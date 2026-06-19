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अब बड़े ट्रेड पर नहीं कटेगी मोटी फीस? HDFC Sky की नई रणनीति से छोटे निवेशकों को मिल सकता है बड़ा फायदा

क्या शेयर बाजार में कमाई करने से पहले ही आपकी जेब ब्रोकरेज और सालाना चार्ज में हल्की हो जाती है? अगर हां, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में आया एक नया बदलाव लाखों रिटेल निवेशकों के लिए राहत की खबर बन सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 08:08 PM IST

अब बड़े ट्रेड पर नहीं कटेगी मोटी फीस? HDFC Sky की नई रणनीति से छोटे निवेशकों को मिल सकता है बड़ा फायदा

ब्रोकरेज की टेंशन खत्म करने की तैयारी (फोटो एआई)

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हाल के वर्षों में निवेशकों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि मुनाफा कमाने के बावजूद अलग-अलग शुल्क उनकी कमाई का हिस्सा कम कर देते हैं. ऐसे माहौल में HDFC Sky ने कम लागत वाले मॉडल के साथ ऐसी रणनीति अपनाई है, जो खासकर नए और सक्रिय ट्रेडर्स का ध्यान खींच रही है.

ट्रेडिंग की असली लागत पर छिड़ी नई जंग

शेयर बाजार में ज्यादातर लोग केवल शेयर के भाव पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तविक खर्च ब्रोकरेज, अकाउंट फीस और अन्य चार्ज जोड़ने के बाद सामने आता है. यही वजह है कि कई निवेशक बार-बार ट्रेड करने से बचते हैं.

HDFC Sky ने प्रति ऑर्डर अधिकतम 20 रुपये की फ्लैट ब्रोकरेज व्यवस्था को प्रमुखता देकर इस लागत को सीमित करने की कोशिश की है. इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो बड़ी रकम के सौदे करते हैं और प्रतिशत आधारित शुल्क के कारण पहले अधिक भुगतान करते थे.

नए निवेशकों के लिए एंट्री आसान बनाने की कोशिश

भारत में लाखों युवा अब पहली बार शेयर बाजार में कदम रख रहे हैं, लेकिन खाता खोलने और उसके रखरखाव का खर्च कई बार शुरुआत से पहले ही उन्हें रोक देता है.

इसी चुनौती को देखते हुए प्लेटफॉर्म ने डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस और शुरुआती एक साल के वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज को शून्य रखने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि कोई नया निवेशक बिना अतिरिक्त शुरुआती बोझ के बाजार का अनुभव ले सकता है. हालांकि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद नाममात्र का मासिक शुल्क लागू होता है.

आम निवेशक की जेब पर क्या होगा असर?

मान लीजिए कोई व्यक्ति नियमित रूप से बड़े मूल्य के शेयर खरीदता और बेचता है. यदि हर लेनदेन पर प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लगे तो साल भर में हजारों रुपये सिर्फ ब्रोकरेज में खर्च हो सकते हैं.

फ्लैट शुल्क मॉडल ऐसे निवेशकों के लिए कुल लागत कम करने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि लागत को लेकर सजग ट्रेडर्स अब केवल निवेश विकल्प ही नहीं, बल्कि ब्रोकिंग मॉडल की भी तुलना करने लगे हैं. यह बदलाव लंबे समय में निवेश पर मिलने वाले वास्तविक रिटर्न को प्रभावित कर सकता है.

बैंक का भरोसा और डिस्काउंट मॉडल का मेल क्यों खास है?

अब तक डिस्काउंट ब्रोकिंग की पहचान मुख्य रूप से फिनटेक कंपनियों से जुड़ी रही है, लेकिन एक स्थापित बैंकिंग समूह का इस मॉडल में आक्रामक रुख बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है.

इसका छिपा हुआ असर यह भी हो सकता है कि अन्य ब्रोकरेज कंपनियां भी अपनी फीस संरचना और ग्राहक लाभ योजनाओं पर दोबारा विचार करें. यदि ऐसा होता है तो अंततः फायदा रिटेल निवेशकों को ही मिलेगा, क्योंकि कम लागत वाला माहौल निवेश को अधिक आकर्षक बना सकता है.

सिर्फ कम फीस काफी नहीं, इन बातों का भी रखें ध्यान?

कम ब्रोकरेज किसी भी निवेशक के लिए सकारात्मक पहलू है, लेकिन केवल इसी आधार पर प्लेटफॉर्म चुनना पर्याप्त नहीं माना जाता. ट्रेडिंग ऐप की स्थिरता, रिसर्च सुविधाएं, ग्राहक सहायता, ऑर्डर निष्पादन की गुणवत्ता और अन्य वैधानिक शुल्क भी अंतिम अनुभव को प्रभावित करते हैं. निवेशक को खाता खोलने से पहले शुल्क संरचना और नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की गलतफहमी न हो.

भारतीय शेयर बाजार तेजी से बदल रहा है और अब मुकाबला सिर्फ बेहतर ऐप या रिसर्च का नहीं, बल्कि निवेशक की जेब बचाने का भी है. HDFC Sky की नई फीस रणनीति इसी बदलती सोच का संकेत देती है. यदि प्रतिस्पर्धा इसी दिशा में आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में ट्रेडिंग पहले की तुलना में अधिक किफायती और व्यापक वर्ग के लिए सुलभ हो सकती है.

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