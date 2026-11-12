Retail Inflation: खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से बढ़ी खुदरा मंहगाई दर, RBI की तय लिमिट क्रॉस- टूटा 2 साल का रिकॉर्ड

Retail Inflation: अक्टूबर 2024 के बाद यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक की तरफ से तय लिमिट छह फीसदी से 6.09% पर पहुंच गई है.

Retail Inflation: दूध, अंडा, प्याज समेत खाने पीने की चीजों की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से खुदरा महंगाई दर ने बीते 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अक्टूबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2 साल के उच्चतम स्तर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 के बाद यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से तय लिमिट छह फीसदी के स्तर से ऊपर गई है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर सितंबर महीने में 5.54 प्रतिशत रही थी.

100 फीसदी से ज्यादा बढ़ी प्याज की कीमत

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य महंगाई अक्टूबर 2026 में बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई जो पिछले महीने 7.74 प्रतिशत थी. प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत), चांदी के आभूषण (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) की कीमतों में सबसे अधिक इजाफा हुआ.

अक्टूबर 2024 में 6.25 थी महंगाई दर

दो साल में यह पहली बार खुदरा महंगाई RBI की छह प्रतिशत की संतोषजनक सीमा से अधिक रही है. केंद्रीय बैंक को महंगाई को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखने का दायित्व सौंपा गया है. अक्टूबर, 2024 में खुदरा महंगाई 6.25 फीसदी रही थी. अक्टूबर की खुदरा महंगाई के आंकड़े RBI की मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले काफी अहम है.

RBI ने अक्टूबर में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25 फीसदी की वृद्धि कर इसे 5.50% कर दिया था. करीब चार साल में पहली बार RBI ने दर में बढ़ोतरी की थी. इसके साथ ही उसने बढ़ती महंगाई, रुपये की कमजोरी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच आगे भी दरें बढ़ाए जाने के संकेत दिए थे.

कहां कितनी महंगाई?

देश के ग्रामीण इलाकों में अक्टूबर खुदरा महंगाई दर 6.63 प्रतिशत रही है

अक्टूबर में शहरी इलाकों की खुदरा महंगाई दर 5.41 प्रतिशत रही

अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74% से बढ़कर 8.94% पर पहुंच गई

इस दौरान ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 9.09 प्रतिशत रही है.

शहरी इलाकों में खाद्य महंगाई 8.68 प्रतिशत पर थी.

कैसे जुटाया जाता है महंगाई दर का डेटा?

महंगाई दर का आंकड़ा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) देशभर के बाजारों से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का डेटा जुटाता है. सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक, NSO के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के कर्मचारी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तय साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार बाजारों का दौरा करते हैं.

इस दौरान वे 1,407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1,465 गांवों से वस्तुओं की कीमतों का डेटा व्यक्तिगत रूप से और रियल-टाइम आधार पर एकत्र करते हैं. मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2026 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डेटा संग्रह का रिस्पॉन्स रेट 100 फीसदी दर्ज किया गया.