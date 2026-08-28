रक्षाबंधन पर महिलाओं के खातों में 5163 करोड़ रुपये, सुभद्रा योजना से कितनी बदल रही आर्थिक तस्वीर

रक्षाबंधन पर ओडिशा की 1.03 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में सुभद्रा योजना की पांचवीं किस्त के 5,000 रुपये पहुंचे. 5,163 करोड़ रुपये से ज्यादा के इस भुगतान का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक फैसलों में मजबूत बनाना है.

रक्षाबंधन पर किसी घर में भाई ने बहन को उपहार दिया होगा, तो ओडिशा में सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 5,000 रुपये पहुंचाए हैं. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा कितना मिला, असली कहानी यह है कि इस रकम का इस्तेमाल महिलाएं किस तरह कर रही हैं.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 28 अगस्त को नयागढ़ के लाठीपड़ा में सुभद्रा योजना की पांचवीं किस्त जारी की. राज्य की 1,03,26,162 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 5,163 करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे गए.

नयागढ़ की 2.33 लाख महिलाओं को 116.80 करोड़ रुपये

पूरे राज्य में इस बड़े भुगतान के बीच नयागढ़ जिले का हिस्सा भी खास रहा. यहां 2,33,585 पात्र महिलाओं को पांचवीं किस्त के तौर पर 116.80 करोड़ रुपये की सहायता मिली है. यानी योजना का असर केवल राज्य स्तर के बड़े आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि जिलों के स्तर पर भी सीधे परिवारों तक पैसा पहुंच रहा है.

सरकार के मुताबिक सुभद्रा योजना का मकसद महिलाओं को केवल तत्काल खर्च के लिए पैसा देना नहीं है. इसे आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता बढ़ाने वाली योजना के तौर पर पेश किया जा रहा है.

एक महिला के लिए 5000 रुपये का मतलब क्या है?

किसी परिवार के कुल बजट में 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम न लगे, लेकिन ग्रामीण और कम आय वाले परिवार में यही रकम सिलाई मशीन, सब्जी की खेती, छोटी दुकान, बुनाई या डेयरी जैसे काम की शुरुआत के लिए शुरुआती पूंजी बन सकती है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि करीब 80 प्रतिशत महिलाएं सुभद्रा की राशि का इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों से आगे दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा, कारोबार और विकास के लिए कर रही हैं. आईआईएम संबलपुर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े सर्वे के हवाले से भी योजना के पैसे के उत्पादक इस्तेमाल की बात सामने आई है.

यहीं इस योजना का सबसे अहम असर दिखाई देता है. जब पैसा सीधे महिला के बैंक खाते में आता है, तो उसके पास परिवार के आर्थिक फैसलों में अपनी भूमिका मजबूत करने का मौका भी बढ़ता है.

25.52 फीसदी महिलाओं ने कारोबार में लगाया पैसा

सुभद्रा योजना से जुड़ा एक आंकड़ा खास तौर पर ध्यान खींचता है. आईआईएम संबलपुर की रिपोर्ट के मुताबिक 25.52 प्रतिशत लाभार्थियों ने सहायता राशि का इस्तेमाल कारोबार शुरू करने के लिए किया. इसमें छोटे स्तर के काम और स्वरोजगार शामिल हैं.

सब्जी की खेती, सिलाई, स्टेशनरी की दुकान, बुनाई और डेयरी जैसे कामों में पैसा लगाना इस बात का संकेत है कि छोटी सरकारी सहायता भी सही जगह इस्तेमाल होने पर कमाई का साधन बनाने में मदद कर सकती है.

यानी 5,000 रुपये को केवल खर्च करने वाली रकम मानने के बजाय कोई महिला इसे अपने अगले 5,000 या 10,000 रुपये कमाने की शुरुआत में बदल सकती है. यही इस योजना का छिपा हुआ एंगल है.

पांच साल में 50 हजार रुपये मिलेंगे

सुभद्रा योजना के तहत पात्र महिला को पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है. हर साल 10,000 रुपये दो बराबर किस्तों में मिलते हैं. एक किस्त रक्षाबंधन के आसपास और दूसरी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दी जाती है.

इस हिसाब से पांचवीं किस्त तक पहुंचना योजना के नियमित लाभार्थियों के लिए अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. सरकार की कोशिश है कि यह रकम महिलाओं के लिए लगातार आर्थिक सहारे का काम करे, न कि सिर्फ एक बार मिलने वाली सहायता बनकर रह जाए.

सुभद्रा से आगे महिला उद्यमिता पर जोर

ओडिशा सरकार ने महिलाओं को सिर्फ पैसा देने के बजाय उन्हें कमाई से जोड़ने पर भी जोर दिया है. इसके लिए वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसके जरिए स्किल ट्रेनिंग, मेंटरशिप, बाजार से जुड़ाव और वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

सरकार के मुताबिक अब तक 11,789 सुभद्रा लाभार्थियों को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है. इसके साथ ही लखपति दीदी के जरिए करीब 27 लाख महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का दावा किया गया है.

हालांकि यहां एक अहम बात समझना जरूरी है. सुभद्रा की 5,000 रुपये की किस्त अपने आप किसी महिला की आय नहीं बढ़ाती. असली फायदा तब होगा जब यह पैसा कारोबार, कौशल, बचत या आय पैदा करने वाली गतिविधि में बदले. यही वजह है कि योजना में आर्थिक सहायता के साथ उद्यमिता और प्रशिक्षण पर जोर महत्वपूर्ण हो जाता है.

महिलाओं के लिए बजट का बड़ा हिस्सा

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि ओडिशा के 3.10 लाख करोड़ रुपये के इस साल के बजट में से 1,22,764 करोड़ रुपये यानी करीब 40 प्रतिशत राशि महिलाओं के लिए खर्च की जाएगी. सरकार इसे राज्य में महिलाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान बता रही है.

महिलाओं और बेटियों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्याविवाह योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना जैसी पहल भी बताई गई हैं. कन्या सुमंगल योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए 20,000 रुपये की बचत राशि का प्रावधान है और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1,01,000 रुपये देने की योजना है.

सुभद्रा योजना क्यों मायने रखती है?

इस पूरी योजना को केवल 5,000 रुपये के भुगतान के तौर पर देखना तस्वीर का छोटा हिस्सा होगा. बड़ी बात यह है कि सरकार करोड़ों रुपये महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पहुंचाने के साथ यह भी देख रही है कि पैसा परिवार की आर्थिक स्थिति और महिला की निर्णय लेने की क्षमता को कितना बदलता है.

ओडिशा सरकार के आंकड़ों और सर्वे के मुताबिक सहायता राशि का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक गतिविधियों की तरफ जा रहा है. ऐसे में सुभद्रा योजना का अगला बड़ा सवाल यह नहीं है कि कितनी महिलाओं को पैसा मिला, बल्कि यह है कि इन 5,000 रुपयों से कितनी महिलाओं की अपनी कमाई शुरू होती है और कितने छोटे कारोबार आगे चलकर स्थायी आमदनी में बदलते हैं.

आम महिला के लिए सीधी बात यही है कि अगर यह रकम केवल घरेलू खर्च में खत्म हो जाती है तो फायदा सीमित रहेगा. लेकिन अगर इससे कोई छोटा काम, बचत, कौशल या कमाई का जरिया खड़ा होता है, तो 5,000 रुपये एक किस्त से बढ़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत बन सकते हैं.

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