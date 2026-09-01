आधार में जन्मतिथि बदलना है? जान लें UIDAI का ये सख्त नियम, गलती हुई तो डीएक्टिवेट हो सकता है Aadhaar

Aadhaar DOB update exceptional circumstances: आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत है तो उसे सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन दूसरी बार बदलाव पर नियम काफी सख्त हैं. यूआईडीएआई के मुताबिक दूसरी या उसके बाद की करेक्शन केवल असाधारण परिस्थितियों में होगी. गलत उम्र सामने आने पर आधार डीएक्टिवेट भी हो सकता है.

जन्मतिथि दूसरी बार बदलना आसान नहीं है

दूसरी करेक्शन पर सख्त दस्तावेज जरूरी होंगे

गलत उम्र मिली तो आधार बंद

फर्जी दस्तावेज पर अंतिम मौका मिलेगा

विदेशियों के लिए नियम और भी सख्त

आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत दर्ज है और आप उसे बदलने की सोच रहे हैं, तो एक बार करेक्शन के बाद अगली गलती भारी पड़ सकती है. यूआईडीएआई ने साफ किया है कि जन्मतिथि को सामान्य तौर पर केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है. इसके बाद बदलाव सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है.

यह नियम इसलिए अहम है क्योंकि जन्मतिथि आधार से जुड़े कई कामों में इस्तेमाल होती है. ऐसे में जल्दबाजी में गलत दस्तावेज देकर करेक्शन कराने की कोशिश आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है.

अगर आधार में जन्मतिथि घोषित या अनुमानित है

अगर आधार में आपकी जन्मतिथि घोषित या अनुमानित दर्ज है, तो उसे प्रमाणित कराने के लिए दस्तावेज के आधार पर अपडेट किया जा सकता है. 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीय अपनी जन्मतिथि के लिए यूआईडीएआई की स्वीकार्य दस्तावेज सूची में शामिल प्रमाण दे सकते हैं.

18 साल से कम उम्र के भारतीय निवासियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है. वहीं 18 साल से कम उम्र के अनिवासी भारतीय जन्म प्रमाण पत्र या भारतीय पासपोर्ट में से कोई एक जमा कर सकते हैं. यानी उम्र कम होने पर दस्तावेज की शर्त ज्यादा सख्त है. इसलिए बच्चों के आधार में जन्मतिथि दर्ज कराते समय जन्म प्रमाण पत्र में मौजूद जानकारी को पहले ही अच्छी तरह जांच लेना ज्यादा सुरक्षित है.

पहले से सत्यापित जन्मतिथि बदलनी हो तो क्या होगा?

अगर आधार में जन्मतिथि पहले से सत्यापित है, तो करेक्शन का तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले कौन सा दस्तावेज जमा किया गया था. अगर पहले जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था, तो उसी रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया संशोधित जन्म प्रमाण पत्र देना होगा. उसमें वही जन्म पंजीकरण संख्या यानी बीआरएन होना जरूरी है. इसके साथ शपथ पत्र भी देना होगा.

अगर पहले जन्म प्रमाण पत्र के बजाय कोई दूसरा स्वीकार्य दस्तावेज लगाया गया था, तो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के भारतीय निवासी उसी दस्तावेज का संशोधित वर्जन जमा कर सकते हैं, बशर्ते वह अभी भी यूआईडीएआई की स्वीकार्य दस्तावेज सूची में शामिल हो. दूसरा विकल्प जन्म प्रमाण पत्र और शपथ पत्र देना है.

दूसरी बार जन्मतिथि बदलने पर नियम क्यों कड़े हैं?

यही इस पूरे नियम का सबसे अहम हिस्सा है. यूआईडीएआई के मुताबिक पहली बार जन्मतिथि अपडेट करने के बाद दूसरी या उसके बाद की करेक्शन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार की जाती है. आधिकारिक एसओपी में इसके लिए अलग प्रक्रिया तय है. अगर पहली बार जन्मतिथि बदलते समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, तो दूसरी बार जन्म प्रमाण पत्र देना होगा.

लेकिन अगर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि सत्यापित हुई थी, तो अब उसी रजिस्ट्रार से जारी संशोधित जन्म प्रमाण पत्र देना होगा और उसकी बीआरएन भी वही होनी चाहिए. इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ नया दस्तावेज लेकर जन्मतिथि बदलवाने की गुंजाइश नहीं है. पहले दिए गए दस्तावेज और अब दिए जा रहे दस्तावेज के बीच पूरा रिकॉर्ड मेल खाना जरूरी हो सकता है.

