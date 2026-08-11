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24,500 पर बाजार का चक्रव्यूह: इंसान सोचेगा, तब तक AI करेगा खेल! आज जीतेंगे जज्बात या एल्गो के रोबोटिक ऑर्डर?

Algorithmic trading in Indian stock market: Nifty 24,500 के संवेदनशील स्तर पर रिटेल ट्रेडर्स की भावनाएं और एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग आमने-सामने हैं. डर और लालच के बीच इंसानी फैसले होंगे, जबकि ऑटोमेटेड सिस्टम तय संकेतों पर तेजी से ऑर्डर दे सकते हैं. जानिए आज बाजार में किसका असर ज्यादा रहेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2026, 07:25 AM IST

24,500 पर बाजार का चक्रव्यूह: इंसान सोचेगा, तब तक AI करेगा खेल! आज जीतेंगे जज्बात या एल्गो के रोबोटिक ऑर्डर?

Nifty 24,500: यहां गलती करेगा इंसान और फायदा उठा सकती है मशीन? (फोटो एआई)

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शेयर बाजार में कुछ नंबर सिर्फ नंबर नहीं होते, वे ट्रेडर्स की सोच बदल देते हैं. अगस्त में Nifty के लिए 24,500 ऐसा ही एक संवेदनशील लेवल बना हुआ है. यहां एक तरफ रिटेल निवेशक डर और लालच के बीच फैसला लेते हैं, तो दूसरी तरफ नियम आधारित एल्गोरिदम बिना किसी भावना के अपने तय संकेतों पर ऑर्डर भेज सकते हैं. यही वजह है कि 24,500 के आसपास की हलचल सिर्फ चार्ट देखने वालों के लिए अहम नहीं है. यह उस बदलती ट्रेडिंग दुनिया की तस्वीर भी है, जहां इंसान के सामने अब मशीन की स्पीड और ऑटोमेशन खड़ा है.

24,500 पर क्यों टिकी है बाजार की नजर?

10 अगस्त के बाजार डेटा में Nifty के लिए 24,500 के आसपास सपोर्ट बनता दिखाई दिया, जबकि 24,775 के आसपास अगली अहम रेजिस्टेंस बताई गई. बाजार के जानकारों के मुताबिक 24,400 से 24,800 के बीच की रेंज फिलहाल खास महत्व रखती है. 24,775 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट मिलने पर 25,100 की तरफ रास्ता खुलने की संभावना बताई गई है.  

यानी 24,500 के आसपास आने वाला हर उतार चढ़ाव ट्रेडर्स के लिए संकेत बन सकता है. कोई इसे खरीदारी का मौका समझ सकता है, तो कोई गिरावट की आशंका में पोजिशन काट सकता है. यहीं से इंसान और मशीन की कहानी शुरु होती है.

रिटेल ट्रेडर पहले सोचता है, एल्गो पहले काम करता है

मान लीजिए Nifty 24,500 के करीब पहुंचता है. एक रिटेल ट्रेडर चार्ट देखेगा, खबरें पढ़ेगा, ग्लोबल बाजारों का मूड समझेगा और फिर फैसला करेगा कि खरीदना है या बेचना. इस पूरी प्रक्रिया में कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट लग सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले पर डर, लालच और पिछली ट्रेडिंग का अनुभव भी असर डाल सकता है.

एल्गोरिद्मिक सिस्टम का तरीका अलग है. उसमें पहले से तय नियम हो सकते हैं कि किसी खास कीमत, वॉल्यूम, इंडिकेटर या दूसरे बाजार संकेत पर क्या करना है. शर्त पूरी होते ही ऑर्डर अपने आप भेजा जा सकता है.

SEBI के दस्तावेज में भी algorithmic trading को ऐसे ऑर्डर के तौर पर परिभाषित किया गया है जो automated execution logic के जरिए जेनरेट होता है. NSE के मुताबिक एक्सचेंज पर algo providers के लिए बाकायदा एक नियामकीय ढांचा मौजूद है.  

AI और Algo में फर्क समझना भी जरूरी

यहां एक अहम फर्क है. हर AI Stock Assistant खुद शेयर बाजार में ऑर्डर लगाने वाला सिस्टम नहीं होता. कुछ AI टूल सिर्फ डेटा, पैटर्न और संभावित संकेतों का विश्लेषण करते हैं, जबकि algorithmic trading सिस्टम तय नियमों के आधार पर ऑर्डर के execution को ऑटोमेट कर सकता है.

इसलिए 24,500 पर मशीनों की भूमिका को समझते समय AI को सीधे किसी एक बड़े ऑटोमैटिक ऑर्डर का कारण मानना सही नहीं होगा. असली बदलाव automation में है, जो बाजार के संकेत मिलते ही बहुत तेजी से कार्रवाई कर सकता है.

