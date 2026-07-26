नेपाल सिक्के से हटाने वाला था नक्शा, फिर क्यों बदला फैसला? जानिए यू-टर्न की वजह और भारत पर क्या होगा इसका असर?

Nepal One Rupee Coin Disputed: नेपाल सरकार ने जनदबाव में बड़ा यू-टर्न लेते हुए एक रुपये के सिक्के से विवादित नक्शा हटाने का फैसला वापस ले लिया है. अब नेपाल राष्ट्र बैंक फिर से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा वाले नक्शे के साथ नया सिक्का जारी करेगा.

सिक्के पर नक्शे का बड़ा यू-टर्न

एक रुपये में रहेगा विवादित नक्शा

जन दबाव के आगे झुकी थी नेपाल सरकार

हल्का और नया बनेगा नया सिक्का

भारत सीमा पर पसरा अनिश्चित सस्पेंस

क्या आपने कभी सोचा है कि जेब में पड़ा महज एक रुपये का सिक्का दो पड़ोसी मुल्कों की कूटनीति और सरहद के समीकरण बदल सकता है? काठमांडू की गलियारों से आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है, जहां सरकार ने पहले तो विवाद टालने का एक व्यावहारिक रास्ता चुना, लेकिन जनता के भारी विरोध के आगे झुकते हुए अचानक अपना रुख पलट दिया. आखिरकार एक छोटे से धातु के टुकड़े पर बने नक्शे को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक घमासान क्यों मचा, और इसका आम लोगों के लेन-देन पर असल में क्या प्रभाव पड़ेगा?

सत्ता का वो बड़ा यू-टर्न जिसने काठमांडू में मचाई खलबली

20 जुलाई को नेपाल में प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह की अगुवाई वाली सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया था. तय किया गया था कि एक रुपये के नए सिक्के से वह विवादित राजनीतिक नक्शा हटा दिया जाएगा, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल दिखाया गया था. योजना यह थी कि इस विवादित हिस्से की जगह मुस्तांग जिले के मारांग गांव में स्थित ऐतिहासिक लो घ्याकर बौद्ध मठ का चित्र छापा जाए, जो नेपाल के सबसे प्राचीन मठों में से एक माना जाता है. लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, विपक्षी पार्टियों और आम जनता में तीखा असंतोष फैल गया. सरकार पर राष्ट्रवाद से समझौते का आरोप लगा, जिसके बाद प्रशासन को रातों-रात कदम पीछे खींचने पड़े. लेकिन अब नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने अब पुष्टि कर दी है कि नए सिक्के में भी वह नक्शा ही छपेगा.

दो रुपये की ढलाई और एक रुपये की कीमत का आर्थिक गणित

इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक और आर्थिक मजबूरी भी छिपी है. दरअसल, नेपाल में मौजूदा समय में एक रुपये का सिक्का बनाने में सरकार को दो रुपये से भी ज्यादा की लागत आ रही थी. यानी सिक्का अपनी असल कीमत से ज्यादा महंगा साबित हो रहा था. इसी घाटे को कम करने की कोशिस के तहत केंद्रीय बैंक ने सिक्के का आकार और धातु बदलने की योजना बनाई. नए एक रुपये के सिक्के का वजन घटाया जाएगा और इसे सस्ती धातु से ढाला जाएगा, ताकि निर्माण लागत में भारी कमी आ सके और घाटा रोका जा सके.

काठमांडू का वो यू-टर्न जिसने फिर बढ़ा दी कूटनीतिक हलचल

हाल ही में 20 जुलाई को नेपाल सरकार ने एक रुपये के सिक्के का नया डिजाइन पेश करते हुए नक्शे की जगह 7वीं सदी के ऐतिहासिक बौद्ध मठ की तस्वीर छापने की मंजूरी दी थी. योजना थी कि सिक्के से नक्शा हटाकर विवाद को कम किया जाए. लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, विपक्षी पार्टियों और आम जनता का असंतोष भड़क उठा. सरकार पर राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि उसे अपना रुख बदलना पड़ा. नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने अब पुष्टि कर दी है कि केंद्रीय बैंक नए एक रुपये के सिक्के पर वही नक्शा छापेगा, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को नेपाल की सीमा में दिखाया गया है. हालांकि, नए सिक्के का वजन और आकार पहले से छोटा और हल्का रखा जाएगा.

