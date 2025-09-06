Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Pitru Paksha and Eclipse Sutak: कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष पूर्णिमा भी, जानें कितने बजे तक कर लेना होगा पिंडदान और श्राद्धकर्म

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Engagement: एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, फैंस में खुशी की लहर

Pitru Paksha 2025: कल से शुरू हो रहा पितृ पक्ष, पहले दिन शनि होंगे वक्री, इस राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव

शाहरुख़ खान की बेटी सुहाना क्या किसान हैं? अलीबाग की 12.91 करोड़ की जमीन खरीद की असली कहानी क्या है?  

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

अब निवेशकों के लिए क्लाथिंग ब्रांड किआसा ला रहा IPO, SEBI ने भी दे दी हरी झंड़ी

Business Ideas: करोड़पति बनने के लिए कम पैसे में शुरू कर सकते हैं ये 3 बिजनेस, मिलेगा बंपर मुनाफा

Oscar 2026: FFI अध्यक्ष फिरदौस हसन ने किया खुलासा, जानें कब होगा भारत की ऑफिसियल एंट्री का ऐलान

13 सितंबर को पलट जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के बाद शुरू होगा अच्छा समय

Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pitru Paksha and Eclipse Sutak: कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष पूर्णिमा भी, जानें कितने बजे तक कर लेना होगा पिंडदान और श्राद्धकर्म

कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष पूर्णिमा भी, जानें कितने बजे तक कर लेना होगा पिंडदान और श्राद्धकर्म

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Engagement: एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, फैंस में खुशी की लहर

रश्मिका मंदाना ने दिखाई डायमंड रिंग, विजय देवरकोंडा संग सगाई की अटकलें तेज

Pitru Paksha 2025: कल से शुरू हो रहा पितृ पक्ष, पहले दिन शनि होंगे वक्री, इस राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव

कल से शुरू हो रहा पितृ पक्ष, पहले दिन शनि होंगे वक्री, इस राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!

सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला !

Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा

डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

Business Ideas: करोड़पति बनने के लिए कम पैसे में शुरू कर सकते हैं ये 3 बिजनेस, मिलेगा बंपर मुनाफा

अगर आप भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास निवेश करने के लिए उतना बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप यहां से कम लागत वाले बेस्ट बिजनेस आइडिया ले सकते हैं. इसके लिए क्लाउड किचन और ई-कॉमर्स स्टोर जैसे शानदार बिजनेस विकल्प हो सकते हैं. आइए इन बिजनेस आइडिया के बारे में हम आपको बताते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 06, 2025, 12:48 PM IST

Business Ideas: करोड़पति बनने के लिए कम पैसे में शुरू कर सकते हैं ये 3 बिजनेस, मिलेगा बंपर मुनाफा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Low Investment Business Ideas: आज के समय में कोई भी बिजनेस शुरू करना और उसे सफल बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि इन दिनों कॉम्पिटिशन अधिक बढ़ गया है. साथ ही, एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन आइडिया का होना भी उतना ही जरूरी है. तभी आप अपने व्वयवसाय को आसमान छूता हुआ देख सकते हैं. अगर आप भी कम लागत वाले नए बिजनेस आइडिया के तलाश में हैं, तो यहां हम आपको तीन ऐसे टॉप बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं, जो आपको शानदार मुनाफा दे सकते हैं.

क्लाउड किचन (Cloud Kitchen)

ऑफिस और भागदौड़ भरी जिंदगी में, खासकर शहरी इलाकों के लोग खाना पकाने में ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं. इसी वजह से क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट बहुत लोकप्रिय हो रहा है. यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं. आप अपने घर की रसोई में खाना बनाकर उसे Zomato और Swiggy जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं. इसमें आपको बहुत ज्यादा निवेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

ई-कॉमर्स स्टोर (E-Commerce Store)

आज का दौर ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज काफी बढ़ गया है. लोग छोटी से छोटी चीज भी ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं. ऐसे में, आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस Amazon, Flipkart, या Myntra जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलर के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा. इस तरह आप यहां पर कपड़े, गैजेट, किताबें या कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 10,000 रुपये से भी कम में शुरू करें ये 7 बिजनेस, कमाई होगी जबरदस्त

ऑर्गेनिक फार्मिंग (Organic Farming)

सेहत को लेकर लोग बहुत जागरूक हो गए हैं. यही वजह है कि ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती एक बहुत बड़ा बिजनेस बनकर उभर रहा है. कई युवा इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं और अच्छी कमाई भी हो रही है. हां पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको थोड़ी जमीन की जरूरत होगी. यहां पर आप स्मार्ट और जैविक तरीके से सब्जियां, फल या फसल उगाकर उन्हें सीधे बाजार में या ऑनलाइन बेच सकते हैं. 
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर
मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला !
Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?
एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी Shilpa Shetty की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?
Chandra Grahan Sutak Time: कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें
कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE