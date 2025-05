Uber News: टैक्सी बुकिंग सर्विस देने वाली उबर (Uber) एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है. उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उबर की तरफ से टैक्सी बुकिंग के लिए कस्टमर्स से एडवांस टिप वसूलने जैसी प्रैक्टिस को चिंताजनक बताया है. साथ ही जोशी ने इसे अनैतिक और शोषण करने जैसा भी कहा है. जोशी ने बुधवार को बताया कि इसके लिए उबर को उनके निर्देश पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. उबर को यह नोटिस कस्टमर्स को एडवांस टिप का पेमेंट करने के बदले जल्दी टैक्सी बुक होने का लालच देने के लिए भेजा गया है. बता दें कि CCPA उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आता है. उबर ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

ट्वीट करके दी कार्रवाई की जानकारी

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उबर के खिलाफ इस कार्रवाई की जानकारी एक ट्वीट में दी है. उन्होंने लिखा,'एडवांस टिप देने की प्रैक्टिस गहन चिंता की बात है. जल्द सेवा लेने के लिए यूजर्स को एडवांस टिप देने के लिए मजबूर या प्रेरित करना अनैतिक और शोषण करने जैसा है. ऐसे एक्शन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आते हैं. टिप सेवा के बाद अधिकार के रूप में नहीं बल्कि आभार प्रकट करने के लिए दी जाती है.' उन्होंने आगे लिखा,'इस बात का संज्ञान लेते हुए मैंने CCPA से यह मामला देखने के लिए कहा था. आज सीसीपीए ने उबर को इस मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है.' मंत्री ने कहा कि सभी कस्टमर इंटरेक्शन्स में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बरकरार रखी जानी चाहिए.

The practice of 'Advance Tip' is deeply concerning. Forcing or nudging users to pay a tip in advance, for faster service is unethical and exploitative. Such actions fall under unfair trade practices. Tip is given as a token of appreciation not as a matter of right, after the… pic.twitter.com/WaPH26oT9G