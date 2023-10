Diwali Bonus 2023: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, किया इस बोनस का ऐलान

डीएनए हिंदी: Modi government Diwali Bonus- केंद्र सरकार ने दिवाली से एक महीना पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दीयों की रोशनी जगमग होने का इंतजाम कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है. मंगलवार (17 अक्टूबर) को हुए इस फैसले में कर्मचारियों को 30 दिन के मूल वेतन के बराबर का पैसा दिवाली बोनस के तहत दिया जाएगा. PTI के मुताबिक, बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है.

किन्हें मिलेगा इस बोनस का लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) का लाभ ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के तहत आने वाले सभी नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा. ये ऐसे कर्मचारी हैं, जो किसी भी प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं. साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी इसका लाभ मिलेगा.

