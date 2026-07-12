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विदेशों में इन 3 बिजनेस से अरबों डॉलर कमा रहे लोग, अब भारत में भी बढ़ी मांग, कॉम्पिटिशन बढ़ने से पहले शुरू कर दें

Business ideas with low competition: क्या आपको पता है विदेशों में 3 ऐसे बिजनेस हैं जिससे लोग अरबों डॉलर कमा रहे हैं, वह भी कम इंवेस्टमेंट में. खास बात ये है कि भारत में भी अब लोग ऐसे बिजनेस को सर्च कर रहे हैं. ये बिजनेस ऐसे हैं जो फ्यूचर में बूम करेंगे और इसमें अभी कॉम्पिटिशन न के बराबर है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 12, 2026, 06:22 AM IST

विदेशों में इन 3 बिजनेस से अरबों डॉलर कमा रहे लोग, अब भारत में भी बढ़ी मांग, कॉम्पिटिशन बढ़ने से पहले शुरू कर दें

पारंपरिक बिजनेस छोड़िए और इन 3 नए आइडियाज पर लगाइए दांव (फोटो एआई)

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क्या आप भी अपनी गाढ़ी कमाई को फिक्स डिपॉजिट या पारंपरिक बिजनेस में लगाकर संतुष्ट हैं? अगर हां, तो शायद आप आने वाले समय की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन वेव को मिस कर रहे हैं. आज भारत में कुछ ऐसे अनोखे बिजनेस की मांग बढ़ रही है, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर जा ही नहीं रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट्स बता रही है कि भविष्य के करोड़पति यहीं से निकलेंगे. जब सब एक ही तरफ भाग रहे हों, तब लीक से हटकर सोचना ही असली बिजनेस माइंड की पहचान है. आइए जानते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो आज भले ही छुपे रुस्तम हैं, लेकिन कल आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

बिना खेत की खेती और हवा से प्रोटीन बनाने की जादुई तकनीक

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मिट्टी, बिना धूप और बिना बड़े खेतों के भी फसलों की बंपर पैदावार हो सकती है? विदेशों में 'वर्टिकल फार्मिंग' (खड़ी खेती) और 'लैब-ग्रोन फूड' का बिजनेस अरबों डॉलर का हो चुका है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहरों में कम होती जगह और साफ खाने की बढ़ती मांग के कारण यह सेक्टर आने वाले समय का सबसे बड़ा गेम चेंजर है. लोग अभी भी भारत में इसे बहुत महंगा और अव्यावहारिक प्रोजेक्ट मानकर इससे दूर भाग रहे हैं. लेकिन असलियत यह है कि बंद कमरों में एलईडी लाइट्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के जरिए उगाई गई सब्जियों की मांग भारत के बड़े होटलों और प्रीमियम क्लास में तेजी से बढ़ रही है. जो लोग आज इस मॉर्डन किसानी में छोटा निवेश कर रहे हैं, वे कल के सबसे बड़े एग्रो-बिजनेसमैन बनने वाले हैं.

गुड फूड इंस्टीट्यूट (GFI) इंडिया का डेटा के अनुसार भारत में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और लैब-ग्रोन मीट का बाजार आने वाले 5 से 7 सालों में 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8,000 करोड़ रुपये) को पार करने की राह पर है.

भारत में यह बाजार अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, लेकिन यह करीब 20% से अधिक की सालाना रफ्तार से बढ़ रहा है. वर्तमान में मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और पुणे जैसे मेट्रो शहरों में 50 से अधिक बड़े एग्रो-स्टार्टअप्स पूरी तरह से इंडोर फार्मिंग पर काम कर रहे हैं.

 भारत के फाइव-स्टार होटल्स, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स और विदेशों से आए शेफ के बीच 'एक्जोटिक वेजीटेबल्स' (जैसे- केल, लेट्यूस, बेजिल, चेरी टोमैटो और ब्रोकली) की मांग हर साल 30% बढ़ रही है. ये होटल बिना किसी कीटनाशक (Pesticide-free) और साल के 12 महीने एक जैसी क्वालिटी वाली सब्जियों के लिए सामान्य से 3 गुना अधिक दाम देने को तैयार रहते हैं.

