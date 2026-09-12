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तेल कंपनियों पर बढ़ा दबाव, लेकिन पंप पर कीमतें अभी स्थिर; जानिए कब और कितना बढ़ सकता है पेट्रोल-डीजल का भाव

Petrol-Diesel Price increase possibility: कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी हुई है और रुपया 95.55 प्रति डॉलर तक कमजोर हो चुका है. तेल कंपनियों के पेट्रोल पर करीब 5 रुपये और डीजल पर 23 रुपये प्रति लीटर के नेगेटिव मार्जिन ने आगे ईंधन महंगा होने की चिंता बढ़ा दी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 12, 2026, 12:19 PM IST

तेल कंपनियों पर बढ़ा दबाव, लेकिन पंप पर कीमतें अभी स्थिर; जानिए कब और कितना बढ़ सकता है पेट्रोल-डीजल का भाव

पेट्रोल-डीजल महंगा होने से पहले दिखने लगे संकेत? (फोटो एआई)

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पंप पर पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी जस की तस दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की तस्वीर उतनी आरामदायक नहीं है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है और भारत का रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है.

11 सितंबर को रुपया 95.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. रॉयटर्स के मुताबिक सप्ताह के दौरान रुपये में करीब 1.1 फीसदी की गिरावट आई और यह चार महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही. इसी दौरान ब्रेंट कच्चा तेल 100 डॉलर के ऊपर बना रहा.  

यानी भारत को विदेश से तेल खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. यही वजह है कि आम आदमी के लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आज पेट्रोल का रेट बढ़ा या नहीं, बल्कि यह है कि तेल की ऊंची कीमत कितने दिन तक कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर टिकी रह सकती है.

तेल कंपनियों पर पेट्रोल से 5 और डीजल से 23 रुपये का दबाव

इकोनॉमिक टाइम्स की 9 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार जाने के बाद भारतीय ईंधन खुदरा कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 5 रुपये और डीजल पर करीब 23 रुपये प्रति लीटर का नेगेटिव मार्केटिंग मार्जिन झेलना पड़ रहा था.

आईसीआरए के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत वशिष्ठ के अनुसार सितंबर में अब तक के औसत आधार पर पेट्रोल का मार्केटिंग मार्जिन माइनस 5 रुपये और डीजल का माइनस 23 रुपये प्रति लीटर था. घरेलू एलपीजी पर भी करीब 200 रुपये प्रति सिलेंडर की अंडर-रिकवरी बताई गई थी.  

इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल पंप पर ग्राहक को तुरंत 5 रुपये ज्यादा देने होंगे. मार्केटिंग मार्जिन कंपनी के लागत और बिक्री मूल्य के बीच का दबाव बताता है. कंपनियां कुछ समय तक इस अंतर को अपने स्तर पर भी झेल सकती हैं. लेकिन अगर कच्चा तेल लगातार महंगा रहता है तो यह अंतर जितना लंबा चलेगा, तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर उतना ही दबाव बढ़ेगा.

पेट्रोल-डीजल के दाम अभी क्यों नहीं बढ़े?

पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में तत्काल बदलाव न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पंप कीमतें काफी समय से स्थिर हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पिछली बड़ी खुदरा कीमत समीक्षा 25 मई को हुई थी, जब पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा किया गया था.  यानी अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में लागत बढ़ने के बावजूद उसका पूरा असर अभी ग्राहक तक नहीं पहुंचाया गया है.

यहीं से आगे की सबसे बड़ी अनिश्चितता पैदा होती है. अगर कच्चे तेल की कीमत कुछ समय बाद नीचे आती है तो कंपनियों को राहत मिल सकती है और पंप कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी की जरूरत शायद न पड़े. लेकिन अगर तेल 110 या 120 डॉलर के आसपास लंबे समय तक टिका रहता है, तो मौजूदा दबाव को बनाए रखना ज्यादा मुश्किल हो सकता है.

यहां यह समझना जरूरी है कि 110 या 120 डॉलर पहुंचने का मतलब अपने आप पेट्रोल में उतनी ही तय बढ़ोतरी होना नहीं है. अंतिम खुदरा कीमत पर टैक्स, कंपनियों की लागत, मार्जिन और सरकार की नीति भी असर डालती है.

95 रुपये का डॉलर क्यों बढ़ा रहा है मुसीबत?

कच्चा तेल डॉलर में खरीदा जाता है. इसलिए जब डॉलर महंगा और रुपया कमजोर होता है, तो भारत के लिए एक ही मात्रा का तेल खरीदना रुपये के हिसाब से और महंगा पड़ता है. 11 सितंबर को रुपया 95.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. रॉयटर्स ने बताया कि बढ़ते तेल दाम और ऊंची वैश्विक बॉन्ड यील्ड ने रुपये पर दबाव बढ़ाया. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रुपये की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया.  यानी इस समय भारत को दोहरा झटका मिल रहा है. एक तरफ कच्चा तेल महंगा है और दूसरी तरफ उसे खरीदने वाला डॉलर भी महंगा हो रहा है.

