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Nvidia के CEO का बड़ा लाइफ मंत्र, बताया क्यों नहीं पहनते घड़ी, माली की कहानी से दिया जिंदगी का सबसे बड़ा सबक

Jensen Huang Success Story: CEO जेन्सन हुआंग आमतौर पर ब्लैक लेदर जैकेट में नजर आते हैं. लेकिन, उनके हाथ में कभी घड़ी नहीं होती. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जेन्सन हुआंग घड़ी क्यों नहीं पहनते हैं? इस कहानी के पीछे छिपा है सफलता का राज...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 29, 2026, 09:11 PM IST

Nvidia के CEO का बड़ा लाइफ मंत्र, बताया क्यों नहीं पहनते घड़ी, माली की कहानी से दिया जिंदगी का सबसे बड़ा सबक

Nvidia CEO Jensen Huang Success Story (AI Image).

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Nvidia CEO Jensen Huang Success Story: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग (Jensen Huang) अपने अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. एक ऐसी कंपनी, जिसका मार्केट कैप $4.68LCr है, उसके CEO जेन्सन हुआंग आमतौर पर ब्लैक लेदर जैकेट में नजर आते हैं. लेकिन, उनके हाथ में कभी घड़ी नहीं होती. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जेन्सन हुआंग घड़ी क्यों नहीं पहनते हैं? दरअसल, इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी है. उन्होंने साल 2024 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 128वें दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान खुद बताया था कि वो घड़ी क्यों नहीं पहनते हैं. इसके पीछे उनकी सफलता का राज छुपा है.  

माली की कहानी से दिया जीवन का बड़ा सबक

छात्रों को अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए जेन्सन हुआंग ने बताया कि जब वे अपने परिवार के साथ जापान के क्योटो शहर में एक मशहूर गार्डन को देखने गए थे तो उन्होंने देखा कि भीषण गर्मी में एक बुजुर्ग माली घुटनों के बल बैठकर एक छोटी सी चिमटी से सूखी हुई घास और घास पर जमी परत को चुनकर टोकरी में रख रहा था. वह हैरान हो गए, क्योंकि  माली एक बड़े बगीचे की सफाई के लिए एक छोटा सा उपकरण इस्तेमाल कर रहा था. वह खुद को रोक नहीं पाए और माली से जाकर पूछा, 'यह बगीचा बहुत बड़ा है और आपकी चिमटी इतनी छोटी है, ऐसे में आप अकेले इस पूरे बगीचे की देखभाल कैसे कर लेते हैं?' माली ने बहुत शांति से जवाब दिया 'मेरे पास बहुत समय है.'

इसलिए जेन्सन हुआंग घड़ी नहीं पहनते हैं

माली की बात ने उनकी सोच बदल दी और उन्होंने यह समझ लिया कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं और उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय या संसाधनों की कमी कभी महसूस नहीं होती है. इसलिए उन्होंने अपने जीवन से घड़ी को हमेशा के लिए हटा दिया. हुआंग कहते हैं कि मैं घड़ी नहीं पहनता क्योंकि मेरे लिए वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण समय है. उन्होंने बताया कि खुद को पूरी तरह से वर्तमान में समर्पित कर देना ही मेरा मंत्र है.'

यह भी पढ़ें: 200 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, फिर बना दी 1100 करोड़ की कंपनी; दूसरों को भी दी कारोबार की टिप्स

जब आप बार-बार घड़ी देखते हैं, तो आप समय की कमी और डेडलाइन के दबाव में आ जाते हैं और यह दबाव आपको खुलकर सोचने और बेहतर काम करने से रोकता है. ऐसे में डेडलाइन को एक बोझ की तरह देखने के बजाय वर्तमान में चल रहे काम पर पूरा फोकस करेंगे तो काम अपने आप समय पर और बेहतरीन तरीके से पूरा होगा.  

हुआंग ने बताए सफलता के 3 मंत्र

- भविष्य नहीं, आज के काम पर फोकस करें. 
- अवसर नहीं, अपने काम और प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं.
- हर दिन नया सीखें और बिना परिणाम की चिंता किए अपना बेस्ट देने की कोशिश करें. 

 

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