60 देशों पर श्रम टैरिफ पर US के 25 राज्यों में फूटा गुस्सा, ट्रंप के फैसले को कोर्ट में चुनौती- पूछा क्या जनता उठाएगी बोझ?

Petition filed in International Trade Court against Trump's New tariffs: अमेरिका में 25 राज्यों ने राष्ट्रपति ट्रंप के 60 देशों पर जबरन श्रम के नाम पर लगाए गए नए टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. उनका तर्क है कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर महंगाई का भारी बोझ बढ़ेगा.

ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ 25 राज्यों की कोर्ट में याचिका

अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर बढ़ सकती है महंगाई

जबरन श्रम के नाम पर 60 देशों पर लगाया गया है नया शुल्क

भारत जैसे देशों को नीति में बदलाव के बाद मिली थोड़ी राहत

राष्ट्रपति के पास व्यापक टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होने का दावा

आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को लेकर अमेरिका में सियासत और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है. हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दुनिया के 60 देशों पर अचानक से भारी-भरकम टैरिफ लगाने के फैसले ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. द हिंदू बिज़नेस लाइन के मुताबिक 25 देशों ने ये याचिका सोमवार को यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दायर की है. इस कदम से अमेरिका के भीतर ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता की खरीदारी और देश के व्यापारियों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर इस याचिका में राज्यों ने तर्क दिया है कि इतने व्यापक स्तर पर टैरिफ थोपने के पीछे कोई ठोस कानूनी आधार या पर्याप्त कारण मौजूद नहीं है. शिकायत के मुताबिक, दुनिया भर के उन 60 देशों को इस दायरे में घसीटा गया है जिनका अमेरिकी आयात में लगभग 99.4 प्रतिशत हिस्सा है, और उन पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक का भारी आयात शुल्क थोप दिया गया है. आरोप है कि ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 301 का गलत इस्तेमाल किया गया है और पूछा गया है कि, महंगे सामानों का क्या जनता उठाएगी बोझ?

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24 जुलाई से लागू हुए थे नए टैरिफ नियम

अमेरिकी प्रशासन द्वारा शुरू किए गए नए आयात शुल्क 24 जुलाई से प्रभावी हो चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के शुरुआती वैश्विक टैरिफ कार्यक्रम की जगह ली है. इन करों के दायरे में भारत, चीन और यूरोपीय संघ जैसे दुनिया के कई प्रमुख व्यपारिक साझीदार देश आए हैं. इस कदम के बाद से वैश्विक स्तर पर आर्थिक नीतियों को लेकर बहस छिड़ गई है और कई देशों की तरफ से इसकी तीखी आलोचना भी की जा रही है.

अमेरिकियों पर कितना भारी पड़ेगा ट्रंप का ये नया फैसला?

जब भी सरकारें आयात पर टैक्स बढ़ाती हैं, तो उसका सीधा असर बाजार में मिलने वाली चीजों के दामों पर पड़ता है. अमेरिका के 60 देशों पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक का नया शुल्क लगाने के इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत के सामान महंगे हो सकते हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी शासित 25 राज्यों का कहना है कि वे इस अवैध आर्थिक बोझ को अमेरिकी जनता पर नहीं पड़ने देंगे. इस कानूनी जंग का मतलब साफ है कि अगर ये टैरिफ बरकरार रहते हैं तो आम लोगो को सुपरमार्केट और स्टोर में हर छोटी-बड़ी चीज के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

राष्ट्रपति के अधिकारों पर बड़ा सवाल और कोर्ट में चुनौती

इस पूरे विवाद के केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां और व्यापार कानून का दायरा है. ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक व्यापार में जबरन श्रम को रोकने का हवाला देते हुए 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का इस्तेमाल किया है. हालांकि, न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और कैलिफोर्निया के रॉब बोंटा सहित 25 राज्यों के नेताओं ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उनका तर्क है कि राष्ट्रपति के पास अपनी मर्जी से ऐसे व्यापक और मनमाने कर लगाने का अधिकार नहीं है. मुकदमों में यह भी उजागर किया गया है कि इस जांच में केवल तीन उत्पादों की पहचान की गई थी, जबकि सजा के तौर पर 60 देशों पर एकतरफा आर्थिक प्रहार कर दिया गया है.

भारत जैसे देशों पर क्या होगा इसका असर?

इस वैश्विक टैरिफ विवाद में भारत समेत कई देशों को शुरुआती राहत मिली है. चूंकि भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन करते हुए पहले ही जबरन श्रम से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए अमेरिका ने भारत पर 12.5 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर तय की है. इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस तरह के उतार-चढ़ाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, जिसका परोक्ष असर भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी बाजारों में कारोबार करने वाली कंपनियों की प्लानिंग पर भी पड़ता है.

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क्या वाकई जबरन श्रम रोकना मकसद है या राजनीति?

इस कानूनी लड़ाई का सबसे छिपा हुआ और दिलचस्प पहलू यह है कि क्या यह टैरिफ वास्तव में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए है या फिर यह राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने का एक पुराना बहाना है. राज्यों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में व्यापार कार्यालय ने देशों की दलीलों को नजरअंदाज किया और उत्पाद में मिलने वाली छूटों ने खुद इस दावे की पोल खोल दी है. इससे यह साफ होता है कि बड़े देशों की आर्थिक नीतियों के पीछे आम जनता और कूटनीतिक हित किस तरह आपस में उलझे रहते हैं.

जबरन श्रम टैरिफ क्या है और क्यों लगाया गया?

यह ट्रंप प्रशासन द्वारा ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 देशों पर लगाया गया 10% से 12.5% तक का नया आयात शुल्क है. इसे वैश्विक स्तर पर जबरन श्रम के इस्तेमाल को रोकने और अमेरिकी व्यापार की सुरक्षा के बहाने लागू किया गया है.

टैरिफ से भारत के किस सेक्टर को सबसे ज्यादा मार पड़ती?

अमेरिका के 10 प्रतिशत के नए टैरिफ से भारत के उन सेक्टरों को सबसे ज्यादा मार पड़ती, जिनकी अमेरिकी बाजार पर सबसे अधिक निर्भरता है. इसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स (कपड़ा उद्योग), जेम्स एंड ज्वेलरी (रत्न एवं आभूषण), लेदर उत्पाद, कृषि एवं फूड प्रोडक्ट्स, और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं. इन क्षेत्रों पर अतिरिक्त शुल्क लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरीकी खरीदार दूसरे देशों के विकल्पों की तलाश कर सकते हैं. इसका सीधा असर भारतीय निर्यातकों की बिक्री, मुनाफा और रोजगार सृजन पर पड़ेगा. हालांकि, स्मार्टफोन और जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स जैसे कई प्रमुख उत्पाद इस अतिरिक्त दायरे से बाहर रखे गए हैं.

कोर्ट पहले भी दे चुका है ट्रंप को झटका- बदलना पड़ा था टैरिफ का दांव

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ फैसले को 6-3 के बहुमत से असंवैधानिक करार देते हुए पूरी तरह रद्द कर दिया था. कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला इसलिए दिया क्योंकि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस (संसद) के पास है, और राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों (IEEPA, 1977) का हवाला देकर अपनी मर्जी से अनियंत्रित व व्यापक कर नहीं थोप सकते. इसी कानूनी हार के बाद ट्रंप प्रशासन ने नए सिरे से दूसरे कानूनों के तहत शुल्क लगाने की कोशिश की थी, जिस पर अब नया विवाद छिड़ा है.

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