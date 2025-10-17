इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे

JioFinance ने एक बड़े फेस्टिव ऑफ़र की घोषणा ही है. ऑफर माय जियो ऐप पर Jio Gold 24K Days के नाम से उपलब्ध है. ऑफर के अंतर्गत जो ग्राहक JioFinance या MyJio ऐप से गोल्ड खरीदते हैं तो उन्हें 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा.

दिवाली और धनतेरस के तहत अपने कस्टमर्स को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से JioFinance ने एक बड़े फेस्टिव ऑफ़र की घोषणा ही है. ऑफर माय जियो ऐप पर Jio Gold 24K Days के नाम से उपलब्ध है. चूंकि दिवाली और धनतेरस का शुमार उन त्योहारों में है जब लोग जम कर सोना चांदी लेते हैं इसलिए कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के मकसद से रिलायंस ने ये ऑफर निकाला है. बताते चलें कि जिओ का ये ऑफर सीमित समय के लिए है.

बात ऑफर की हो तो जो ग्राहक JioFinance या MyJio ऐप से गोल्ड खरीदते हैं तो उन्हें 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा. साथ ही लोगों के पास ढेरों ईनाम जीतने का मौका भी है. स्कीम के बारे में बताते हुए Reliance जियो ने कहा है कि JioFinance ऐप के जरिए डिजिटल 18 से 23 अक्टूबर तक खरीदारी पर कस्मर्स को रिवॉर्ड मिलेंगे.

ऐप में Gold 24K Days ऑफर दिखेगा जहां से इसका फायदा उठा सकते हैं.कंपनी के मुताबिक़ JioFinance से 2000 रुपये के सोने की खरीदारी पर 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा. ये ख़रीदारी के 72 घंटे के अंदर यूजर्स के गोल्ड वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा.

लकी ड्रा पर अपना पक्ष रखते हुए जियो ने कहा है कि विजेता ड्रॉ के ज़रिए तय किए जाएंगे, लेकिन 20 हज़ार रुपये या इससे अधिक का डिजिटल गोल्ड लेने वाले उपभोगता ही Jio Gold Mega Prize Draw में हिस्सा ले पाएंगे.ध्यान रहे प्राइज की कुल कीमत 10 लाख रुपये है.

गौरतलब है कि लकी ड्रॉ का रिजल्ट 27 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा. कंपनी मैसेज और ईमेल के ज़रिए कस्टमर्स को इसकी जानकारी देगी.