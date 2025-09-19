Share Market में निवेश से मुनाफे का झांसा, Noida में रिटायर्ड कर्नल से 1.4 की ठगी, ऐसी धोखाधड़ी से कैसे बचें?

Noida News: नोएडा में शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी से कथित तौर पर 1.4 करोड़ रुपये ठग लिए गए. कैसे हुई ठगी, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए? आइए जानें..

Retired Colonel Duped of Rs 1 Crore in Noida: नोएडा में शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी से कथित तौर पर 1.4 करोड़ रुपये ठग लिए गए, पुलिस उपायुक्त (साइबर क्राइम) प्रीति यादव ने शुक्रवार को बताया कि पीड़ित कर्नल प्रदीप कुमार (सेवानिवृत्त) ने साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने बताया कि 1 मई को फेसबुक पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के वीडियो देखते समय उन्हें एक लिंक मिला, जिस पर क्लिक करने के बाद शेयर बाजार में निवेश से मोटा मुनाफा कमाने का दावा किया गया था. आगे पढ़ें कैसे हुई ठगी, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए?

कैसे ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड कर्नल?

प्रीति यादव ने बताया कि ठगों ने उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जहां उन्हें और उनकी पत्नी को शेयर व्यापार का फर्जी प्रशिक्षण दिया गया और विभिन्न स्टॉक कंपनियों के बारे में जानकारी दी गई. शुरुआती निवेश के तौर पर 25,000 रुपये जमा कराने के बाद उन्हें कथित तौर पर 32 लाख रुपये निवेश करने के लिए उकसाया गया. इतना ही नहीं ठगों ने एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से पीड़ित को करीब चार करोड़ रुपये के मुनाफे की जानकारी दी. इसके बाद पैसे निकालने के नाम पर उनसे विभिन्न प्रकार के टैक्स और शुल्क जमा कराने को कहा.

इसी प्रकार से ठगों ने झांसा देकर कुल 1.4 करोड़ रुपये अपने खातों में स्थानांतरित करवा लिए, रकम निकालने के बाद पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप से हटाकर संपर्क बंद कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है और साइबर अपराध शाखा जांच में जुटी है.

शेयर बाजार में निवेश से मुनाफे का झांसा

इन दिनों फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों ग्रुप और चैनल निवेशकों को बाजार में मोटे मुनाफे का सपना दिखाते हैं और खुद को ‘स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट’ या ‘रिसर्च एनालिस्ट’ बताने वाले सलाह के नाम पर निवेशकों को लुभाते हैं. इसके बाद ठग मोटे मुनाफे का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर ठग खुद को मार्केट एक्सपर्ट, ब्रोकर या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बताकर ग्रुप बनाते हैं.

ऐसे मामले में निवेशकों को ग्रुप में जोड़कर फ्री टिप्स देते हैं और फिर शुरुआती दौर में छोटी-छोटी सफलता दिखाकर भरोसा जीतते हैं. विश्वास बढ़ने पर निवेशकों को प्रीमियम ग्रुप में शामिल होने या सीधे निवेश करने का लालच दिया जाता है और यहां मोटे मुनाफे की गारंटी का दावा किया जाता है.

लालच में न आएं

बाजार में लंबे समय में ही अनुशासन और सही रणनीति से प्रॉफिट कमा सकते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय ठग एक-दो हफ्ते में पूंजी दोगुनी होने का लालच देते हैं. लेकिन बाजार की चाल कई आर्थिक, वैश्विक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करती है. ऐसे में जब निवेशक मोटे मुनाफे की चाह में समझदारी छोड़ देते हैं, तब वे इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं.

आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत उठाएं ये कदम

ऐसे जाल में फंस जाए तो पहले संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराए, इसके लिए साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) व पुलिस स्टेशन में शिकायत करें. सेबी के हेल्पलाइन नंबर 18002667575 और स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, आपके द्वारा किए गए किसी भी ट्रांजेक्शन या चैट का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.

बता दें कि बाजार में निवेश व निवेश के मंत्र सीखना, दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. इसको लेकर शिक्षा का मतलब बाजार की समझ बढ़ाना और रिस्क का आकलन करना व वित्तीय लक्ष्यों को तय करना. ऐसे में जब लोग सीखने और निवेश करने की प्रक्रिया को मर्ज कर लेते हैं, तो वे ठगी का शिकार हो जाते हैं.

ठगी से कैसे बचें?