आधार ऑपरेटर की गलती हुई तो अलग नियम

मान लीजिए आपने नामांकन के समय सही जन्मतिथि वाला दस्तावेज दिया था, लेकिन आधार में ऑपरेटर ने दूसरी जन्मतिथि दर्ज कर दी. ऐसी स्थिति को यूआईडीएआई ऑपरेटर एरर के तौर पर देख सकता है.

अगर आधार में दर्ज जन्मतिथि पहले जमा किए गए दस्तावेज से अलग है और आप उसी दस्तावेज वाली जन्मतिथि आधार में चाहते हैं, तो पुराना दस्तावेज जमा किया जा सकता है, अगर वह अभी भी वैध है.

अगर वह दस्तावेज अब स्वीकार्य नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो कुछ मामलों में स्व-घोषणा स्वीकार की जा सकती है. यानी हर बार जन्मतिथि में अंतर का मतलब यह नहीं है कि गलती आधार धारक की ही थी. पुराने दस्तावेज और आधार में दर्ज जानकारी का मिलान करना इसलिए बेहद जरुरी है.

फर्जी दस्तावेज से दर्ज जन्मतिथि पर भी मिलेगा एक मौका

अगर किसी व्यक्ति की जन्मतिथि पहले किसी फर्जी या धोखाधड़ी से हासिल किए गए दस्तावेज के आधार पर दर्ज हुई थी, तो यूआईडीएआई के नियमों में इसे सुधारने का भी प्रावधान है.

ऐसे मामले में व्यक्ति को जन्मतिथि सही कराने का एक अंतिम मौका दिया जाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल को मंजूरी मिल जाती है, बल्कि रिकॉर्ड को सही करने के लिए एक सीमित अवसर दिया जाता है.

गलत उम्र सामने आई तो आधार डीएक्टिवेट हो सकता है

यह नियम सबसे ज्यादा सावधानी बरतने वाला है. अगर जन्मतिथि में बदलाव के बाद यह पता चलता है कि नामांकन के समय व्यक्ति ने अपनी वास्तविक उम्र से कम उम्र घोषित की थी, तो अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है और आधार डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है.

मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का नामांकन 5 साल से कम उम्र की कैटेगरी में हुआ था, लेकिन बाद में दस्तावेजों से पता चला कि नामांकन के समय उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा थी, तो मामला परेशानी वाला बन सकता है.

इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का नामांकन नाबालिग के तौर पर हुआ था, लेकिन बाद के जन्मतिथि अपडेट से पता चला कि नामांकन के समय वह 18 साल से ज्यादा उम्र का था, तब भी कार्रवाई हो सकती है.

निवासी विदेशियों के लिए जन्मतिथि बदलना और मुश्किल

भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए जन्मतिथि अपडेट के नियम और ज्यादा सख्त हैं. यूआईडीएआई के एसओपी के मुताबिक निवासी विदेशियों के लिए जन्मतिथि में बदलाव केवल ऑपरेटर की गलती होने की स्थिति में स्वीकार्य है.

ऐसे मामले में आधार में दर्ज जन्मतिथि को नामांकन के समय जमा किए गए पहचान प्रमाण और जन्मतिथि प्रमाण वाले दस्तावेज से मिलाना होगा. इसके साथ स्व-घोषणा भी देनी होगी कि जन्मतिथि ऑपरेटर की ओर से गलत दर्ज हुई थी. अन्य किसी आधार पर निवासी विदेशी की जन्मतिथि अपडेट रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी.

आधार धारकों के लिए असली सबक क्या है?

इस पूरे नियम से सबसे बड़ी बात यह निकलती है कि आधार में जन्मतिथि को सिर्फ एक सामान्य डिटेल समझकर अपडेट नहीं कराना चाहिए. पहली करेक्शन से पहले पुराने जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या दूसरे स्वीकार्य दस्तावेजों में मौजूद तारीख को अच्छी तरह मिला लेना चाहिए.

एक और अहम बात यह है कि आधार खुद जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाता. यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि आधार मुख्य रूप से पहचान प्रमाण है और जन्मतिथि साबित करने के लिए संबंधित संस्था अपने नियमों के अनुसार दस्तावेज मांग सकती है. इसलिए जन्मतिथि से जुड़े मूल दस्तावेज संभालकर रखना भविष्य में काफी काम आ सकता है.

अगर आधार में जन्मतिथि बदलनी है, तो फिलहाल यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है. यूआईडीएआई के मुताबिक जन्मतिथि अपडेट के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होता है और जन्मतिथि का प्रमाण दस्तावेज देना होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.