पड़ोसियों जिसे बोझ कह मारने की सलाह दी थी, उसी लड़के ने खड़ी कर दी 50 करोड़ की कंपनी 'बोलेंट इंडस्ट्रीज़'  

Blind Man kick out multi-crore job to build business: यह कहानी श्रीकांत बोल्ला की है, जिन्होंने जन्म से नेत्रहीन होने और समाज के तानों के बावजूद हार नहीं मानी. उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज खड़ी कर 50 करोड़ का बिजनेस साम्राज्य बनाया और दिव्यांगों को रोजगार देकर समाज की सोच को बदल दिया.

जब समाज किसी को कमतर आंकता है, तो वह अक्सर उसकी किस्मत का फैसला भी खुद ही करने लगता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के बनाए नियमों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं. यह कहानी किसी आम बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी कमजोरी को ही देश की सबसे बड़ी ताकत बना दिया. जहाँ लोग छोटी-मोटी दिक्कतों के आगे घुटने टेक देते हैं, वहाँ इस शख्स ने उस सिस्टम को चुनौती दी जिसने उसे आगे बढ़ने से रोका था. आज यह कहानी हर उस युवा के लिए एक जरूरी सबक है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा है.

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गांव की वो कड़वी बातें और माता-पिता का वो एक अटूट फैसला

आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में जब एक बच्चा बिना आंखों के पैदा हुआ, तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसके माता-पिता को बेहद अजीब और दर्दनाक सलाह दी थी. लोगों का कहना था कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो या मार दो, क्योंकि यह जिंदगी भर तुम पर एक बोझ बना रहेगा. एक ऐसे समाज में जहाँ दिव्यांगता को एक अभिशाप माना जाता था, वहाँ उस बच्चे के अनपढ़ माता-पिता ने लोगों की एक न सुनी. उन्होंने अपने बेटे को ढेर सारा प्यार दिया और उसे आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी दी. यही बच्चा आगे चलकर श्रीकांत बोल्ला के नाम से जाना गया, जिसने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया.

जब स्कूल और कॉलेज के सिस्टम ने खड़े किए रास्ते में रोड़े

श्रीकांत के लिए रास्ता कभी भी आसान नहीं था. जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्हें आखरी बेंच पर बिठा दिया जाता था और खेल-कूद में शामिल नहीं किया जाता था. असली लड़ाई तब शुरू हुई जब 10वीं के बाद वे साइंस पढ़ना चाहते थे. सरकारी नियमों और लोगों की सोच ने कहा कि एक नेत्रहीन छात्र साइंस नहीं पढ़ सकता. श्रीकांत ने हार मानने के बजाय सरकार पर केस दर्ज कर दिया और छह महीने की कानूनी लड़ाई के बाद अपने दम पर साइंस पढ़ने का अधिकार हासिल किया. इतना ही नहीं, जब भारत के बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों ने उन्हें परीक्षा देने से मना किया, तो उन्होंने विदेश का रुख किया और अमेरिका के मशहूर एमआईटी (MIT) में दाखिला पाने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बने.

करोड़ों की नौकरी छोड़ भारत लौटने का वो एक छुपा हुआ मकसद

अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत के पास वहाँ बसने और करोड़ों रुपये कमाने का शानदार मौका था. लेकिन उनके दिमाग में एक बात लगातार घूम रही थी कि भारत के करोड़ों दिव्यांग लोग आखिर मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से बाहर क्यों हैं? वे दूसरों की दया पर जीने के बजाय सम्मान से क्यों नहीं जी सकते? इसी सोच के साथ वे भारत वापस आए और उन्होंने 'बोलेंट इंडस्ट्रीज' की नींव रखी. यह कंपनी पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है. इस बिजनेस का सबसे बड़ा और अनोखा पहलू यह है कि यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग दिव्यांग या अशिक्षित हैं, जिन्हें समाज ने नकार दिया था.

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यह कहानी सिर्फ एक बिज़नेस के सफल होने की नहीं है, बल्कि यह हम सभी आम लोगों को एक नया नज़रिया देती है. जब हम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हैं, तो हम केवल उसकी कीमत देखते हैं. लेकिन श्रीकांत की कंपनी यह साबित करती है कि अगर सही मौका दिया जाए, तो समाज का सबसे कमजोर तबका भी देश की जीडीपी में बड़ा योगदान दे सकता है. यह बिज़नेस मॉडल हमें सिखाता है कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देने से आती है. आज उनकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है और यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में बहानों के पीछे छिप जाता है.

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