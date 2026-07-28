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मेट्रो छोड़ UP-MP का रुख! आखिर क्यों 'Bharat-First' Micro-Leasing में दांव लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स?

UPI cash flow lending models: मेट्रो शहरों में बाजार संतृप्त होने के बाद अब फिनटैक कंपनियां और बड़े निवेशक इंदौर, सूरत और लखनऊ जैसे छोटे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं. बिना संपत्ति गिरवी रखे यूपीआई कैश-फ्लो और इन्वेंट्री बेस्ड फाइनेंसिंग से छोटे व्यापारियों को आसानी से वर्किंग कैपिटल मिल रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 28, 2026, 10:09 AM IST

मेट्रो छोड़ UP-MP का रुख! आखिर क्यों 'Bharat-First' Micro-Leasing में दांव लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स?

जानिए कैसे 10 मिनट डिलीवरी और डार्क स्टोर्स ने चमकाई छोटे शहरों की किस्मत (फोटो एआई)

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  • छोटे शहरों में बढा नया निवेश
  • बिना गारंटी मिल रहा अब लोन
  • डार्क स्टोर का बदला बिजनेस मॉडल
  • मेट्रो से छोटे शहरों का रुख
  • यूपीआई से आसान हुई वर्किंग कैपिटल

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में व्यापार करना अब उतना आसान नहीं रहा जितना कुछ साल पहले था. वहां फिनटेक, क्विक-कॉमर्स और रिटेल फाइनेंस का बाज़ार अब पूरी तरह से संतृप्त (saturated) हो चुका है. लेकिन जब बड़े शहरों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ती है, तो देश का पैसा किस तरफ बहने लगता है?

इसका जवाब है भारत के टियर-2 और टियर-3 शहर, जो अब असली कैश-फ्लो और बिजनेस का नया केंद्र बन रहे हैं. RBI और FIDC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में फिनटेक डिजिटल लेंडिंग का बाज़ार पिछले 3-4 सालों में 30% से 40% की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है.

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1. मेट्रो की संतृप्ति और छोटे शहरों का नया उभार

सूरत की कपड़ा मंडी हो या इंदौर की नमकीन गलियां, लखनऊ का सर्राफा बाज़ार हो या कोयंबटूर की टेक्सटाइल यूनिट—हर जगह छोटे व्यापारियों की किस्मत एक नई क्रेडिट व्यवस्था के कारण चमक रही है. जब मेट्रो शहरों का बाज़ार अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तो निवेशकों की नज़र उन इलाकों पर पड़ती है जहां विकास की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है.

आज बड़े-बड़े वेंचर कैपिटल (VC) और एंजेल इन्वेस्टर्स इंदौर, सूरत और कोयंबटूर जैसे शहरों के लोकल मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं. Inc42 'State of Indian Startup Ecosystem' रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में भारतीय स्टार्टअप्स में होने वाले कुल VC निवेश का लगभग 12% से 15% हिस्सा टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टार्टअप्स को मिल रहा है, जो पहले 5% से भी कम था.

2. इन्वेंट्री आधारित फाइनेंसिंग और यूपीआई का जादू

पारंपरिक बैंक अक्सर लोन देने के लिए जमीन, मकान या कोई बड़ी संपत्ति बंधक रखने की शर्त रखते थे. इस वजह से छोटे दुकानदारों के सामने हमेशा वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) की समस्या खड़ी रहती थी. लेकिन अब इन्वेंट्री-बेस्ड फाइनेंसिंग और यूपीआई कैश-फ्लो लेंडिंग ने इस व्यवस्था को बदल दिया है.

फिनटेक कंपनियां अब दुकानदार के दैनिक यूपीआई ट्रांजैक्शन और उनके पास मौजूद सामान की बिक्री के आधार पर बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे कुछ ही मिनटों में लोन पास कर देती हैं. SIDBI के अनुसार, बिना गारंटी वाले (Unsecured) बिजनेस लोन में टियर-2 और टियर-3 शहरों की हिस्सेदारी अब 40% से ज्यादा हो चुकी है. वहीं, NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, इन शहरों में छोटे व्यापारियों के UPI ट्रांजैक्शन में 50% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो उनका नया डिजिटल क्रेडिट स्कोर बन रहा है.

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3. डार्क स्टोर्स और क्विक-कॉमर्स का नया ढांचा

10 से 15 मिनट में सामान पहुंचाने वाला क्विक-कॉमर्स मॉडल अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. छोटे शहरों में भी डार्क स्टोर्स और वेयरहाउस का जाल तेजी से बिछ रहा है. इन्हें खड़ा करने के लिए 'असेट-लाइट' (Asset-Light) बिजनेस मॉडल्स का सहारा लिया जा रहा है, जहां महंगी जमीन खरीदने के बजाय फाइनेंसिंग कंपनियां सीधे इन्वेंट्री और सप्लाई चेन पर निवेश करती हैं.

Redseer Strategy Consultants के अनुसार, भारत के क्विक-कॉमर्स बाज़ार में 2026 तक टियर-2/3 शहरों का योगदान 35% से 40% तक पहुँचने का अनुमान है. Blinkit, Zepto, और Instamart जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स अब अपने कुल डार्क स्टोर्स का 25%-30% हिस्सा जयपुर, इंदौर, लखनऊ, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों में खोल रहे हैं.

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लोगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा?

इस व्यवस्था का सबसे सीधा फायदा आम आदमी और स्थानीय युवाओं को हो रहा है. जब छोटे शहर के किराना व्यापारी या सप्लायर को बिना गारंटी के समय पर पूंजी मिलती है, तो वह अपने बिजनेस का विस्तार करता है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए साधन बन रहे हैं और युवाओं को नौकरी के लिए दिल्ली या बेंगलुरु जाने की मजबूरी नहीं रह गई है.

रिवर्स माइग्रेशन के इस दौर में अब पैसा और हुनर दोनों ही वापस छोटे शहरों की ओर लौट रहे हैं.

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