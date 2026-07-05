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सोने-चांदी को टक्कर दे रहा ये लाल सोना, जानिए दुनिया के इस कीमती मेटल पर किस देश का है कब्जा  

Why copper prices are rising like gold: विजुअल कैपिटलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के तांबा (कॉपर) उत्पादन पर चिली और पेरू जैसे देशों का कब्जा है. ईवी और एआई डेटा सेंटर्स के कारण तांबे की मांग सोने-चांदी की तरह बढ़ रही है, जिससे भारत में इसकी कीमतें आम आदमी की जेब पर असर डालेंगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 05, 2026, 07:55 AM IST

सोने-चांदी को टक्कर दे रहा ये लाल सोना, जानिए दुनिया के इस कीमती मेटल पर किस देश का है कब्जा  

सोना नहीं, इस मेटल की आने वाले दिनों में क्यों मचेगी इसकी लूट (फोटो एआई)

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क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की वायरिंग से लेकर आपकी पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार (EV) और स्मार्टफोन के भीतर जो लाल धातु यानी तांबा छुपा है, वह आने वाले दिनों में सोने की तरह कीमती होने जा रहा है? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS - United States Geological Survey) की एक ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया का सबसे जरूरी 'फ्यूचर मेटल' यानी तांबा कुछ गिने-चुने देशों के हाथ में सिमट कर रह गया है. आज के इस दौर में जहां हर चीज डिजिटल और इलेक्ट्रिक हो रही है, तांबे की यह ग्लोबल जंग सीधे तौर पर आपकी जेब और भारत की तरक्की पर बहुत बड़ा असर डालने वाली है.

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दुनिया के तांबा बाजार पर किसका है राज?

विजुअल कैपिटलिस्ट के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि दुनिया के कुल तांबा उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण अमेरिकी देशों से आता है. चिली इस मामले में दुनिया का बेताज बादशाह है, जो अकेले वैश्विक उत्पादन का एक-चौथाई हिस्सा संभालता है. इसके बाद पेरू और कांगो जैसे देशों का नंबर आता है. चौंकाने वाली बात यह है कि चीन इस तांबे को निकालने में भले ही पीछे हो, लेकिन दुनिया भर से कच्चा तांबा खरीदकर उसे रिफाइन (शुद्ध) करने में सबसे आगे है. यानी पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन पर चीन का एकतरफा नियंत्रण बना हुआ है, जो भविष्य के लिए एक बड़ा भू-राजनीतिक खतरा है.

आखिर सोने और चांदी की तरह क्यों मची है तांबे की लूट?

तांबे को अब सिर्फ एक साधारण धातु समझना बंद कर दीजिए; यह नए जमाने का 'नया सोना' बन चुका है. अंतरराष्ट्रीय तांबा अध्ययन समूह (ICSG - International Copper Study Group) के अनुसार इसकी पहली बड़ी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs), जिनमें पारंपरिक कारों के मुकाबले चार गुना ज्यादा तांबे का इस्तेमाल होता है. दूसरी सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स. इन सेंटर्स को चलाने और बिजली की सप्लाई के लिए भारी मात्रा में तांबे के तारों की जरूरत पड़ रही है. जैसे-जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल पावर की तरफ बढ़ रही है, तांबे की मांग इतनी तेज हो गई है कि सप्लाई कम पड़ने लगी है. यही कारण है कि इसके दाम इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से भाग रहे हैं.

इस रेस में भारत कहां खड़ा है और क्या है चिंता की वजह?

अब बात करते हैं हमारे देश भारत की. भारत के पास तांबे के बहुत बड़े घरेलू भंडार नहीं हैं. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से तांबा इंपोर्ट यानी आयात करना पड़ता है. हालांकि, भारत में हिंडाल्को और अडानी समूह जैसी बड़ी कंपनियां अब तांबा रिफाइनिंग की क्षमता को तेजी से बढ़ा रही हैं ताकि विदेशी निर्भरता को कम किया जा सके. लेकिन जब तक हम कच्चे माल के लिए आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक वैश्विक बाजार में तांबे की कीमतों में आने वाला कोई भी उछाल भारत के घरेलू बाजार को हिलाकर रख देगा.

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आपके घर के बजट और लाइफस्टाइल पर क्या होगा इसका असर?

आम इंसान सोच सकता है कि तांबे की इस वैश्विक राजनीति से उसका क्या लेना-देना? लेकिन सच तो यह है कि इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है. तांबा महंगा होने का सीधा मतलब है कि आपके घर का बिजली का तार, नया एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन और लैपटॉप सब कुछ महंगे हो जाएंगे. यहां तक कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर या कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो उसकी कीमत भी तांबे की महंगाई के कारण बढ़ सकती है. यह खबर हर उस मिडिल क्लास परिवार के लिए जरूरी है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक सामान या नया घर बनाने की प्लानिंग कर रहा है.

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