बिना दूध के दूध और बिना मीट के नॉनवेज का अनोखा अजूबा

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना गाय-भैंस के भी दूध का बिजनेस फल-फूल सकता है? मैकिन्से की वैश्विक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, 'प्लांट बेस्ड' और सस्टेनेबल फूड इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में भारत में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है. बादाम, ओट्स और सोयाबीन से बनने वाले दूध की मांग मेट्रो शहरों में बढ़ चुकी है. आम लोगों को लगता है कि भारत जैसे देश में जहां असली दूध की इतनी महिमा है, वहां यह सब कौन खरीदेगा? यही वो छिपी हुई सोच है जहां आम निवेशक गलती कर रहा है. आज की युवा पीढ़ी अपनी सेहत और पर्यावरण को लेकर बेहद संजीदा है. इस सेक्टर में शुरुआती निवेश आने वाले समय में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो सकता है. ग्लोबल रिसर्च फर्म मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वीगन और प्लांट-बेस्ड फूड मार्केट आने वाले समय में 8 हजार करोड़ का होने जा रहा है, जिसे अभी आम लोग भांप नहीं पा रहे हैं.

पेट्स डे-केयर सेंटर

अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में धूम मचाने के बाद अब 'पेट डेकेयर सेंटर' का बिजनेस भारत में भी कमाई का नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में अकेले रहने वाले प्रोफेशनल्स और वर्किंग कपल्स के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ऑफिस जाने के बाद उनके पालतू कुत्ते या बिल्ली की देखभाल कौन करेगा? इसी मजबूरी ने एक बेहद मुनाफे वाले बिजनेस को जन्म दिया है. लोग सुबह अपने पेट्स को इन सेंटर्स में छोड़ जाते हैं, जहां प्रशिक्षित स्टाफ की निगरानी में उनके खाने-पीने, खेलने, वॉक और आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है. शाम को घर लौटते वक्त मालिक उन्हें वापस ले जाते हैं. भारत में पेट लवर्स अपने लाडलों की सहूलियत के लिए दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है; आप छोटे स्तर पर 2 से 5 लाख रुपये, मध्यम स्तर पर 5 से 15 लाख रुपये और एक आलीशान प्रीमियम सेंटर के लिए 20 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश करके हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं. 

यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल (Euromonitor International) और इंडिया पेट केयर मार्केट रिपोर्ट बताती है कि भारत का पेट केयर मार्केट 20% से ज्यादा की सालाना रफ्तार से बढ़ रहा है. भारत में पालतू जानवरों (Dogs & Cats) की संख्या 3 करोड़ को पार कर चुकी है. मेट्रो शहरों में 70% कामकाजी कपल्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं. वे अपने पेट्स की देखभाल के लिए हर महीने 15,000 से 25,000 रुपये तक सिर्फ डेकेयर और ग्रूमिंग पर खर्च करने को तैयार हैं.

आपकी जेब और भविष्य पर इसका सीधा और प्रैक्टिकल असर

इन नए बिजनेस आइडियाज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें अभी कॉम्पिटिशन ना के बराबर है. जब आप किसी ऐसे मार्केट में कदम रखते हैं जो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, तो आपको पैर जमाने का पूरा मौका मिलता है. आम नौकरीपेशा लोग या छोटे व्यापारी जो अपनी पुरानी दुकान या ट्रेडिशनल काम में मंदी का सामना कर रहे हैं, वे इन सेक्टर्स से जुड़कर अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं. यह सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है, बल्कि छोटे स्तर पर फ्रेंचाइजी लेकर या कंसल्टेंसी शुरू करके भी इस बहती गंगा में हाथ धोया जा सकता है.

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