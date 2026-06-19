30,000 करोड़ का NSE IPO: $2.6 अरब की डील से क्यों बदल सकता है दुनिया और भारत के शेयर बाजार का खेल?

$2.6 अरब का मेगा IPO की NSE में एंट्री से ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्यों हिल जाएगा? NSE के 30,000 करोड़ IPO से किसकी बदलेगी किस्मत और क्यों बढ़ी वैश्विक दिलच चलिए इसका गणित मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से समझते हैं?

क्यों इतिहास रचने की तैयारी में NSE का 30,000 करोड़ का IPO? (फोटो एआई)

$2.6 अरब का मेगा IPO

OFS आधारित पूरी बिक्री

ग्लोबल टॉप-5 वैल्यूएशन

डेरिवेटिव्स में 80% हिस्सेदारी

टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन जोखिम

दशकों तक भारतीय शेयर बाजार को चलाने वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब खुद बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है. लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक IPO की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जो भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है. सोचिए, जो प्लेटफॉर्म रोज करोड़ों के सौदे कराता है, वही अब खुद हजारों करोड़ जुटाने जा रहा है. सवाल यह है कि क्या यह IPO भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा गेमचेंजर साबित होगा?

क्या दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज अब ग्लोबल फाइनेंशियल पावर बनकर उभरने वाला है? और क्या इसकी वैल्यूएशन Nasdaq जैसे दिग्गजों से भी आगे निकल चुकी है?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) अब सिर्फ भारत की कहानी नहीं रहा. यह अब दुनिया के टॉप-5 सबसे मूल्यवान एक्सचेंजों में जगह बनाने की ओर बढ़ रहा है. लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ वैल्यूएशन की नहीं, बल्कि दशकों के भरोसे, विवादों और बड़े निवेशकों के अरबों डॉलर के मुनाफे की भी है.

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$2.6 अरब का दांव: दुनिया के सबसे बड़े IPO में से एक

NSE अपने बहुप्रतीक्षित IPO के जरिए करीब 2.6 अरब डॉलर यानी लगभग 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का वैल्यू अनलॉक करने की तैयारी में है.यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) है, यानी कंपनी को कोई नया फंड नहीं मिलेगा. मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे. इस लिस्टिंग के बाद NSE की वैल्यूएशन करीब 58 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जिससे यह कई वैश्विक एक्सचेंजों, यहां तक कि Nasdaq से भी ऊपर निकलने की स्थिति में आ जाएगा. आम निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि भारत का एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अब वैश्विक निवेश नक्शे पर सबसे मजबूत खिलाड़ियों में शामिल होने जा रहा है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपना ड्राफ्ट सेबी के पास दाखिल कर दिया है और इसके जरिए करीब 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी है. यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल यानी OFS पर आधारित होगा. इस वैल्यूएशन के बाद NSE का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है, जिससे यह देश की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो सकता है. आम निवेशक के लिए इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में शेयर बाजार में एक नया “मेगा इवेंट” देखने को मिलेगा, जहां बड़े संस्थान अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे.

सालों से अटका IPO आखिर क्यों अब आगे बढ़ा?

यह IPO आज की कहानी नहीं है. करीब एक दशक से NSE की लिस्टिंग पर चर्चा चल रही थी, लेकिन को-लोकेशन विवाद और नियामकीय अड़चनों ने इसे रोक रखा था. 2016 में पहली बार इसके लिए फाइलिंग हुई थी, लेकिन सेबी ने उस समय सिस्टम की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई थी. मामला लंबा खिंचता गया और कानूनी प्रक्रिया भी चलती रही. अब हालात बदलते दिख रहे हैं. हाल ही में सेबी के साथ हुए निपटान और जुर्माने के बाद रास्ता काफी हद तक साफ हुआ है. यही वजह है कि NSE ने दोबारा IPO की प्रक्रिया तेज कर दी है. यह सिर्फ एक कंपनी की वापसी नहीं है, बल्कि भारत के कैपिटल मार्केट के भरोसे की भी परीक्षा है.