SEBI ने भी रिटेल निवेशकों की algo trading में भागीदारी को सुरक्षित बनाने के लिए फरवरी 2025 में अलग फ्रेमवर्क जारी किया था. NSE की मौजूदा जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत रिटेल निवेशकों के लिए algo participation को brokers के जरिए सुरक्षित तरीके से सक्षम करने की दिशा में नियम बनाए गए हैं. 

24,500 टूटे तो सबसे पहले किसका इम्तिहान होगा?

किसी अहम लेवल के आसपास बाजार में सिर्फ खरीद और बिक्री नहीं होती, बल्कि अलग-अलग रणनीतियों वाले ऑर्डर भी सक्रिय हो सकते हैं. अगर कीमत किसी पूर्व निर्धारित ट्रिगर तक पहुंचती है, तो automated systems तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं.

रिटेल ट्रेडर के लिए यही हिस्सा सबसे मुश्किल है. वह सोच सकता है कि बाजार अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा और पोजिशन होल्ड कर सकता है. दूसरी तरफ उसका stop loss पहले ही तय हो सकता है. अचानक तेज मूव आने पर उसका ऑर्डर उसी समय बाजार में चला जाता है.

इसका मतलब यह नहीं कि हर तेज चाल के पीछे algo होता है. बाजार में FII-DII flows, options positioning, global cues, news, liquidity और expiry जैसे कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं. लेकिन automation इन सभी संकेतों पर प्रतिक्रिया की गति जरूर बदल देता है.

रिटेल निवेशक के लिए असली खतरा डर नहीं, जल्दबाजी है

24,500 जैसे लेवल पर सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि निवेशक सिर्फ इसलिए ट्रेड ले ले क्योंकि उसे लगता है कि कोई बड़ा नंबर टूटने वाला है.

हाल की बाजार गतिविधि ने यह भी दिखाया है कि derivatives और closing mechanism में छोटे बदलाव भी volatility को प्रभावित कर सकते हैं. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक नए closing auction mechanism के शुरुआती दिनों में Nifty में अचानक उतार चढ़ाव देखा गया और options traders, खासकर छोटे retail traders, को नुकसान का जोखिम बढ़ा. इसलिए आम निवेशक के लिए सबसे अहम सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मशीन जीतेगी या इंसान. सवाल यह है कि क्या निवेशक अपनी रणनीति पहले से तय करके बाजार में उतर रहा है या हर टिक के साथ अपना फैसला बदल रहा है.

मशीन की स्पीड के सामने इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

एल्गोरिदम की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति और अनुशासन है. लेकिन इंसान की ताकत यह है कि वह ट्रेड ही न करने का फैसला कर सकता है. 24,500 के आसपास बाजार बेहद तेज हो जाए तो हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है. खासकर options और leveraged trades में कुछ मिनट की गलत दिशा भी नुकसान को तेजी से बढ़ा सकती है.

इसलिए आम निवेशक के लिए 24,500 को सिर्फ buy या sell का नंबर समझना खतरनाक हो सकता है. इसे एक decision zone की तरह देखना ज्यादा उपयोगी है. बाजार इस लेवल के ऊपर टिक रहा है या नीचे जा रहा है, volume कैसा है, derivatives positioning क्या संकेत दे रही है और broader market sentiment किस दिशा में है, इन सबको साथ देखकर फैसला करना बेहतर होगा.

मैन बनाम मशीन की असली लड़ाई

24,500 की कहानी सिर्फ Nifty की तकनीकी सीमा की कहानी नहीं है. यह भारतीय शेयर बाजार के बदलते चरित्र की झलक भी है. एक तरफ इंसान है, जो डरता है, लालच करता है और कभी कभी FOMO में गलत फैसला लेता है. दूसरी तरफ automated systems हैं, जो भावनाओं के बिना तय नियमों के अनुसार काम कर सकते हैं.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मशीन हमेशा जीतेगी. बाजार में कोई भी algorithm भविष्य को निश्चित रूप से नहीं जानता. वह उपलब्ध डेटा और पहले से तय नियमों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है.

इसलिए 24,500 का असली चक्रव्यूह शायद मशीन बनाम इंसान नहीं, बल्कि अनुशासन बनाम भावनाओं का है. जिस निवेशक ने अपना जोखिम, stop loss और position size पहले से तय कर रखा है, उसके लिए बाजार का शोर कम मायने रखता है. जो हर टिक पर फैसला बदलेगा, उसके लिए यही लेवल सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है.

साफ शब्दों में कहें तो 24,500 पर बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, आम निवेशक के लिए सबसे बड़ा हथियार किसी AI टूल की भविष्यवाणी नहीं बल्कि अपनी रणनीति पर नियंत्रण है. मशीन सेकंड में ऑर्डर भेज सकती है, लेकिन पैसा लगाने से पहले रुकने का फैसला अभी भी इंसान के हाथ में है.

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