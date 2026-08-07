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3 महीने में पैसा दोगुने से ज्यादा! AI-टेक शेयरों की तेजी में अब कितना दम बाकी? क्या अभी भी पैसा लगाने का सही वक्त है?

हाल के महीनों में दुनिया के कई हाई-ग्रोथ AI और टेक शेयरों ने 100% से 200% तक का रिटर्न दिया है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उन कंपनियों की रही है जिनका कारोबार AI, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 07, 2026, 10:58 AM IST

3 महीने में पैसा दोगुने से ज्यादा! AI-टेक शेयरों की तेजी में अब कितना दम बाकी? क्या अभी भी पैसा लगाने का सही वक्त है?

AI शेयरों की रफ्तार ने चौंकाया! 3 महीने में 180% तक रिटर्न, आगे क्या होगा? (फोटो एआई)
  

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  • तीन महीने में 200 प्रतिशत रिटर्न
  •  ब्रोकरेज ने बढ़ाया नया प्राइस टारगेट
  •  क्या अभी भी पैसा लगाना सुरक्षित
  •  खुदरा निवेशकों के लिए बड़ा मौका
  •  बाजार के नए रुझानों की सच्चाई

जब बाजार में सुस्ती की चर्चा होती है, तब भी कुछ हाई-ग्रोथ टेक और AI शेयर निवेशकों को चौंका देते हैं. हाल के महीनों में AI से जुड़े कई शेयरों ने 100% से 200% तक का रिटर्न दिया है. हालांकि अब वॉल स्ट्रीट का फोकस केवल तेजी पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्या कंपनियां AI पर हो रहे भारी निवेश से वास्तव में कमाई भी कर पाएंगी.

ब्रोकरेज और बाजार की नई सोच

हालिया विश्लेषणों के मुताबिक AI सर्वर की मजबूत मांग के चलते Dell Technologies का शेयर 2026 में अब तक 200% से अधिक चढ़ चुका है. कंपनी ने अपने AI Server Revenue Guidance को बढ़ाकर 60 अरब डॉलर कर दिया है, जबकि पहले यह 50 अरब डॉलर थी. कई ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी की आय के अनुमान भी बढ़ाए हैं.

वहीं दूसरी ओर वॉल स्ट्रीट अब केवल AI की कहानी नहीं सुनना चाहता. निवेशक यह देख रहे हैं कि कंपनियां AI पर अरबों डॉलर खर्च करने के बाद उससे वास्तविक मुनाफा कब कमाएंगी. Microsoft और Amazon जैसी कंपनियों को AI से कमाई के स्पष्ट संकेत मिलने पर निवेशकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जबकि कुछ अन्य कंपनियों को भारी Capex के कारण दबाव झेलना पड़ा.

मैकिन्से एंड कंपनी (McKinsey & Company) और डेलॉइट (Deloitte) की रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और बिजनेस मॉडल्स में जानिए कैसे आ रहा बदलाव:

आम निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल तेज रिटर्न देखकर किसी शेयर में निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है. जब कोई शेयर बहुत कम समय में कई गुना चढ़ जाता है, तो वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं और मुनाफावसूली की संभावना भी बढ़ जाती है. इसलिए निवेशकों को कंपनी की आय, नकदी प्रवाह, ऑर्डर बुक और भविष्य की ग्रोथ क्षमता को भी देखना चाहिए.

छिपा हुआ संकेत क्या है इसमें?

Goldman Sachs Research का कहना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में बढ़ती अस्थिरता के बाद अब बाजार केवल AI थीम पर निर्भर नहीं रहना चाहता. रिसर्च के मुताबिक निवेशकों की रुचि अब उन कंपनियों की ओर भी बढ़ रही है जिनकी कमाई AI से सीधे जुड़ी नहीं है, बल्कि जिनका बिजनेस मॉडल लगातार मजबूत नकदी प्रवाह पैदा करता है.

AI शेयरों की रफ्तार ने चौंकाया! 3 महीने में 180% तक रिटर्न, आगे क्या होगा?

निवेश से पहले समझिए पूरा गणित?

