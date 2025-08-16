'Add DNA as a Preferred Source'
Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...

Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

जन्माष्टमी पर मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, जानें गोविंदा क्यों फोड़ते हैं मटकी?

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत फाइनेंशियल कंपनी पूजा फिनस्टॉक इंटरनेशनल लिमिटेड (PFIL Finance) अब ग्रामीणों की लोन की समस्या दूर करेगी. इस योजना की शुरुआत सिन्नर में से हुई है.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 16, 2025, 12:06 PM IST

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

RBI रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी देगी अब होम और पर्सनल लोन

पीएफआईएल फाइनेंस एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो-फाइनेंसिंग और अन्य वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करा रही है. कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में माइक्रो-फाइनेंसिंग और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने पर होगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर PFIL Finance और कंपनी के डायरेक्टर रोहित उगाले ने अपने मास्टर प्लान के बारे में क्या बताया है.

पहल के मुख्य बिंदु
1- ग्रामीण विकास पर ध्यान: PFIL Finance ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है.
2- माइक्रो-फाइनेंसिंग की भूमिका: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में माइक्रो-फाइनेंसिंग छोटे व्यवसायों और कृषि-आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
3- समर्थन और सहयोग: इस पहल को SATMAT Technologies का मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

ग्रामीण क्षेत्रों में NBFC की भूमिका
NBFC ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे पारंपरिक बैंकों की तुलना में अधिक सुलभ और किफायती ऋण समाधान प्रदान करते हैं. कंपनी के डायरेक्टर रोहित बताते हैं कि ने कंपनी की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ लोन देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार करना है जो ग्रामीण भारत की जरूरतों को पूरा कर सके. हम विशेष रूप से कम वेतन वाले लोगों को होम लोन और पर्सनल लोन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें.

क्या-क्या लाभ मिलेगा
1- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों और कृषि-आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
2- छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध होगा.
3- ग्रामीण विकास में योगदान होगा.

