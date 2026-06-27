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मंत्री को खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सरकारी सब्सिडी, जानिए क्या कहता है डेटा और क्या इशारा कर रही नीति

Central Minister subsidy controversy: एक किसान, जो सरकारी दफ्तरों में मदद के लिए महीनों चक्कर काटता है, उसकी तुलना में सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को सब्सिडी आसानी से मिल रही. एक केंद्रीय मंत्री कोखीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी ने देश में कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 27, 2026, 02:46 PM IST

मंत्री को खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सरकारी सब्सिडी, जानिए क्या कहता है डेटा और क्या इशारा कर रही नीति

मंत्री के फार्म हाउस के लिए सब्सिडी क्यों? (फोटो एआई)

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क्या आपने कभी सोचा है कि एक किसान, जिसे अपनी फसल की खाद और बीज के लिए सरकारी मदद पाने के महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, उसे 99 लाख रुपये की सब्सिडी कभी मिल सकती है? जब एक केंद्रीय मंत्री के खेत में लगी खीरे की फसल के लिए सरकारी खजाने से लगभग एक करोड़ रुपये की भारी-भरकम सब्सिडी दी जाती है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सरकारी योजनाएं वाकई जरूरतमंदों के लिए हैं या फिर सत्ता के गलियारों में बैठे लोग ही इनका असली हकदार हैं? 

क्या है पूरा मामला?

द इंडियन एक्सप्रेस की 27 जून 2026 की एक विस्तृत खोजी रिपोर्ट के अनुसार (27 जून, 2026) के अनुसार कृषि मंत्रालय से जुड़ी एक सब्सिडी योजना का लाभ सीधे तौर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को मिला है. यह मामला सिर्फ एक सब्सिडी का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जो आम आदमी सरकार की नीतियों पर करता है.

नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) और मंत्रालय के आधिकारिक रिकॉर्ड के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आए हैं कि मंत्री के निजी खीरे के खेत के लिए 99 लाख रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई.

सरकारी खजाने की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल

किसी भी सरकारी योजना के पीछे का मूल उद्देश्य समाज के उन तबकों को ऊपर उठाना होता है, जिनके पास सीमित संसाधन हैं. कृषि सब्सिडी का उद्देश्य भी छोटे और सीमांत किसानों की लागत कम करना होता है ताकि वे मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकें. लेकिन जब एक प्रभावशाली व्यक्ति, जो खुद सरकार का हिस्सा है, उसी तंत्र का लाभ उठाकर अपने निजी फार्म के लिए भारी सब्सिडी हासिल कर लेता है, तो यह नीतिगत पारदर्शिता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत आने वाली इन योजनाओं के नियम इतने जटिल होते हैं कि एक आम किसान उन्हें समझने में ही असमर्थ रहता है, जबकि रसूखदार लोग इसका लाभ कैसे उठा लेते हैं, यह जांच का विषय है.

क्या नीति के तहत सब बराबर हैं?

इस मामले में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि यह सब्सिडी पूरी तरह से सरकारी नियमों के दायरे में रहकर ली गई है. यदि यह सच है, तो इसका मतलब है कि हमारी वर्तमान कृषि सब्सिडी नीतियां कहीं न कहीं बहुत अधिक लचीली हैं, जिनका फायदा उठाने के लिए बड़े संसाधनों वाले लोग पहले से तैयार बैठे रहते हैं. डेटा के अनुसार, भारत में कुल कृषि ऋण और सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों तक पहुंच जाता है, जिनकी पहुंच और जानकारी का स्तर उच्च है. एक आम किसान जो छोटी-छोटी सिंचाई सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों में फाइल दबाए बैठा है, उसके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है. क्या यह नीति वाकई 'सबका साथ' का संदेश देती है या फिर यह सिर्फ संसाधनों के केंद्रीकरण का एक नया तरीका है?

इस रिपोर्ट में 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) योजना के तहत उन भुगतानों का विवरण दिया गया है, जो आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर मंत्री से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए जारी हुए हैं.

निजी मुनाफा और नैतिक जिम्मेदारी का टकराव

कृषि अर्थशास्त्री सर्वेश मिश्रा के अनुसार कानूनन जो सही हो सकता है, वह हमेशा नैतिक रूप से भी सही हो, यह जरूरी नहीं है. एक मंत्री के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेना एक बड़ी नैतिक दुविधा पैदा करता है. जब जनता आपको चुनकर भेजती है, तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप एक उदाहरण पेश करेंगे. एक करोड़ के करीब की सब्सिडी लेने से न केवल जनता का विश्वास डगमगाता है, बल्कि यह उस पद की गरिमा को भी प्रभावित करता है. राजनीति में 'हितों के टकराव' (Conflict of Interest) का सिद्धांत यही कहता है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को निजी लाभ के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने से बचना चाहिए.

आम लोगों में क्यों फैल रहा गुस्सा?

इस खबर का सीधा असर आम आदमी के भरोसे पर पड़ता है. जब टैक्सपेयर का पैसा इस तरह से खर्च होता दिखता है, तो कर भुगतान करने वाले नागरिक के मन में गुस्सा स्वाभाविक है. अगर सरकारी सब्सिडी का पैसा बड़े फार्म हाउसों को चमकाने में जाएगा, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी कृषि ढांचे के लिए पैसा कम पड़ जाएगा. यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे देश की सब्सिडी नीतियां गरीब की थाली में अनाज डालने के लिए हैं या फिर अमीर के बगीचे में खीरे उगाने के लिए? आम किसान को अब इन योजनाओं की बारीकियों को और अधिक गहराई से समझने की जरूरत है, ताकि वे अपने अधिकारों की मांग कर सकें.

तो असल में संसाधनों का असली हकदार कौन है?

इस घटना के बाद अब समय आ गया है कि सरकार सब्सिडी वितरण के नियमों को और अधिक कड़ा और पारदर्शी बनाए. सरकारी सहायता का लाभ केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में अभाव में हैं. यदि हम वाकई कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, तो संसाधनों का समान बंटवारा सबसे पहली शर्त होनी चाहिए. जनता को यह अधिकार है कि वह पूछे कि उनके द्वारा भरे गए टैक्स का पाई-पाई इस्तेमाल कहाँ और किसके लिए हो रहा है.

कृषि अर्थशास्त्री सर्वेश मिश्रा के अनुसार-यदि यह सब्सिडी नियमानुसार भी है, तो भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इसका लाभ लेना 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' के दायरे में आता है. सरकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य जरूरतमंद किसान हैं, और ऐसे आवंटन से आम आदमी का सरकारी तंत्र पर से भरोसा कम होता है. 

डिसक्लेमर- यह रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स में उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण है. यदि मंत्रालय या संबंधित मंत्री की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण आता है, तो उसे भी इस खबर का हिस्सा माना जाएगा.  

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