इंसानी दिमाग की जगह AI पर भरोसे से काम हुआ आसान, लेकिन जानिए कैसे मुनाफे की जगह कंपनियों पर लगा नया 'लगान'?

Human expertise vs AI Cost: उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर कंपनियों और फ्रीलांसरों द्वारा अपनाया गया एआई (AI) अब उनके बजट पर भारी पड़ रहा है. लगातार बढ़ते सब्सक्रिप्शन, क्लाउड खर्च और ट्रेनिंग लागत ने इसे एक बड़ा आवर्ती खर्च बना दिया है, जिससे अब इसके वास्तविक मुनाफे पर सवाल उठने लगे हैं.

एआई: बचत का वादा, सब्सक्रिप्शन का नया 'लगान'

टोकन खपत से लगातार अनियंत्रित होता मासिक खर्च

भारी-भरकम बिलों के डर से छोटे मॉडल्स का रुख

फोर्ड का यू-टर्न: मशीनों पर भारी पड़ा इंसानी अनुभव

तुरंत छप्परफाड़ मुनाफे की उम्मीद करना होगी बेमानी

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तकनीक को आपका काम आसान करने और खर्च घटाने के लिए बनाया गया था, वही हर महीने आपके बैंक खाते से एक मोटी रकम चुपचाप साफ कर रही है? पिछले दो-तीन सालों में हम सबने बड़े उत्साह के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई (Artificial Intelligence-AI) को अपनाया. दफ्तरों से लेकर फ्रीलांसरों तक सबको लागा कि एक बार का यह टूल इंसानी मेहनत और पैसे दोनों बचाएगा. लेकिन आज हकीकत एकदम उलट नजर आ रही है.

फोर्ड की केस स्टडी बताती है कि इंसानी विशेषज्ञता बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है. एआई अब बचत का जरिया नहीं, बल्कि हर महीने बिजली और इंटरनेट के बिल की तरह कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा नया खर्च बन चुका है, जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है.

मुफ्त के जाल से निकलकर भारी-भरकम सब्सक्रिप्शन का सच

शुरुआत में जब एआई टूल्स बाजार में आए, तो वे या तो मुफ्त थे या उनकी कीमत बहुत कम थी. लेकिन अब जैसे-जैसे हमारी निर्भरता इन पर बढ़ी है, कंपनियों ने अपनी नीतियां बदल दी हैं. आज एक आम फ्रीलांसर या छोटे व्यापारी को अच्छा काम करने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एंटरप्राइज़ लाइसेंस और उपयोग के आधार पर भुगतान कराना पड़ रहा है. लेखन, कोडिंग, रिसर्च और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कामों के लिए हर महीने कई ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं. नतीजा यह है कि आम आदमी और छोटे बिज़नेस का मंथली बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है. पाठक के तौर पर अपको यह समझना होगा कि एआई कोई वन-टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा डिजिटल जमींदार बनता जा रहा है जो हर महीने आपसे लगान वसूलेगा.

जब एआई का बिल देखकर कंपनियों के उड़ गए होश

बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के भीतर की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है. हाल ही में तकनीकी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर रही कि एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन गलती की वजह से एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई का बिल उम्मीद से कई गुना ज्यादा आ गया. वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपानियों में से एक, अमेज़न को अपने कर्मचारियों को टोकना पड़ा कि वे सिर्फ शौक या लीडरबोर्ड में आगे दिखने के लिए एआई का बेवजह इस्तेमाल न करें. पारंपरिक सॉफ्टवेयर की तरह एआई का कोई फिक्स सालाना खर्च नहीं होता; आप जितना ज्यादा डेटा प्रोसेस करेंगे, उतना ही मीटर तेजी से घूमेगा. यही वजह है कि अब कई समझदार कंपनियां बहुत महंगे एआई मॉडल्स को छोड़कर छोटे और सस्ते विकल्पों की तरफ कदम बढ़ा रही हैं ताकि उनका खर्च नियंत्रण में रह सके.

क्या इंसानी दिमाग का कोई विकल्प ढूंढना जल्दबाजी थी?

इस पूरी होड़ में सबसे बड़ा हिडन एंगल या छुपा हुआ पहलू यह है कि क्या एआई वाकई इंसानी तजुर्बे की जगह ले सकता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी फोर्ड मोटर का उदाहरण हमारे सामने है. फोर्ड ने पिछले तीन सालों में अपने करीब 350 रिटायर्ड और अनुभवी इंजीनियरों को नौकरी पर वापस बुलाया है. कंपनी को अहसास हुआ कि गाड़ियों की इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल में जो बारीकियां दशकों के अनुभव से आती हैं, उसकी नकल कोई भी मशीन या कोडिंग नहीं कर सकती. युवा वर्कफोर्स को गाइड करने और एआई सिस्टम को सही डेटा देने के लिए आज भी इंसानी बुद्धिमत्ता ही सबसे भरोसेमंद जरिया है. इससे यह साफ है कि जो लोग यह मानकर बैठे थे कि एआई आते ही नौकरियां खत्म हो जाएंगी, वे शायद गलत थे. बिना इंसानी तजुर्बे के एआई सिर्फ एक महंगा खिलौना बनकर रह जाता है.

डेलॉयट की राय: मुनाफे के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार

इस विषय पर डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रघु ए का नजरिया थोड़ा अलग और फ्यूचर ओरिएंटेड है. उनका मानना है कि हमें एआई पर होने वाले खर्च को केवल नुकसान या तात्कालिक घाटे के चश्मे से नहीं देखना चाहिए. यह भविष्य के लिए किया जा रहा एक बड़ा निवेश है, जहां इंसानी दिमाग और डिजिटल दिमाग एक साथ मिलकर काम करेंगे. उनके मुताबिक, किसी भी एआई सिस्टम से तुरंत छप्परफाड़ मुनाफे की उम्मीद करना बेमानी है. पहले कंपनियों को अपने कर्मचारियों को इसके लिए तैयार करना होगा, सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और फिर धीरे-धीरे इसके फायदों को चार अलग-अलग स्तरों-डायरेक्ट प्रॉफिट, बिजनेस वैल्यू, कार्यक्षमता और नए अवसरों के रूप में मापना होगा.

आने वाले 5 साल और आपकी जिंदगी पर इसका असर

आज से पांच साल बाद यानी आने वाले भविष्य में एआई की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे आज हमारे जीवन में इंटरनेट या क्लाउड कंप्यूटिंग की है. इसके बिना काम चलाना नामुमकिन होगा. लेकिन आम जनता और पेशेवरों के लिए चुनोती यह होगी कि वे इस तकनीक का इस्तेमाल इस तरह करें जिससे उनका आर्थिक फायदा हो, न कि वे केवल सॉफ्टवेयर कंपनियों की जेब भरते रहें. आने वाला समय अंधाधुंध एआई अपनाने का नहीं, बल्कि इसके स्मार्ट और किफायती उपयोग का होगा.

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