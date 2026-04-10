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Cyber Fraud की कमर तोड़ देगा RBI का नया प्लान, 10000+ का ट्रांजैक्शन एक घंटे में, कैसे करेगा काम

डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया है. इस डिस्कशन पेपर में RBI फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए चार नए सुझाव दिए हैं. इन सुझावों पर RBI ने जनता से फीडबैक मांगा है. 8 मई तक आम जनता RBI के सुझावों पर अपनी राय दे सकती है.

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Kusum Lata

Updated : Apr 10, 2026, 04:07 PM IST

Cyber Fraud की कमर तोड़ देगा RBI का नया प्लान, 10000+ का ट्रांजैक्शन एक घंटे में, कैसे करेगा काम

RBI ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए 4 सुझाव तैयार किए हैं. इन सुझावों पर आम लोगों का फीडबैक मांगा है. फोटो- AI Generated

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डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया है. इस डिस्कशन पेपर में RBI फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए चार नए सुझाव दिए हैं. इन सुझावों पर RBI ने जनता से फीडबैक मांगा है. 8 मई तक आम जनता RBI के सुझावों पर अपनी राय दे सकती है.

बता दें कि 1 अप्रैल से RBI ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया है, ताकि फर्जी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जा सके. चलिए जानते हैं RBI के चार नए सुझाव क्या हैं.

1. 10 हजार से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे की देरी

10 हजार से कम का डिजिटल ट्रांजैक्शन- कोई बदलाव नहीं.
10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन- तुरंत की बजाए एक घंटे की देरी.

क्यों- पेयर के एंड पर देरी ज़रूरी. ये देरी विक्टिम को ठग के झांसे को समझने का वक्त दे सकती है. पेयर के एंड पर पेमेंट रोककर फ्रॉड रोका जा सकता है. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के मुताबिक, कुल फ्रॉड ट्रांजैक्शन का करीब 45 प्रतिशत 10K से ज्यादा का होता है. फ्रॉड में जाने वाला 98.5 प्रतिशत पैसा 10K+ वाले ट्रांजैक्शन से जाता है.

कैसे काम करेगा- विक्टिम की तरफ से पैसे भेजने के बाद उसके अकाउंट से टेम्प्ररी तौर पर पैसे कट जाएंगे. लेकिन पेयर बैंक के पास पेमेंट अटकी रहेगी. 1 घंटे तक विक्टिम उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है. इस दौरान पर बैंक की तरफ से कस्टमर को फोन किया जाएगा और कंफर्मेशन ली जाएगी.

किन देशों में है ये सिस्टम- UK, सिंगापुर और स्वीडन जैसे देशों में ये व्यवस्था है.

इसके अलावा RBI ने तीन और सुझाव दिए हैं.

2. Trusted Person के अप्रूवल के बिना पूरा नहीं होगा ट्रांजैक्शन

समाज का वो वर्ग जो फ्रॉड को लेकर ज्यादा वल्नरेबल है, उससे जुड़े लोग अपने लिए एक Trusted Person तय कर पाएंगे. 50 हजार रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन तभी अप्रूव होंगे जब ट्रस्टेड पर्सन उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे. इसमें मर्चेंट पेमेंट को छूट मिलेगी. किसी अकाउंट में भेजे जाने वाले पैसों पर यह नियम लागू होगा. यह व्यवस्था 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और विकलांगों के लिए अनिवार्य होगी. वहीं, आम लोगों के लिए यह व्यवस्था ऑप्शनल रहेगी.

3. बैंक अकाउंट पर लगेगी 25 लाख की सीलिंग

अगर हर बैंक अकाउंट के लिए एक साल की क्रेडिट लिमिट 25 लाख रुपये की होगी. अगर किसी अकाउंट में 25 लाख से ज्यादा पैसा आता है तो उसके लिए अकाउंट होल्डर को बैंक को इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी.

4. कस्टमर के पास होगा पूरा कंट्रोल

बैंकों की तरफ से ग्राहकों को ये सुविधा दी जाएगी कि वो ट्रांजैक्शन का कोई खास तरीका जारी रखना चाहते हैं या बंद. फिलहाल कुछ बैंक कार्ड्स पर ये सुविधा देते हैं. पे ऑन टैप, इंटरनैशनल ट्रांजैक्शन आदि, मर्चेंट पेमेंट आदि को एक्टिव और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन अभी ग्राहकों को मिलता है.  RBI ने इस सुविधा का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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