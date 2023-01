PM Kisan Yojana Installment: किसानों के खाते में इस दिन आएगा 13वीं किस्त का पैसा, लिस्ट में चेक करें अपना नाम

PM Kisan Yojana के लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आ सकती है. पिछली बार 21 लाख किसानों का नाम बेनेफिशियरी लिस्ट से काटा गया था.

PM Kisan Yojana know how to check name on beneficiary list