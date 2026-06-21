FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
47,600 करोड़ की परियोजनाएं ओडिशा की तस्वीर बदलने की तैयारी? जानिए लोगों को मिलने वाले 7 बड़े फायदे

47,600 करोड़ की परियोजनाएं ओडिशा की तस्वीर बदलने की तैयारी? जानिए लोगों को मिलने वाले 7 बड़े फायदे

Happy Fathers Day: खुदा का दूसरा रूप हैं पापा! जानें उन 7 अभिनेत्रियों के बारे में, जिनके लिए 'सुपरहीरो' बने उनके पिता

Happy Fathers Day: खुदा का दूसरा रूप हैं पापा! जानें उन 7 अभिनेत्रियों के बारे में, जिनके लिए 'सुपरहीरो' बने उनके पिता

जब पूरी दुनिया ने मानी भारत की बात, योग दिवस की अनोखी कहानी, जानिए क्यों 21 जून को ही चुना गया योगा डे के लिए?

जब पूरी दुनिया ने मानी भारत की बात, योग दिवस की अनोखी कहानी, जानिए क्यों 21 जून को ही चुना गया योगा डे के लिए?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

47,600 करोड़ की परियोजनाएं ओडिशा की तस्वीर बदलने की तैयारी? जानिए लोगों को मिलने वाले 7 बड़े फायदे

ओडिशा के विकास को नई गति देते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राज्य को ₹47,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. साएम मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा  विकास, निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 21, 2026, 12:30 PM IST

47,600 करोड़ की परियोजनाएं ओडिशा की तस्वीर बदलने की तैयारी? जानिए लोगों को मिलने वाले 7 बड़े फायदे

क्या इन नई परियोजनाओं से बढ़ेगी आपकी कमाई और सुविधाएं? ओडिशा के विकास का पूरा गणित समझिए (फोटो एआई+ सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर किसी राज्य में एक साथ हजारों करोड़ रुपये की सड़कें, रेलवे, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू हों तो उसका फायदा आखिर किसे मिलता है? सिर्फ सरकार को या आम नागरिक को भी? ओडिशा में घोषित ₹47,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को लेकर यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है. इन योजनाओं का असर आने वाले वर्षों में रोजगार, कारोबार, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी तक महसूस किया जा सकता है.

कागज पर बड़ी रकम दिखने वाली ये परियोजनाएं तभी मायने रखती हैं जब उनका लाभ गांव, शहर और आम परिवार तक पहुंचे. यही वजह है कि इस पैकेज को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है.

रोजगार और स्थानीय कारोबार को मिल सकती है नई रफ्तार

बड़े पैमाने पर सड़क, रेलवे, ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाएं शुरू होने का सीधा असर निर्माण कार्यों और उससे जुड़े उद्योगों पर पड़ता है. इससे इंजीनियर, तकनीशियन, मजदूर, परिवहन, छोटे ठेकेदार और स्थानीय सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं. यदि निवेश तय समय पर जमीन पर उतरता है तो युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार के विकल्प बढ़ने की संभावना बनेगी, जिससे दूसरे राज्यों की ओर पलायन कम हो सकता है.

खेती और गांवों के लिए क्यों अहम हैं ये योजनाएं?

सिंचाई और पेयजल से जुड़ी परियोजनाएं ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती हैं. बेहतर सिंचाई व्यवस्था से किसानों की मौसम पर निर्भरता घट सकती है और फसल उत्पादन बढ़ने की संभावना बनती है. वहीं सुरक्षित पेयजल और बेहतर सड़क संपर्क गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच को आसान बना सकते हैं. इसका असर केवल आय पर नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी दिखाई दे सकता है.

बिजली और परिवहन सुधरने से आम परिवार को क्या फायदा?

ऊर्जा और रेलवे से जुड़ी नई परियोजनाओं का उद्देश्य आपूर्ति क्षमता और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. बेहतर बिजली व्यवस्था से उद्योगों के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है. दूसरी ओर सड़क और रेल नेटवर्क मजबूत होने से यात्रा का समय घट सकता है, माल ढुलाई आसान हो सकती है और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सकती है. इसका असर लंबे समय में वस्तुओं की उपलब्धता और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

तकनीक और कौशल विकास पर फोकस क्यों है महत्वपूर्ण

राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने की बात इस पैकेज का एक अलग पहलू है. आज की अर्थव्यवस्था में केवल पारंपरिक उद्योग ही नहीं, बल्कि डिजिटल कौशल भी रोजगार का बड़ा स्रोत बनते जा रहे हैं. यदि प्रशिक्षण और शिक्षा योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू होती हैं तो युवाओं को नई तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं. यह ओडिशा को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

सिर्फ घोषणा नहीं, समय पर क्रियान्वयन भी होगा असली कसौटी

इतनी बड़ी विकास परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी तेजी और पारदर्शिता से पूरी होती हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश तभी व्यापक आर्थिक लाभ देता है जब उसके साथ स्थानीय रोजगार, उद्योग, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं का भी समानांतर विस्तार हो. इसलिए आने वाले वर्षों में सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि घोषित योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर उतरती हैं और उनका लाभ आम नागरिक तक किस हद तक पहुंचता है.

अगर परियोजनाओं का क्रियान्वयन तय समय पर होता है, तो इसका असर केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा. बेहतर सड़कें, मजबूत बिजली व्यवस्था, सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलकर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दे सकते हैं. यही कारण है कि इस निवेश को सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि आम लोगों के भविष्य से जुड़ी संभावित विकास यात्रा के रूप में देखा जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement