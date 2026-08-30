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₹50,000 खर्च करने पर ₹500 बचेंगे या ₹750 ज्यादा जाएंगे? जानिए UPI और Credit Card में कौन सा है बेहतर विकल्प

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₹50,000 खर्च करने पर ₹500 बचेंगे या ₹750 ज्यादा जाएंगे? जानिए UPI और Credit Card में कौन सा है बेहतर विकल्प

UPI payment vs credit card which is better: डिजिटल मर्चेंट पेमेंट का तरीका तेजी से बदल रहा है. जुलाई में यूपीआई की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 77.3% पहुंच गई, जबकि क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 17.7% रह गई. लेकिन खर्च में सिर्फ सुविधा नहीं, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, सरचार्ज और क्रेडिट स्कोर भी मायने रखता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 30, 2026, 11:24 AM IST

₹50,000 खर्च करने पर ₹500 बचेंगे या ₹750 ज्यादा जाएंगे? जानिए UPI और Credit Card में कौन सा है बेहतर विकल्प

₹50,000 की खरीदारी में UPI या Credit Card (फोटो एआई)

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आज ₹50,000 की खरीदारी करनी हो तो ज्यादातर लोगों के लिए क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से भुगतान करना सबसे आसान रास्ता है. लेकिन क्या यही सबसे फायदेमंद भी है? जुलाई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में डिजिटल मर्चेंट पेमेंट्स का बाजार 19.6% बढ़कर ₹11.73 लाख करोड़ पहुंच गया. इसमे यूपीआई-पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट्स की हिस्सेदारी 77.3% रही, जबकि क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 17.7% पर आ गई. ये आंकड़े इक्विरस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसका हवाला द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दिया है. 

यानी आम खरीदारी में यूपीआई की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड बेकार हो गया. असली सवाल ये है कि आपके ₹50,000 के खर्च पर दोनों में से कौन ज्यादा पैसा बचाता है. चलिए सीए सुदेशना बसु से ये पूरा गणित समझते हैं.

₹50,000 खर्च करने पर यूपीआई में कितना फायदा?

यूपीआई का सबसे बड़ा फायदा इसकी सादगी है. बैंक अकाउंट से सीधे भुगतान होता है और आम तौर पर अलग से बिल बनाकर अगले महीने चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसलिए खर्च तुरंत आपके खाते से निकल जाता है.

जुलाई में यूपीआई-पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन का मूल्य ₹9.066 लाख करोड़ रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले 23.5% ज्यादा है. कुल डिजिटल मर्चेंट पेमेंट में इसकी हिस्सेदारी 77.3% रही.  अब ₹50,000 का उदाहरण समझिए. अगर आप यूपीआई से ₹50,000 की खरीदारी करते हैं और उस ट्रांजैक्शन पर कोई कैशबैक या ऑफर नहीं मिलता, तो आपका सीधा खर्च ₹50,000 ही रहेगा.

यूपीआई का छिपा हुआ फायदा ये है कि आम तौर पर आपको क्रेडिट कार्ड की तरह बिलिंग साइकिल, लेट फीस या ब्याज की चिंता नहीं करनी पड़ती. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है. यूपीआई से भुगतान करते समय पैसा उसी वक्त बैंक अकाउंट से निकल जाता है, इसलिए महीने के आखिर तक कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है.

क्रेडिट कार्ड में ₹50,000 खर्च करने पर असली गणित क्या है?

क्रेडिट कार्ड का फायदा यहां शुरू होता है. अगर आपका कार्ड किसी खरीदारी पर कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट देता है, तो ₹50,000 के खर्च पर कुछ रकम वापस मिल सकती है. सीए सुदेशना बसु कहती हैं कि मान लीजिए आपके कार्ड पर 1% कैशबैक मिलता है. ₹50,000 के खर्च पर फायदा होगा ₹500. अगर कैशबैक 2% है, तो फायदा ₹1,000 होगा. और अगर किसी खास ऑफर में 5% कैशबैक मिलता है, तो गणित ₹2,500 तक पहुंच सकता है. हालांकि कैशबैक की दर, अधिकतम सीमा, कैटेगरी और शर्तें हर कार्ड और ऑफर में अलग होती हैं. इसलिए सिर्फ विज्ञापन में लिखी कैशबैक दर देखकर कार्ड को फायदेमंद मानना ठीक नहीं होगा.

रिवॉर्ड पॉइंट वाले कार्ड में गणित थोड़ा अलग है. उदाहरण के लिए, अगर ₹50,000 खर्च करने पर आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो उनकी असली कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि कार्ड जारी करने वाला उन्हें कितने रुपये के रिडेम्पशन के बराबर मानता है. इसलिए 500 पॉइंट का मतलब जरूरी नहीं कि ₹500 का सीधा फायदा हो.

सरचार्ज ने पूरा फायदा बिगाड़ दिया तो

क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी उलझन सरचार्ज है. कुछ कारोबार या खास पेमेंट कैटेगरी में कार्ड इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है. ऐसे में कैशबैक से मिलने वाला फायदा कम या खत्म हो सकता है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट आम तौर पर करीब 1.5% के आसपास हो सकता है, जबकि यूपीआई पेमेंट पर फिलहाल मर्चेंट से ऐसा शुल्क नहीं लिया जाता. हालांकि मर्चेंट का यह शुल्क और ग्राहक से लिया जाने वाला सरचार्ज एक ही चीज नहीं है.  

