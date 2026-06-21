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15,000 हजार में लगाएं 155 पेड़ का बगीचा, 10 साल में होगी 52 लाख से 84 लाख तक की कमाई

अगर खेती से होने वाली आमदनी बढ़ाने का आसान तरीका मिल जाए, जिसमें मुख्य फसल भी सुरक्षित रहे और भविष्य के लिए बड़ा आर्थिक सहारा भी तैयार हो जाए, तो शायद हर किसान उस पर विचार करना चाहेगा. ऐसे में सागौन की खेती एक ऐसा विकल्प बनकर उभर रही है, जिसे कई किसान अतिरिक्त आय स्रोत के रूप में अपना रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 21, 2026, 08:05 AM IST

15,000 हजार में लगाएं 155 पेड़ का बगीचा, 10 साल में होगी 52 लाख से 84 लाख तक की कमाई

खाली खेत से होगी बंपर कमाई!- बस लगा दें इन पेड़ों का बाग (फोटो एआई)

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आप चाहें तो इस पेड़ का पूरी जमीन पर एक बगीचा लगा दे या पूरे खेत को खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती. खेत की मेड़ या किनारों पर लगाए गए सागौन के पेड़ लंबे समय में अच्छी कीमत दिला सकते हैं और खेती के साथ-साथ एक तरह की प्राकृतिक पूंजी तैयार करते हैं.

क्यों बढ़ रही है सागौन के पेड़ों की मांग

सागौन की लकड़ी अपनी मजबूती, टिकाऊपन और आकर्षक बनावट के कारण देश-विदेश के बाजारों में पसंद की जाती है. इसका इस्तेमाल महंगे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, इंटीरियर डिजाइन और कई प्रीमियम लकड़ी उत्पादों में किया जाता है. यही वजह है कि समय के साथ इसकी मांग लगातार बनी रहती है और अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी ऊंचे दाम पर बिक सकती है. बढ़ते शहरीकरण और लकड़ी आधारित उद्योगों की जरूरतों के चलते भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण सागौन की मांग बनी रह सकती है.

खेत की मेड़ को बना सकते हैं कमाई का साधन

कई किसान अब खेत के बीच की बजाय उसकी सीमाओं या मेड़ों पर सागौन के पौधे लगा रहे हैं. इससे मुख्य फसल के लिए जमीन का बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहता है, जबकि खाली किनारों का उपयोग भविष्य की आय के लिए किया जा सकता है.

इसके साथ ही पेड़ मेड़ों को मजबूती देने, मिट्टी के कटाव को कम करने और खेत के प्राकृतिक संतुलन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं. यानी एक ही फैसले से खेती और दीर्घकालिक निवेश, दोनों का लाभ मिलने की संभावना रहती है.

एक पेड़ से कितनी हो सकती है कमाई

सागौन तेजी से पैसा देने वाली फसल नहीं है, लेकिन धैर्य रखने वाले किसानों के लिए यह लंबी अवधि का निवेश साबित हो सकता है. सामान्य परिस्थितियों में पेड़ को परिपक्व होने में लगभग 15 से 20 वर्ष लग सकते हैं. बाजार, गुणवत्ता और आकार के आधार पर कई मामलों में एक पेड़ की लकड़ी की कीमत 40 हजार से 1 लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि वास्तविक कमाई स्थान, लकड़ी की गुणवत्ता, मांग और बिक्री के समय की बाजार कीमत पर निर्भर करती है.

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1 एकड़ में सागौन (टीक) लगाकर कितनी कमाई हो सकती है?

यदि आप 1 एकड़ जमीन में सागौन (टीक) की खेती करते हैं, तो यह लंबे समय में अच्छा आर्थिक रिटर्न देने वाला विकल्प साबित हो सकता है. सागौन की लकड़ी की मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी अधिक रहती है, क्योंकि इसका उपयोग फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और प्रीमियम इंटीरियर उत्पाद बनाने में किया जाता है. एक बार लगाए गए सागौन के पेड़ कई दशकों तक उपयोगी रहते हैं और सही देखभाल के साथ अच्छी कीमत दिला सकते हैं.

आमतौर पर 8 फीट × 8 फीट की दूरी पर पौधे लगाने पर 1 एकड़ में लगभग 150 से 160 पौधे लगाए जा सकते हैं. औसतन 155 पौधे मानें, तो प्राकृतिक कारणों या अन्य नुकसान के चलते 15 साल बाद लगभग 130 से 140 पेड़ कटाई के लिए तैयार हो सकते हैं.

