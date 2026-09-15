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पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी की, क्या बेटी खो देगी संपत्ति का हक? जानिए हाई कोर्ट का क्या है फैसला

When right to ancestral property be extinguished? पति की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी की तो क्या बच्चे का संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हक खत्म हो जाएगा? मद्रास हाई कोर्ट ने पुराने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि विधवा पर लगी उत्तराधिकार की रोक दूसरे क्लास 1 कानूनी वारिसों पर लागू नहीं की जा सकती.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 15, 2026, 02:36 PM IST

पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी की, क्या बेटी खो देगी संपत्ति का हक? जानिए हाई कोर्ट का क्या है फैसला

पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का हक कब खत्म हो सकता है? (फोटो एआई)

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परिवार में पिता की मौत के बाद संपत्ति का बंटवारा हो और मां दोबारा शादी कर ले, तो क्या बेटी अपने पिता की संपत्ति से बाहर हो जाएगी? मद्रास हाई कोर्ट के एक अहम फैसले ने इस सवाल का जवाब साफ कर दिया है.

25 अगस्त 2026 को जस्टिस पी.बी. बालाजी ने कहा कि किसी विधवा की दोबारा शादी के कारण उस पर लागू उत्तराधिकार संबंधी अयोग्यता को उसके बच्चों जैसे दूसरे कानूनी वारिसों तक नहीं बढ़ाया जा सकता. यानी मां की स्थिति बदलने भर से बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर स्वतंत्र उत्तराधिकार अधिकार खत्म नहीं होता.  

यह मामला वेंकटेशन नाम के एक मृत सहदायिक के परिवार से जुड़ा था. उनकी पत्नी ने पति की मौत के बाद दोबारा शादी कर ली थी और उन्होंने वेंकटेशन की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं किया. उनकी बेटी वेंकटेशन की इकलौती क्लास 1 कानूनी वारिस थी. हाई कोर्ट ने माना कि पिता के हिस्से का उत्तराधिकार बेटी को मिलेगा. 

असल विवाद यहीं से शुरू हुआ

वेंकटेशन के परिवार के एक सदस्य ने बेटी के संपत्ति अधिकार को चुनौती दी. दलील दी गई कि चूंकि वेंकटेशन की पत्नी ने दोबारा शादी कर ली थी, इसलिए उस समय लागू हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत उनका अधिकार खत्म हो गया था और वेंकटेशन का हिस्सा दूसरे सहदायिकों के पास वापस चला जाना चाहिए.

यानी विरोध करने वाले पक्ष का तर्क था कि वेंकटेशन की बेटी को उनके पिता के हिस्से पर दावा नहीं मिलना चाहिए और बाकी सहदायिकों का हिस्सा बढ़ जाना चाहिए. लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि विधवा की उत्तराधिकार अयोग्यता को दूसरे क्लास 1 वारिसों पर लागू नहीं किया जा सकता. 

पुराने सेक्शन 24 का था पूरा मामला

इस फैसले की सबसे अहम कड़ी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का सेक्शन 24 है. यह प्रावधान अब लागू नहीं है. हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के जरिए इसे हटा दिया गया था.

पुराने सेक्शन 24 में कुछ परिस्थितियों में दोबारा शादी कर चुकी विधवा को उत्तराधिकार से अयोग्य माना गया था. इसमें पूर्व-मृत बेटे की विधवा या भाई की विधवा जैसी स्थितियां शामिल थीं, अगर उत्तराधिकार खुलने के समय वह दोबारा शादी कर चुकी होती.  

मद्रास हाई कोर्ट ने इसी पुराने प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि रोक केवल उस विधवा पर थी. इससे मृत सहदायिक का संपत्ति में हित खत्म नहीं हो जाता था. वह हिस्सा दूसरे प्राथमिक क्लास 1 कानूनी वारिसों, जैसे बच्चों या मां, को मिल सकता था. यही वजह थी कि वेंकटेशन की इकलौती बेटी को उनके हिस्से का पूरा उत्तराधिकार मिला. 