अगर किसी ₹50,000 के भुगतान पर ग्राहक से 1.5% अतिरिक्त शुल्क लिया जाए, तो सरचार्ज ₹750 होगा. ऐसे में 1% यानी ₹500 का कैशबैक मिलने पर भी आप कुल मिलाकर फायदे में नहीं रहेंगे. यानी क्रेडिट कार्ड का सही गणित सिर्फ कैशबैक देखकर नहीं निकलता. कैशबैक माइनस सरचार्ज माइनस फीस के बाद जो बचता है, वही असली फायदा है.

₹50,000 पर यूपीआई बनाम क्रेडिट कार्ड का सीधा हिसाब

मान लीजिए आप ₹50,000 की ऐसी खरीदारी कर रहे हैं जहां यूपीआई पर कोई ऑफर नहीं है और क्रेडिट कार्ड पर 1% कैशबैक मिलता है. यूपीआई से भुगतान करने पर खर्च ₹50,000 रहेगा और तत्काल कैशबैक शून्य मानें तो शुद्ध खर्च ₹50,000 होगा. क्रेडिट कार्ड से ₹50,000 खर्च करने पर 1% कैशबैक यानी ₹500 मिलता है.

इस स्थिति में प्रभावी खर्च ₹49,500 माना जा सकता है, बशर्ते कोई अतिरिक्त शुल्क, कैशबैक कैप या दूसरी शर्त लागू न हो. अब अगर कार्ड पर 2% कैशबैक है तो फायदा ₹1,000 और प्रभावी खर्च ₹49,000 होगा. लेकिन अगर ₹750 का अतिरिक्त सरचार्ज लग गया, तो 1% कैशबैक वाले मामले में ₹500 का फायदा खत्म होकर उल्टा ₹250 का अतिरिक्त बोझ बन सकता है. यही वजह है कि एक ही ₹50,000 की खरीदारी पर अलग-अलग लोगों का जवाब अलग हो सकता है.

क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा कैशबैक नहीं, सही इस्तेमाल है

क्रेडिट कार्ड का एक ऐसा फायदा भी है जो यूपीआई सीधे तौर पर नहीं देता. जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद मिल सकती है. लेकिन यहां एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है. सिर्फ ₹50,000 क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देने से क्रेडिट स्कोर अपने आप नहीं बढ़ता. समय पर पूरा भुगतान करना, उपलब्ध क्रेडिट लिमिट के मुकाबले बहुत ज्यादा बकाया न रखना और लगातार जिम्मेदारी से कार्ड इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके उलट अगर ₹50,000 खर्च करके आप बिल की पूरी रकम समय पर नहीं चुकाते और ब्याज लगने लगता है, तो कैशबैक का छोटा फायदा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है.

यूपीआई की रफ्तार बढ़ी, फिर भी क्रेडिट कार्ड क्यों चल रहा है?

दिलचस्प बात ये है कि यूपीआई के बढ़ते दबदबे के बावजूद क्रेडिट कार्ड बाजार सिकुड़ नहीं रहा. जुलाई 2026 में क्रेडिट कार्ड से खर्च ₹2.081 लाख करोड़ रहा, जो जून के मुकाबले 3.4% ज्यादा था. कुल डिजिटल मर्चेंट पेमेंट में इसकी हिस्सेदारी 17.7% रही.  

जुलाई में देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़कर 12.29 करोड़ हो गई. इनमें ई-कॉमर्स खर्च की हिस्सेदारी 63.6% थी. औसत मासिक ई-कॉमर्स खर्च प्रति क्रेडिट कार्ड ₹10,772 रहा, जबकि पॉइंट-ऑफ-सेल खर्च ₹6,165 था.  

इससे एक अहम तस्वीर सामने आती है. रोजमर्रा के छोटे और तत्काल भुगतानों में यूपीआई ज्यादा सहज है, जबकि ऑनलाइन खरीदारी, बड़े खर्च, ऑफर और रिवॉर्ड के लिए क्रेडिट कार्ड अब भी अपनी जगह बनाए हुए है.

तो ₹50,000 के खर्च में किसे चुनें?

अगर खरीदारी पर यूपीआई का कोई खास ऑफर नहीं है और आपके पास अच्छा कैशबैक या रिवॉर्ड वाला क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. लेकिन तभी जब कोई सरचार्ज न हो और आप पूरा बिल समय पर चुका सकें.

अगर खरीदारी पर कार्ड का सरचार्ज है, कैशबैक की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है या आप अगले महीने पूरा बिल चुकाने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो यूपीआई ज्यादा सीधा और सुरक्षित विकल्प हो सकता है.

एक और व्यावहारिक बात है. ₹50,000 को सिर्फ इसलिए क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना कि रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, समझदारी नहीं है. अगर वह खर्च आपकी जरूरत का है और भुगतान की क्षमता पहले से है, तभी रिवॉर्ड का फायदा वास्तविक माना जाएगा.

असल फैसला यूपीआई बनाम क्रेडिट कार्ड का नहीं

जुलाई के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत में यूपीआई रोजमर्रा के मर्चेंट पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है. 77.3% हिस्सेदारी इसका मजबूत प्रमाण है. दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड 17.7% हिस्सेदारी के बावजूद बड़े और ऑनलाइन खर्च में अपनी उपयोगिता बनाए हुए है.  

इसलिए ₹50,000 खर्च करने वाले ग्राहक के लिए असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यूपीआई अच्छा है या क्रेडिट कार्ड. सही सवाल है कि इस खास भुगतान पर कैशबैक कितना है, रिवॉर्ड की वास्तविक कीमत क्या है, कोई सरचार्ज या फीस है या नहीं और क्या पूरा क्रेडिट कार्ड बिल समय पर चुकाया जा सकता है.यही चार सवाल तय करेंगे कि ₹50,000 का भुगतान आपको बचत देगा या सिर्फ खर्च बढ़ाएगा.

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