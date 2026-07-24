बैंक खाते में आया पैसा और कट गया टैक्स? एक्सपर्ट से जानें आखिर रिटर्न भरते वक्त कहां चूंक रहे हैं आम टैक्सपेयर्स

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Return filing mistakes by taxpayers: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय लोग अक्सर कई छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. जाने-माने सीए मनोज अग्रवाल के अनुसार सही जानकारी और समय पर सावधानी बरतकर इन सभी वित्तीय परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है.
क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना किसी जटिल पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसे सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही समझ सकता है? अगर आपका जवाब हां है, तो आप अकेले नहीं हैं. हर साल लाखों लोग अपना टैक्स रिटर्न भरते समय कुछ ऐसी छोटी-छोटी भूल कर बैठते हैं, जो बाद में उनके लिए भारी आर्थिक नुकसान या फिर इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का कारण बन जाती हैं. जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) मनोज अग्रवाल के अनुसार, लोग जानकारी के आभाव में कुछ ऐसी गलतियां बार-बार दोहराते हैं जो बिल्कुल टालनी चाहिए. आइए जानते हैं वे पांच कौन सी बड़ी चूंक हैं जिनसे आपको इस बार जरूर बचना चाहिए.
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जब बात टैक्स फाइल करने की आती है, तो जरा सी लापरवाही आपकी गाढ़ी कमाई पर सीधा असर डालती है. लोग अक्सर फॉर्म भरते समय जल्दबाजी दिखाते हैं और बुनियादी नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. मनोज अग्रवाल का मानना है कि टैक्सपेयर्स सोचते हैं कि डेटा अपने आप मैच हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इस लापरवाही का नतीजा यह निकलता है कि रिफंड अटक जाता है या फिर विभाग की तरफ से पेनल्टी का नोटिस घर पहुंच जाता है. इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आईटीआर सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके वित्तीय स्वास्थ्य का आईना है.
सबसे आम गलती जो लोग करते हैं, वह है अपने बैंक खातों की सही जानकारी न देना या फिर उसे अपडेट न रखना. कई बार लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं, लेकिन वे रिटर्न में सिर्फ एक ही मुख्य खाता दिखाते हैं. इसके अलावा, एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को बिना पढ़े ही रिटर्न सबमिट कर देना एक बहुत बड़ी भूल है. आपके टीडीएस (TDS) और ब्याज से होने वाली आय का पूरा लेखा-जोखा इसी में होता है. यदि एआईएस और आपके द्वारा भरे गए आंकड़ों में जरा सा भी अंतर आया, तो समझ लीजिए कि मुसीबत मोल ले ली.
टैक्स बचाने के चक्कर में लोग अक्सर गलत न्यू या ओल्ड टैक्स régimen का चुनाव कर बैठते हैं. बिना अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन किए किसी की देखादेखी फैसला लेना आपको महंगे पड़ सकता है. सीए मनोज अग्रवाल बताते हैं कि लोग धारा 80सी या अन्य कटौतियों के तहत मिलने वाले फायदों का सही इस्तेमाल करना भूल जाते हैं या फिर उनके दस्तावेज सही समय पर पेश नहीं कर पाते. इसके अलावा, अंशकालिक आय (side income) या फ्रीलांसिंग से मिलने वाले पैसों को छुपाना भी एक गंभीर कानूनी अपराध की श्रेणी में आ सकता है.
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अक्सर देखा गया है कि लोग डेडलाइन के बिल्कुल आखिरी दिन का इंतजार करते हैं. अंतिम समय में वेबसाइट पर लोड अधिक होने के कारण सर्वर धीमा हो जाता है, जिससे हड़बड़ी में गलत जानकारियां सबमिट हो जाती हैं. समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ता है, बल्कि कई तरह के जरूरी टैक्स बेनेफिट्स से भी हाथ धोना पड़ता है. इसलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से बचा जा सके.
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