भारत कितना तेल बाहर से खरीदता है?

भारत दुनिया के बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है और अपनी जरूरत का 88 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय तेल कीमत में तेज उछाल का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर जल्दी दिखाई देता है.  

बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों में वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 56.5 फीसदी बढ़कर 63.4 अरब डॉलर हो गया. खास बात यह रही कि इसी अवधि में आयात की मात्रा करीब 81.9 मिलियन टन रही, जो पिछले साल की समान अवधि के 81.5 मिलियन टन से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी. 

इसका मतलब साफ है. ज्यादा खर्च सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा कि भारत ने अचानक बहुत ज्यादा तेल खरीद लिया. अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी और उससे जुड़ी लागत ने भी आयात बिल को ऊपर धकेला.

अगर पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ तो आपकी जेब पर कहां-कहां असर पड़ेगा?

पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सबसे पहला असर कार और बाइक चलाने वालों के मासिक बजट पर पड़ेगा. लेकिन डीजल का असर इससे कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल माल ढुलाई, बसों, ट्रकों, कृषि मशीनरी और कई दूसरे कारोबारी कामों में होता है.

अगर डीजल की लागत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. इसका असर सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने की लागत पर पड़ सकता है. इसके बाद फल, सब्जी, किराना और दूसरी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बन सकता है. यानी पेट्रोल का बढ़ा हुआ बिल मुख्य रूप से वाहन मालिक को दिखाई देता है, लेकिन डीजल की महंगाई का असर सप्लाई चेन के जरिए उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो अपनी गाड़ी नहीं चलाते.

एलपीजी से लेकर महंगाई तक क्यों बढ़ सकती है चिंता?

कच्चे तेल की महंगाई का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता. आईसीआरए के आंकलन के अनुसार सितंबर में घरेलू एलपीजी पर करीब 200 रुपये प्रति सिलेंडर की अंडर-रिकवरी भी बन रही थी. इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत तुरंत 200 रुपये बढ़ जाएगी. बल्कि यह बताता है कि मौजूदा कीमत और वास्तविक लागत के बीच कितना अंतर बन रहा है. यही अंतर अगर लंबे समय तक बना रहता है तो सरकार और तेल कंपनियों के सामने कीमत, सब्सिडी या वित्तीय बोझ में से किसी एक को संभालने की चुनौती बढ़ सकती है.

सबसे बड़ा छिपा हुआ असर रुपये और महंगाई पर

इस पूरे मामले का एक कम दिखाई देने वाला पहलू रुपया है. महंगा तेल भारत के आयात बिल को बढ़ाता है. इससे डॉलर की मांग बढ़ सकती है और रुपये पर दबाव बन सकता है. कमजोर रुपया फिर आयातित कच्चे तेल की लागत को और बढ़ा सकता है. यानी यहां एक तरह का चक्र बन सकता है. महंगा कच्चा तेल रुपये पर दबाव डालता है और कमजोर रुपया भारत के लिए तेल को और महंगा बना देता है.

यही वजह है कि बाजार भी इस समय तेल की कीमत को सिर्फ पेट्रोल-डीजल के नजरिए से नहीं देख रहा. 11 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में भी कच्चे तेल की तेजी और महंगाई को लेकर चिंता दिखाई दी. रॉयटर्स के अनुसार ब्रेंट सप्ताह में 8 फीसदी से ज्यादा चढ़कर करीब 104 डॉलर तक पहुंचा और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों में साप्ताहिक गिरावट रही.  

क्या अब पेट्रोल-डीजल महंगा होना तय है?

अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत निश्चित रूप से कितनी बढ़ेगी या कब बढ़ेगी. लेकिन मौजूदा आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ चुका है.

अगर कच्चा तेल 100 डॉलर के आसपास या उससे ऊपर कुछ समय तक बना रहता है और रुपया भी 95 रुपये से ऊपर कमजोर रहता है, तो मौजूदा खुदरा कीमतों को बनाए रखना कंपनियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

दूसरी तरफ अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है, तेल की सप्लाई सामान्य होती है और अंतरराष्ट्रीय कीमत नीचे आती है, तो पंप कीमतों पर तत्काल बढ़ोतरी का दबाव कम हो सकता है.

आम आदमी के लिए फिलहाल सबसे जरूरी संकेत पेट्रोल का आज का रेट नहीं, बल्कि तीन चीजें हैं. कच्चे तेल की कीमत, रुपये की डॉलर के मुकाबले चाल और तेल कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन. इन तीनों में लगातार खराबी आई तो पेट्रोल-डीजल के महंगे होने का खतरा बढ़ेगा.

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