रवाई के बाद यही सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की छापेमारी में एक सहायक कार्यकारी अभियंता के बैंक लॉकर से 2 करोड़ रुपये नकद मिलने का दावा किया गया है. इसके साथ ही कई इमारतें, भूखंड और अन्य संपत्तियां भी जांच के दायरे में आई हैं. यह मामला सिर्फ एक अधिकारी की संपत्ति का नहीं, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है. ओडिशा सतर्कता विभाग (Odisha Vigilance) की कार्रवाई और अधिकारियों द्वारा साझा की गई प्रारंभिक जांच जानकारी पर आधारित है.

ओडिशा में एक साथ 9 ठिकानों पर कार्रवाई

ओडिशा सतर्कता विभाग ने कंधमाल जिले के बालिगुडा स्थित आईटीडीए के सहायक कार्यकारी अभियंता बैकुंठ नाथ बेहरा से जुड़े परिसरों पर एक साथ नौ स्थानों पर छापेमारी की. कार्रवाई भुवनेश्वर, बालासोर, जाजपुर और बालिगुडा में की गई. अधिकारियों के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद विशेष सतर्कता न्यायालय से वारंट हासिल किया गया था. इसके बाद बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया गया.

बैंक लॉकर खुला तो जांच की दिशा ही बदल गई

जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई. अधिकारियों के मुताबिक लॉकर से 2 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए. इससे पहले आवासीय परिसर की तलाशी में भी लाखों रुपये नकद मिलने की बात सामने आई थी. किसी भी भ्रष्टाचार जांच में नकद बरामदगी को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे संपत्ति के स्रोत और वित्तीय लेनदेन की आगे की जांच का रास्ता खुलता है.

5 इमारतें और 13 भूखंड भी जांच के घेरे में

छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को कई अचल संपत्तियों की जानकारी भी मिली.अधिकारियों के अनुसार, पांच बहुमंजिला इमारतों और 13 भूखंडों का पता चला है. इनमें भुवनेश्वर के नीलाद्री विहार क्षेत्र में स्थित लगभग 10,500 वर्गफुट में फैली चार मंजिला इमारत भी शामिल बताई जा रही है. इसके अलावा भुवनेश्वर, जाजपुर और अन्य इलाकों में भी संपत्तियों की जानकारी सामने आई है. फिलहाल इन संपत्तियों के बाजार मूल्य का आकलन किया जा रहा है.

6 हजार रुपये की शुरुआती सैलरी अब चर्चा का केंद्र क्यों बनी?

इस मामले का सबसे चर्चित पहलू यह है कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार बैकुंठ नाथ बेहरा ने वर्ष 1999 में जूनियर इंजीनियर के रूप में लगभग 6 हजार रुपये मासिक वेतन पर सरकारी सेवा शुरू की थी. करीब 25 वर्षों के करियर में उन्होंने विभिन्न विभागों में काम किया और हाल ही में सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत हुए थे. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सेवा अवधि के दौरान अर्जित संपत्ति उनकी वैध आय के अनुरूप है या नहीं. इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस और सतर्कता अधिकारियों की टीम शामिल रही.

आम लोगों के लिए यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

ऐसे मामलों में लोगों की दिलचस्पी केवल बरामद नकदी या संपत्ति की वजह से नहीं होती. करदाताओं के पैसे से चलने वाली व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी होती है. इसलिए इस तरह की कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति की जांच नहीं, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ी होती है.

अभी जांच पूरी नहीं हुई है

सतर्कता विभाग के अनुसार, सोने के आभूषण, बैंक जमा, डाकघर निवेश, शेयर निवेश और अन्य वित्तीय संपत्तियों का मूल्यांकन अभी जारी है. तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जमीन और भवनों के वर्तमान बाजार मूल्य का भी आकलन किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संपत्ति का कुल मूल्य और बढ़ सकता है. इसलिए आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ सकते हैं.

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