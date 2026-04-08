PNG Price Hike: आप कनेक्शन का फॉर्म भरते रह गए, इधर चुपके से बढ़ गए दाम

PNG Price Hike: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पाइप्ड नैचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए हैं. गैस की कीमत में 1.70 रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी की गई है. महीने के बिल में 25 से 35 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.



PNG Price Hike: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच रसोई गैस की किल्लत जारी है. ग्रामीण इलाकों में LPG बुकिंग के लिए 40 से 45 दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है. इस बीच पाइप्ड गैस सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने PNG की कीमत बढ़ा दी है. कंपनी की वेबसाइट पर नई कीमतों की जानकारी दी गई है. दिल्ली में अब PNG 49.59 रुपये प्रति SCM पर मिलेगी. इसका मतलब ये है कि इस महीने से आपका PNG का बिल पहले से ज्यादा आएगा.

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कितने बढ़े PNG के दाम

IGL ने PNG के दाम में 1.70 रुपये की बढ़ोतरी की है. दिल्ली में PNG की कीमत अब तक 47.89 रुपये प्रति SCM थी. इसे बढ़ाकर 49.59 रुपये प्रति SCM कर दिया गया . इसी तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में PNG की कीमत को 47.76 रुपये से बढ़ाकर 49.46 रुपये कर दिया गया है. एक सामान्य परिवार में औसत 15 से 20 SCM गैस की खपत होती है. यानी एक महीने के बिल में लगभग 25 से 35 रुपये का अंतर आ सकता है.

क्या होता है SCM?

जिस तरह LPG गैस को किलो में मापा जाता है और पेट्रोल-डीजल को लीटर में, उसी तरह PNG को SCM में मापा जाता है. SCM का मतलब है स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर. जिस तरह बिजली का बिल आता है उसी तरह PNG का बिल आता है. जितने SCM गैस जलेगा, उसी हिसाब से बिल आता है.

27 रुपये की PNG, आपको पड़ेगी 49.59 रुपये की

दिल्ली की कीमत पर डिटेल में बात कर लेते हैं. गैस कंपनी के पास जो गैस आती है उसकी कीमत होती है 27.29 रुपये. इस पर 13.60 रुपये का सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन कॉस्ट लगता है. 6.34 रुपये का मार्जिन कंपनी अपने लिए लेती है और 2.36 रुपये VAT कटता है. इस तरह 27 रुपये की गैस आप तक पहुंचते-पहुंचते 49.59 रुपये की हो जाती है.

PNG कनेक्शन पर सरकार का जोर

PNG की कीमत में बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार PNG कनेक्शन का नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. बीते महीने सरकार की तरफ से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत आदेश जारी किया गया था कि जिस भी इलाके में PNG नेटवर्क है, वहां रहने वालों के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. ऐसे इलाकों में रहने वालों के पास नोटिस भेजा जाएगा. उन्हें कनेक्शन स्विच करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया जाएगा. स्विच नहीं करने पर LPG कनेक्शन काट दिया जाएगा. LPG क्राइसिस और सरकार के आदेश के बीच जब बड़ी संख्या में लोग PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब PNG के दाम बढ़ा दिए गए.

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