2020 का वो फैसला जो आज भी जेब में घूम रहा है

यह पूरा मामला साल 2020 से जुड़ा हुआ है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने नेपाल का नया आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र जारी किया था. उस नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया था. भारत ने हमेशा से इस दावे को खारिज किया है और स्पष्ट कहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं तथा इस विषय को केवल द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. लेकिन नेपाल में सौ रुपये के नोटों, सरकारी दस्तावेजों और सिक्कों पर यह नक्शा लगातार छपता आ रहा है. मौजूदा सरकार के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि नेपाल की राजनीति में राष्ट्रवाद का यह मुद्दा कितना संवेदनशील है, जिसे कोई भी दल छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता.

भारत के किन इलाकों को नेपाल बता रहा है अपना?

इस विवाद के केंद्र में भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित तीन अहम इलाके हैं- लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी. काठमांडू का दावा है कि ये तीनों हिस्से उसकी भौगोलिक सीमा में आते हैं, जबकि नई दिल्ली ने हमेशा स्पष्ट किया है कि ये भारत के अभिन्न अंग हैं. भारत का मानना है कि ऐसे किसी भी संवेदनशील मुद्दे का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक रास्तों से ही हो सकता है. यह तनाव तब और बढ़ा जब मई 2020 में तत्कालीन के.पी. शर्मा ओली सरकार ने इन इलाकों को नेपाल के नए आधिकारिक नक्शे में शामिल किया था, जिस पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया था.

1816 की सुगौली संधि और काली नदी का असली सच

इस पूरे विवाद की जड़ें दो सदी पुरानी 1816 की सुगौली संधि में छिपी हैं. इस संधि के तहत महाकाली (काली) नदी को दोनों देशों के बीच की कुदरती सीमा माना गया था. विवाद का असली कारण नदी का उद्गम स्थल है. नेपाल का कहना है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है. दूसरी तरफ, भारत का रुख है कि नदी का असली स्रोत कालापानी के पास से शुरू होता है, इसलिए यह पूरा इलाका भारतीय क्षेत्र में आता है. भारत 1962 के युद्ध के बाद से ही कालापानी में अपने सुरक्षा बल तैनात रखे हुए है.

सिक्के की ढलाई में घाटा और नए डिजाइन का पूरा गणित

इस पूरे विवाद के पीछे केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि जेब पर पड़ने वाले खर्च का एक व्यावहारिक कारण भी है. असल में, नेपाल में मौजूदा समय में एक रुपये का एक सिक्का बनाने में सरकार को उसकी तय कीमत से काफी ज्यादा लागत आ रही थी. इसी आर्थिक घाटे को कम करने की कोशिस के तहत केंद्रीय बैंक ने सिक्के का आकार और उसकी धातु बदलने का रास्ता चुना. बैंक के अनुसार, नए सिक्के का आकार पहले से छोटा होगा और इसका वजन घटाया जाएगा. इसे मिश्रित धातु की जगह सस्ती धातु से ढाला जाएगा, ताकि निर्माण की लागत में बड़ी बचत की जा सके, भले ही उस पर विवादित नक्शा ही क्यों न छपा हो.

सीमावर्ती इलाकों और आम जनता के जीवन पर सीधा असर

भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों नागरिकों के लिए यह मुद्दा केवल खबरों तक सीमित नहीं है. सीमा के दोनों ओर के व्यापारी और ग्रामीण रोजमर्रा के सामान की खरीद-बिक्री के लिए भारतीय और नेपाली रुपयों का बेझिझक इस्तेमाल करते हैं. जब किसी सिक्के पर इस तरह का कूटनीतिक विवाद गहराता है, तो छोटे दुकानदारों के मन में भ्रम और झिझक की स्थिति पैदा हो जाती है. हालांकि, नया सिक्का हल्का और छोटा होने के कारण आम लोगों को नकदी ले जाने में थोड़ी राहत जरूर देगा, लेकिन राजनीतिक तल्खी के चलते सरहद पर होने वाले अनौपचारिक व्यापार में संशय और सतर्कता बनी रहेगी.

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