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला भी दिया गया

संपत्ति विवाद में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के वेल्लीकन्नु बनाम आर. सिंगपेरुमल मामले का हवाला देकर बेटी के दावे का विरोध किया था.

लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वह मामला अलग कानूनी परिस्थिति से जुड़ा था. वहां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 25 के तहत हत्या के कारण उत्तराधिकार से अयोग्यता का सवाल था.

मौजूदा मामला सेक्शन 24 के तहत विधवा की दोबारा शादी से जुड़ा था. अदालत ने साफ किया कि दोनों परिस्थितियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता. इसलिए उस पुराने सुप्रीम कोर्ट फैसले के आधार पर वेंकटेशन की बेटी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. 

बेटी ने संपत्ति पर अधिकार मिलने के बाद क्या किया?

इस केस का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वेंकटेशन की बेटी को संपत्ति का अधिकार मिलने के बाद उन्होंने संपत्ति के साथ लेनदेन भी किया था और थर्ड पार्टी के अधिकार भी बन चुके थे.

हाई कोर्ट ने इस तथ्य को भी नोट किया. अदालत ने कहा कि जब बेटी वेंकटेशन की इकलौती क्लास 1 कानूनी वारिस थी, तो उनके निधन पर उनका पूरा सहदायिक हित बेटी को मिला था. बाद में संपत्ति से जुड़े थर्ड पार्टी हित भी बन चुके थे.  

आम परिवार के लिए इसका क्या मतलब है?

इस फैसले का सबसे बड़ा मतलब यह नहीं है कि हर मामले में मां की दूसरी शादी होने के बाद बेटी को अपने आप पिता की पूरी संपत्ति मिल जाएगी. असल बात यह है कि उत्तराधिकार का फैसला संपत्ति की प्रकृति, मृत्यु की तारीख, उत्तराधिकार कब खुला, उस समय लागू कानून और परिवार में मौजूद कानूनी वारिसों के आधार पर होगा.

लाइवमिंट ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह फैसला खास तौर पर ऐसे पुराने मामलों के लिए महत्वपूर्ण है जहां उत्तराधिकार 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन से पहले खुला था. आज की परिस्थितियों में पुराने सेक्शन 24 को सीधे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे 2005 में हटा दिया गया था.  

इसलिए अगर किसी परिवार में पिता की मौत कई साल पहले हुई थी, मां ने बाद में दूसरी शादी की और अब पैतृक या संयुक्त पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो सिर्फ मां की दूसरी शादी को आधार बनाकर बेटी का अधिकार खत्म मान लेना सही नहीं होगा.

सबसे बड़ा सबक क्या है?

इस फैसले का सीधा संदेश है कि एक कानूनी वारिस की अयोग्यता को दूसरे स्वतंत्र वारिस के अधिकार पर अपने आप लागू नहीं किया जा सकता. वेंकटेशन की पत्नी की दोबारा शादी के कारण उनके लिए पुराने कानून के तहत जो कानूनी स्थिति बनी, उससे उनकी बेटी का स्वतंत्र उत्तराधिकार अधिकार खत्म नहीं हुआ. चूंकि बेटी उस मामले में इकलौती क्लास 1 कानूनी वारिस थी, इसलिए हाई कोर्ट ने वेंकटेशन के पूरे सहदायिक हित पर उसका अधिकार माना. 

मद्रास हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2026 को सिविल रिविजन याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. फैसले में यह भी कहा गया कि जुड़ी हुई मिसलेनियस याचिका भी खारिज की जाती है और कोई लागत नहीं लगाई गई. 

यह फैसला उन परिवारों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जहां जमीन, मकान या एचयूएफ की संपत्ति कई पीढ़ियों से चली आ रही है. ऐसे मामलों में केवल यह देखना काफी नहीं होता कि मां ने दोबारा शादी की या नहीं. यह भी देखना पड़ता है कि संपत्ति किस तरह की थी, पिता की मौत कब हुई और उस समय कौन सा उत्तराधिकार कानून लागू था.

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