अगर 15 साल बाद एक सागौन के पेड़ की औसत बाजार कीमत ₹40,000 से ₹60,000 के बीच मिलती है, तो 1 एकड़ से कुल संभावित आय लगभग ₹52 लाख से ₹84 लाख तक हो सकती है. हालांकि वास्तविक कमाई लकड़ी की गुणवत्ता, पेड़ों की वृद्धि, स्थानीय बाजार और बिक्री के समय पर निर्भर करेगी.

शुरुआती वर्षों में पेड़ों का मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है. लगभग 5 साल की उम्र में पेड़ 10 से 12 फीट तक बढ़ सकते हैं और उनकी अनुमानित कीमत करीब ₹500 से ₹800 प्रति पेड़ हो सकती है. इस हिसाब से 1 एकड़ के सभी पेड़ों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग ₹77,500 से ₹1.24 लाख तक हो सकता है.

करीब 10 साल बाद पेड़ मध्यम आकार के हो जाते हैं और उनकी ऊंचाई 25 से 30 फीट तक पहुंच सकती है. इस समय प्रति पेड़ कीमत लगभग ₹5,000 से ₹8,000 तक मिल सकती है, जिससे 1 एकड़ की कुल संभावित वैल्यू करीब ₹7.75 लाख से ₹12.40 लाख तक पहुंच सकती है.

15 साल बाद अच्छी तरह विकसित सागौन के पेड़ 40 से 50 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं और उनकी कीमत ₹40,000 से ₹60,000 प्रति पेड़ तक पहुंच सकती है. यही वह समय है जब किसानों को सबसे अधिक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहती है.

यदि पेड़ों को 20 साल या उससे अधिक समय तक बढ़ने दिया जाए और उनकी गुणवत्ता बेहतर बनी रहे, तो एक पेड़ की कीमत ₹70,000 से ₹1 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में 1 एकड़ से कुल संभावित आय ₹1 करोड़ से अधिक तक पहुंच सकती है.

ध्यान रखें कि ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं. वास्तविक कमाई मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई, देखभाल, पेड़ों की वृद्धि, बाजार भाव और स्थानीय नियमों के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है. सही प्रबंधन और धैर्य के साथ सागौन की खेती किसानों के लिए लंबी अवधि में लाभदायक निवेश साबित हो सकती है.

कम देखभाल में भी बढ़ सकता है अच्छा विकल्प

सागौन के पौधों को शुरुआती वर्षों में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्थापित होने के बाद इनकी देखभाल अ5पेक्षाकृत कम मानी जाती है. सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में भी यह अच्छी तरह विकसित हो सकता है, जिससे किसानों पर रखरखाव का अतिरिक्त बोझ कम पड़ता है. यही कारण है कि कई लोग इसे भविष्य के लिए “ग्रीन इन्वेस्टमेंट” यानी हरित निवेश के रूप में देखने लगे हैं.

पौधे लगाने से पहले इन बातों पर जरूर करें विचार

यदि कोई किसान सागौन की खेती शुरू करना चाहता है, तो स्थानीय जलवायु, मिट्टी की स्थिति और राज्य के कृषि या वन विभाग के दिशा-निर्देशों की जानकारी लेना फायदेमंद हो सकता है. प्रमाणित नर्सरी से पौधे खरीदना और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दूरी व देखभाल तय करना बेहतर परिणाम दे सकता है. कुछ राज्यों में कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत पौधों या तकनीकी सहायता का लाभ भी उपलब्ध हो सकता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर जानकारी लेना समझदारी होगी.

आखिर क्यों महत्वपूर्ण है यह विकल्प?

आज जब खेती की लागत बढ़ रही है और किसान आय के नए स्रोत तलाश रहे हैं, तब खेत की मेड़ पर लगाए गए पेड़ भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार बन सकते हैं. यह तुरंत मुनाफा देने वाला मॉडल नहीं है, लेकिन लंबे समय की योजना बनाने वाले किसानों के लिए एक ऐसा निवेश हो सकता है जो समय के साथ मजबूत संपत्ति में बदल जाए.

डिस्क्लेमर: सागौन (Teak) की खेती से होने वाली आय का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता. प्रति पेड़ कीमत, कुल मुनाफा और निवेश पर मिलने वाला रिटर्न पेड़ की उम्र, गुणवत्ता, मिट्टी, जलवायु, देखभाल, स्थानीय बाजार, मांग और सरकारी नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. इस लेख में दिए गए सभी मूल्य और कमाई के आंकड़े केवल अनुमानित हैं और इन्हें निवेश या आय की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए. खेती या निवेश से पहले संबंधित कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों से सलाह अवश्य लें.

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