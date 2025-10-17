FacebookTwitterYoutubeInstagram
Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी

Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे

Weather Forecast Today: कब से चलेगी दिल्ली NCR में शीत लहर, यूपी-बिहार को लेकर मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी

Bihar Chunav: बिहार की इस सीट पर होगा सुपरहिट मुकाबला, PK ने एक झटके में दो सगे भाइयों को कर दिया आमने-सामने!

Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी

Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व

कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी

इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे

Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे

JioFinance ने एक बड़े फेस्टिव ऑफ़र की घोषणा ही है. ऑफर माय जियो ऐप पर Jio Gold 24K Days के नाम से उपलब्ध है. ऑफर के अंतर्गत जो ग्राहक JioFinance या MyJio ऐप से गोल्ड खरीदते हैं तो उन्हें 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 17, 2025, 08:29 PM IST

इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे
दिवाली और धनतेरस के तहत अपने कस्टमर्स को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से JioFinance ने एक बड़े फेस्टिव ऑफ़र की घोषणा ही है. ऑफर माय जियो ऐप पर Jio Gold 24K Days के नाम से उपलब्ध है. चूंकि दिवाली और धनतेरस का शुमार उन त्योहारों में है जब लोग जम कर सोना चांदी लेते हैं इसलिए कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के मकसद से रिलायंस ने ये ऑफर निकाला है. बताते चलें कि जिओ का ये ऑफर सीमित समय के लिए है.

बात ऑफर की हो तो जो ग्राहक JioFinance या MyJio ऐप से गोल्ड खरीदते हैं तो उन्हें 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा. साथ ही लोगों के पास ढेरों ईनाम जीतने का मौका भी है. स्कीम के बारे में बताते हुए Reliance जियो ने कहा है कि JioFinance ऐप के जरिए डिजिटल 18 से 23 अक्टूबर तक खरीदारी पर कस्मर्स को रिवॉर्ड मिलेंगे.

ऐप में Gold 24K Days ऑफर दिखेगा जहां से इसका फायदा उठा सकते हैं.कंपनी के मुताबिक़ JioFinance से 2000 रुपये के सोने की खरीदारी पर 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा. ये ख़रीदारी के 72 घंटे के अंदर यूजर्स के गोल्ड वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा.

लकी ड्रा पर अपना पक्ष रखते हुए जियो ने कहा है कि विजेता ड्रॉ के ज़रिए तय किए जाएंगे, लेकिन 20 हज़ार रुपये या इससे अधिक का डिजिटल गोल्ड लेने वाले उपभोगता ही Jio Gold Mega Prize Draw में हिस्सा ले पाएंगे.ध्यान रहे प्राइज की कुल कीमत 10 लाख रुपये है.

गौरतलब है कि लकी ड्रॉ का रिजल्ट 27 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा. कंपनी मैसेज और ईमेल के ज़रिए कस्टमर्स को इसकी जानकारी देगी.

सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट
कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी
Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