अक्सर आम लोग किसी शेयर को तब खरीदना शुरू करते हैं जब वह अपने ऑल-टाइम हाई पर होता है और टीवी या अखबारों की सुर्खियां बन चुका होता है. यही वह जगह है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं. इस तरह के मामलों में हमें यह समझने की जरूरत है कि बाजार में केवल आंख मूंदकर तेजी के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है. अगर आपने इस तेजी को शुरुआती दौर में मिस कर दिया है, तो अब बिना सोचे-समझे कूदने के बजाय कंपनी के वैल्युएशंस और अपने रिस्क लेने की क्षमता को जरूर जांच लेना चाहिए.

बिजनेस सेक्टर / मॉडल मुख्य बदलाव और ट्रेंड प्रमुख डेटा / आंकड़े (रिपोर्ट्स के अनुसार)
AI-First Business Model AI अब केवल एक फीचर नहीं बल्कि पूरे कारोबार का मुख्य आधार बन गया है. सॉफ्टवेयर, क्लाउड और सेमीकंडक्टर सेक्टर ने 2022 के बाद से लगभग $500 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व जोड़ा है.
फिनटेक (FinTech) तेज ग्रोथ के बजाय अब लाभप्रदता (Profitability) और रेगुलेटरी मैच्योरिटी पर फोकस है. 2025 में वैश्विक फिनटेक उद्योग ने लगभग $650 अरब डॉलर का राजस्व हासिल किया.
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐप निर्माण के साथ-साथ डेटा सेंटर, चिप्स और क्लाउड नेटवर्क नई कमाई के केंद्र बन रहे हैं. 2026 तक AI कंप्यूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डेटा सेंटर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहेगा.
प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम अकेले प्रोडक्ट बेचने के बजाय ग्राहक, सप्लायर और AI को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. एशिया की कई कंपनियां नेटवर्क इफेक्ट के जरिए पारंपरिक कंपनियों को पीछे छोड़ रही हैं.
क्रिएटर इकॉनमी सोशल मीडिया कंटेंट अब केवल शौक या मार्केटिंग नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यावसायिक मॉडल बन चुका है. सफल क्रिएटर अब छोटी मीडिया कंपनियों की तरह टीम और कई आय स्रोतों का विकास कर रहे हैं.

फ्रेश इनसाइट और छिपा हुआ एंगल जो कोई नहीं बता रहा

इस तरह के शेयरों में उछाल के पीछे सिर्फ कंपनी का मुनाफा ही नहीं, बल्कि बड़े निवेशकों और ऑपरेटरों की रणनीतियां भी काम करती हैं. जब छोटे निवेशकों को यह लगने लगता है कि यही शेयर उन्हें अमीर बना देगा, तब कई बार बड़े खिलाड़ी मुनाफावसूली करके निकल रहे होते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि आप सिर्फ ब्रोकरेज के टारगेट पर भरोसा न करें, बल्कि यह देखें कि क्या कंपनी का बिजनेस सच में इतना मजबूत है कि वह लंबे समय तक टिक सके.

क्या अभी भी निवेश करने का मौका बचा है?

रॉयटर्स के अनुसार अगर आप अब इस शेयर में एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. एकमुश्त सारा पैसा लगाने के बजाय स्टिफ़-बाय या सिस्टेमैटिक तरीके से सोचना समझदारी होगी. अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें ताकि अगर इस हाई-ग्रोथ स्टॉक में कोई अचानक गिरावट आए, तो आपकी बाकी की सेविंग्स सुरक्षित रह सकें. बाजार में मौके रोज आते हैं, लेकिन पूंजी बचाकर रखना सबसे बड़ा हुनर है. 

डिस्क्लेमर: यह खबर केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्य से है. इसमें दिए गए शेयर, बाजार के आंकड़े, विश्लेषण, ब्रोकरेज राय या अनुमान को निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और अपने जोखिम उठाने की क्षमता का स्वतंत्र रूप से आकलन करें. निवेश का निर्णय लेने से पहले SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार से सलाह लेना उचित है.

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