कौन बेच रहा है हिस्सेदारी और कौन हो सकता है सबसे बड़ा लाभार्थी?

इस IPO में कई बड़े संस्थागत निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं. सबसे बड़ा हिस्सा SBI और उसकी सब्सिडियरी के पास है. इसके अलावा LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां और विदेशी निवेश संस्थान भी अपनी हिस्सेदारी ऑफर करेंगे. दिलचस्प बात यह है कि NSE अभी तक अनलिस्टेड है, लेकिन इसका वैल्यूएशन पहले से ही लाखों करोड़ में माना जा रहा है. कुछ शुरुआती निवेशक, जिन्होंने बेहद कम कीमत पर शेयर खरीदे थे, अब हजारों गुना रिटर्न की स्थिति में हैं. आम निवेशक के नजरिए से यह समझना जरूरी है कि यह IPO कंपनी के नए बिजनेस विस्तार के लिए नहीं, बल्कि पुराने निवेशकों के एग्जिट का बड़ा मौका है.

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दशकों का सफर: स्कैम से बनी सिस्टम की रीढ़ तक

NSE की शुरुआत 1990 के दशक में उस समय हुई जब भारत के शेयर बाजार कई घोटालों और अनियमितताओं से जूझ रहे थे. तब इसका उद्देश्य साफ था, एक ऐसा पारदर्शी, डिजिटल और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाना जो पूरे देश के बिखरे हुए स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम को एक साथ जोड़ सके. LIC, SBI और IDBI जैसे बड़े संस्थानों ने शुरुआती निवेशकों के रूप में इसकी नींव मजबूत की. आज यह एक्सचेंज भारत के लगभग 95 प्रतिशत कैश इक्विटी और करीब 75 प्रतिशत डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को नियंत्रित करता है. यानी भारत का लगभग पूरा शेयर बाजार इसी सिस्टम पर चलता है.

कौन-कौन होंगे इस IPO के सबसे बड़े फायदे वाले खिलाड़ी

इस मेगा IPO में सबसे बड़ा फायदा उन शुरुआती निवेशकों को होने वाला है जिन्होंने वर्षों पहले बहुत कम कीमत पर हिस्सेदारी खरीदी थी. SBI, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा और कई सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां अब अपनी हिस्सेदारी बेचकर हजारों करोड़ रुपये तक का लाभ कमा सकती हैं. इसके अलावा टेमासेक, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और अन्य ग्लोबल फंड्स भी इस लिस्टिंग से अरबों डॉलर का एग्जिट हासिल करेंगे. कुछ शुरुआती व्यक्तिगत निवेशकों के लिए यह जीवन बदलने वाला मुनाफा साबित हो सकता है, जहां छोटी पूंजी अब अरबों में बदल रही है.

NSE इतना बड़ा क्यों माना जाता है: सिर्फ एक्सचेंज नहीं, सिस्टम कंट्रोलर

NSE सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह भारत के पूरे वित्तीय सिस्टम की रीढ़ है. यह दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज भी माना जाता है, जहां वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं. इसका मतलब है कि हर सेकंड में करोड़ों का वित्तीय मूवमेंट इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होता है. आम निवेशक के लिए यह समझना जरूरी है कि NSE की मजबूती का सीधा असर बाजार की स्थिरता, म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के भरोसे पर पड़ता है.

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जोखिम भी बड़े: टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन और साइबर अटैक की चुनौती

जहां एक तरफ यह IPO ग्लोबल सफलता की कहानी है, वहीं दूसरी तरफ इसके साथ बड़े जोखिम भी जुड़े हैं. NSE ने खुद अपने ड्राफ्ट में माना है कि साइबर अटैक, तकनीकी फेल्योर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिम भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं. इतना ही नहीं, रेगुलेटरी बदलाव और डेरिवेटिव्स पर बढ़ती निर्भरता भी इसकी कमाई पर असर डाल सकती है. हाल ही में एक बड़े DDoS साइबर अटैक की घटना ने यह दिखा दिया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना संवेदनशील हो सकता है.

