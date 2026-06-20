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ITR में एक गलती तो 200 प्रतिशत तक जुर्माना और जेल, नए आयकर नियम लागू, जानिए कौन सी चूक होने पर होगी सजा

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ITR में एक गलती तो 200 प्रतिशत तक जुर्माना और जेल, नए आयकर नियम लागू, जानिए कौन सी चूक होने पर होगी सजा

New Rule for Filing Income Tax Returns: क्या आपको पता है कि आयकर विभाग ने जो आईटीआर को लेकर नया नियम जारी किया है वह कितना कड़ा है? जी हैं ITR भरते समय अगर आपने टेक्स सेविंग के लिए ये भूल से भी 7 गलतियां की तो 200 प्रतिशत जुर्माना और जेल की सजा मिल सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 03:14 PM IST

ITR में एक गलती तो 200 प्रतिशत तक जुर्माना और जेल, नए आयकर नियम लागू, जानिए कौन सी चूक होने पर होगी सजा

एक गलत एंट्री और बढ़ सकती है मुश्किलें! ITR फाइल करने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर (फोटो एआई)

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  • आय छिपाना पड़ सकता भारी
  • सही ITR फॉर्म चुनें
  • दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें
  • AIS से जरूर मिलान करें
  • जल्दबाजी में रिटर्न न भरें

हर साल लाखों लोग आयकर रिटर्न (ITR) भरते हैं. कई लोग इसे सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया मानकर जल्दबाजी में पूरा कर देते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में गलत आय दिखाई जाए, बिना प्रमाण कटौती का दावा किया जाए या किसी आय स्रोत को छिपा लिया जाए, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं. आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई तक की नौबत आ सकती है.

हाल के वर्षों में आयकर विभाग ने डिजिटल डेटा मिलान, AIS, TIS और विभिन्न वित्तीय रिकॉर्ड के जरिए सत्यापन की प्रक्रिया को काफी मजबूत किया है. ऐसे में करदाताओं के लिए सावधानी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

आयकर कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आय छिपाता है, फर्जी कटौतियों का दावा करता है या गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश करता है, तो उस पर अतिरिक्त कर, ब्याज और गंभीर मामलों में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ परिस्थितियों में अभियोजन (Prosecution) और कारावास के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं.

हालांकि, हर छोटी टाइपिंग गलती या अनजाने में हुई त्रुटि का मतलब स्वतः जेल नहीं होता. कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि गलती साधारण थी या जानबूझकर कर चोरी के उद्देश्य से की गई.

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अचानक से अभी ये चर्चा क्यों हो रही है?

ITR फाइलिंग सीजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग रिटर्न भरते हैं. इसी समय कर विशेषज्ञ बार-बार चेतावनी देते हैं कि बिना दस्तावेज कटौती का दावा करना, बैंक ब्याज भूल जाना या गलत ITR फॉर्म चुनना भविष्य में नोटिस का कारण बन सकता है. विभाग की डेटा एनालिटिक्स क्षमता बढ़ने से मिलान पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक हो गया है.

टैक्स बचाने के चक्कर में न करें ये काम

कौन-कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा महंगी पड़ सकती हैं?

1. आय छिपाना - यदि बैंक ब्याज, फ्रीलांस आय, किराये की आय या अन्य स्रोतों से कमाई को रिटर्न में शामिल नहीं किया गया, तो विभाग बाद में विसंगति पकड़ सकता है.

 2. गलत कटौती का दावा -बिना वैध रसीद या दस्तावेज के HRA, 80C या अन्य कर छूट का दावा करना जोखिम भरा हो सकता है.

3. गलत ITR फॉर्म चुनना -हर करदाता के लिए अलग ITR फॉर्म निर्धारित है. गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न अमान्य होने या सुधार की जरूरत पड़ सकती है.

4. व्यक्तिगत खर्च को व्यावसायिक खर्च बताना -व्यापार या पेशे से जुड़े लोग यदि निजी खर्च को बिजनेस एक्सपेंस दिखाते हैं तो जांच में समस्या हो सकती है.

5. दस्तावेज सुरक्षित न रखना - कटौती या छूट का दावा करने पर संबंधित प्रमाण भविष्य में मांगे जा सकते हैं.

क्या CA की गलती पर भी जिम्मेदारी आपकी हो सकती है?

