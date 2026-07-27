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आरबीआई ला रहा है विदेशी निवेश के नए नियम, जानिए किन चीजों पर लगेगी रोक और कहां मिलेगी ढील

India foreign direct investment policy updates: भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नए 2026 नियमों का मसौदा पेश किया है. इससे अनुपालन आसान होगा और निवेशकों को सहूलियत मिलेगी. इस पर 31 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 27, 2026, 10:16 AM IST

आरबीआई ला रहा है विदेशी निवेश के नए नियम, जानिए किन चीजों पर लगेगी रोक और कहां मिलेगी ढील

ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए RBI जारी करेगा नए नियम (फोटो एआई)

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  • विदेशी निवेश नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित
  • आरबीआई ने मांगे नए नियमों पर सुझाव
  • एफडीआई नीति और नियमों का हुआ अलगाव
  • एनआरआई अब ले सकेंगे एनपीएस में हिस्सा
  • विदेशी लिस्टिंग और उपहार के सख्त नियम

क्या आप भी विदेशी बाजारों या भारतीय कंपनियों में निवेश को लेकर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं? अगर हां, तो यह खबर सीधे आपके वित्तीय भविष्य से जुड़ी है. सीए मनोज अग्रवाल बताते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की विदेशी निवेश व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का बड़ा कदम उठाया है.

क्यों बदल रहे हैं निवेश के नियम और इसका आप पर क्या होगा असर?

भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल बाजारों के तालमेल को देखते हुए केंद्र सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी. इसी कड़ी में एक विशेष समिती की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है. इस नए बदलाव का सीधा मकसद देश में कारोबार को आसान बनाना और विदेसी निवेश को बढ़ावा देना है. अब तक जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019 चल रहे थे, उनकी जगह नए 2026 के नियम ले लेंगे. इससे कंपनियों और निवशकों पर अनुपालान का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा और बार-बार के पचड़ों से राहत मिलेगी.

क्या बदलेंगी निवेश की सीमाएं और कहां मिलेगा फायदा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विदेशी निवेश की सीमा में कोई फेरबदल हुआ है? इसका सीधा जवाब है कि सेक्टर की सीमाएं वैसी ही रहेंगी जैसी पहले थीं. हालांकि, अब सरकार की एफडीआई नीति को मुख्य नियमों से अलग करके एक अलग परिशिष्ट में रख दिया गया है. इसका फायदा यह होगा कि अगर सरकार को रक्षा या बीमा जैसे सेक्टर में नियम बदलने हों, तो पूरे कानून को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नीति में बदलाव झटपट किए जा सकेंगे, जिससे ग्लोबल मार्केट में भारत की छवि एक लचीले और आधुनिक बाजार की बनेगी.

एनआरआई और ओसीआई के लिए एनपीएस का नया रास्ता

इस बार के नियमों में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और ओसीआई कार्डधारकों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं. अब ये लोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में आसानी से जुड़ सकेंगे. पेंशन नियामक प्राधिकरण के नियमों के तहत ये अपनी बचत और पेंशन राशि को आसानी से मैनेज कर पाएंगे. इसके अलावा यदि कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी कंपनी में दस प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीद लेता है, तो उसे सीधे एफडीआई के रूप में गिना जाएगा, जिसके लिए कुछ तय प्रिक्रिया और नियमों का पालन करना होगा.

शेयर गिफ्ट करने और विदेशी लिस्टिंग पर क्या हैं शर्तें?

अगर आप किसी को अपने शेयर गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दायरे तय कर दिए गए हैं. गैर-प्रत्यावर्तन आधार वाले शेयरों को केवल कंपनी कानून के तहत आने वाले करीबी रिश्तेदारों को ही उपहार में दिया जा सकता है, वो भी तय सीमा के भीतर. इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में सीधे लिस्टिंग का रास्ता भी साफ किया गया है, लेकिन इसके लिए प्रमोटरों का बेदाग होना जरूरी है. कोई भी भगोड़ा या जांच के दायरे में फंसा व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाएगा. अंत में, इन सभी नियमों का पालन करने की जिमेदारी निवेशक और कंपनी दोनों की संयुक्त रूप से होगी. आरबीआई ने 31 अगस्त 2026 तक इस पर लोगों से सुझाव मांगे हैं.

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