भारतीय शेयर बाजार के लिए इसका असली मतलब क्या हैय़

NSE सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह भारत के लगभग पूरे शेयर बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर है.

हर दिन होने वाले करोड़ों ट्रांजैक्शन इसी प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं. ऐसे में इसका खुद बाजार में आना कई स्तर पर संकेत देता है.पहला संकेत यह है कि भारत का वित्तीय बाजार अब पहले से ज्यादा पारदर्शी और ग्लोबल निवेश के लिए तैयार माना जा रहा है. दूसरा संकेत यह है कि बड़े संस्थान अब अपनी लंबे समय से बंद वैल्यू को कैश में बदलना चाहते हैं. तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि भारत के कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी और गहराई दोनों बढ़ रही है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में IPO मार्केट और ज्यादा सक्रिय और प्रतिस्पर्धी हो सकता है.

आम निवेशक के लिए इसका असली मतलब?

इस IPO का सीधा असर हर निवेशक पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर बाजार की दिशा पर जरूर दिखेगा. अगर यह लिस्टिंग सफल रहती है तो भारत को एक और ग्लोबल फाइनेंशियल पावरहाउस के रूप में देखा जाएगा. म्यूचुअल फंड्स, विदेशी निवेशक और रिटेल निवेशकों के लिए यह भरोसे का बड़ा संकेत होगा. लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होने पर निवेशकों के लिए सावधानी भी जरूरी होगी, क्योंकि यह सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि स्थिर रिटर्न स्टोरी भी है.

आगे क्या बदल सकता है?

अगर NSE की लिस्टिंग सफल रहती है तो भारत के अन्य बड़े फाइनेंशियल संस्थान भी IPO की राह पर आ सकते हैं. यह कदम भारत के कैपिटल मार्केट को और अधिक ग्लोबल और पारदर्शी बना सकता है. लेकिन अगर बाजार में वोलैटिलिटी या वैल्यूएशन को लेकर चिंता बढ़ी, तो यह IPO एक बड़ी बहस भी खड़ी कर सकता है.

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आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान की ग्लोबल एंट्री को दर्शाती है. यह सिर्फ एक IPO नहीं, बल्कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की विश्वसनीयता का अंतरराष्ट्रीय टेस्ट है. इसका असर निवेशकों के भरोसे, बाजार की स्थिरता और विदेशी पूंजी प्रवाह पर पड़ेगा. यह आने वाले वर्षों में भारत के IPO बाजार की दिशा तय कर सकता है.

आम निवेशकों पर इस आईपीओ के आने से क्या होगा असर?

सीधे तौर पर यह लिस्टिंग आम आदमी के दैनिक खर्च को प्रभावित नहीं करती. लेकिन लंबे समय में यह बाजार की स्थिरता और निवेश अवसरों को बढ़ा सकती है. म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नए अवसर खुल सकते हैं. शेयर बाजार में पारदर्शिता और गहराई बढ़ने की संभावना है.

आगे क्या हो सकता है?

अगर निवेशकों की मांग मजबूत रही तो यह IPO भारत के सबसे बड़े लिस्टिंग इवेंट्स में शामिल हो सकता है. ग्लोबल फंड्स की भागीदारी इसकी सफलता तय करेगी. लॉन्ग टर्म में यह भारत को टॉप ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बना सकता है.

FAQ

NSE IPO कितना बड़ा है?

यह करीब 2.6 अरब डॉलर का इश्यू है

क्या NSE को नया पैसा मिलेगा?

नहीं, यह ऑफर फॉर सेल है

सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा?

शुरुआती निवेशकों और संस्थानों को

क्या NSE Nasdaq से बड़ा हो सकता है?

वैल्यूएशन के आधार पर संभव है

क्या यह भारत का बड़ा IPO होगा?

यह ग्लोबल टॉप IPO में शामिल है.

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