व्यवहारिक रूप से रिटर्न तैयार करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट मदद करते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी करदाता की ही मानी जाती है. इसलिए रिटर्न जमा करने से पहले प्रत्येक आंकड़े, बैंक विवरण और आय स्रोत की स्वयं जांच करना समझदारी है.

 आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा?

* नौकरीपेशा कर्मचारियों को बैंक ब्याज और अन्य अतिरिक्त आय जोड़ने पर ध्यान देना होगा.
* फ्रीलांसरों को सभी भुगतान का सही रिकॉर्ड रखना होगा.
* छोटे कारोबारियों को खर्च और आय के दस्तावेज व्यवस्थित रखने होंगे.
* वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार ITR भरने वालों को जल्दबाजी से बचना चाहिए.
* गलत दावा करने पर भविष्य में नोटिस, अतिरिक्त टैक्स और ब्याज का जोखिम बढ़ सकता है.

  मिथक बनाम तथ्य

 मिथक:  छोटी गलती हुई तो तुरंत जेल होगी.
 तथ्य:  कार्रवाई मामले की प्रकृति और इरादे पर निर्भर करती है. जानबूझकर कर चोरी और साधारण त्रुटि में अंतर होता है.

 मिथक:  CA ने रिटर्न बनाया है, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी की है.
 तथ्य:  अंतिम जिम्मेदारी करदाता की मानी जाती है.

 मिथक:  बैंक ब्याज बहुत कम है, इसलिए दिखाना जरूरी नहीं.
 तथ्य:  कर योग्य आय का सही खुलासा करना आवश्यक है.

एक उदाहरण से इसे समझिए

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नौकरी के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले ब्याज को ITR में शामिल नहीं किया. बाद में विभाग के डेटा मिलान में यह जानकारी सामने आ जाती है. ऐसे में संशोधन, अतिरिक्त टैक्स, ब्याज या अन्य कार्रवाई की स्थिति बन सकती है.

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  पाठक को क्या करना चाहिए?

1. AIS और Form 26AS से जानकारी मिलान करें.
2. सभी बैंक खातों और निवेशों की आय शामिल करें.
3. बिना प्रमाण किसी कटौती का दावा न करें.
4. सही ITR फॉर्म का चयन करें.
5. रिटर्न जमा करने से पहले अंतिम समीक्षा अवश्य करें.

  किन बातों से सावधान रहें?

* सोशल मीडिया पर वायरल टैक्स बचत के अपुष्ट तरीकों पर भरोसा न करें.
* नकली बिल या फर्जी रसीद का उपयोग न करें.
* आय के छोटे स्रोतों को भी नजरअंदाज न करें.
* समय सीमा के अंतिम दिन जल्दबाजी में फाइलिंग न करें.

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

ITR भरने का समय लाखों करदाताओं के लिए बेहद अहम होता है. डिजिटल सत्यापन के बढ़ते दायरे में छोटी लापरवाही भी नोटिस का कारण बन सकती है. सही जानकारी, उचित दस्तावेज और सावधानी भविष्य के विवादों से बचा सकती है. इसलिए कर अनुपालन अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

आगे क्या हो सकता है?

आने वाले समय में आयकर विभाग डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड मिलान को और मजबूत कर सकता है. इससे विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त जानकारी का रिटर्न से मिलान और तेज होगा. करदाताओं को पारदर्शिता और रिकॉर्ड-आधारित फाइलिंग पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है.

  FAQ

 1. क्या हर गलती पर 200% जुर्माना लगता है? 
नहीं. कार्रवाई मामले के तथ्यों, कानून और गलती की प्रकृति पर निर्भर करती है.

 2. क्या बैंक एफडी का ब्याज भी दिखाना जरूरी है? 
यदि वह कर योग्य आय का हिस्सा है, तो उसका सही खुलासा करना चाहिए.

 3. क्या गलत ITR फॉर्म चुनना समस्या बन सकता है? 
हाँ, इससे रिटर्न में तकनीकी दिक्कत या सुधार की आवश्यकता हो सकती है.

 4. क्या CA की मदद लेने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? 
नहीं, अंतिम जिम्मेदारी करदाता की ही रहती है.

 5. सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? 
सभी दस्तावेज मिलाकर, सही आय घोषित करके और रिटर्न की अंतिम समीक्षा के बाद ही फाइल करना.

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