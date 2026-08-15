8th Pay Commission: 79 साल में 327 गुना बढ़ी सरकारी नौकरी की न्यूनतम सैलरी, अब 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी?

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Minimum salary increase after 8th Pay Commission: 1947 के बाद केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन में करीब 327 गुना और अधिकतम वेतन में करीब 125 गुना वृद्धि हुई है. छठे वेतन आयोग में वास्तविक वेतन वृद्धि 54 प्रतिशत रही. अब 8वें वेतन आयोग से salary structure सरल होने और वेतन बढ़ने की उम्मीद है.
1947 के आसपास केंद्र सरकार के सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी की सैलरी और आज की न्यूनतम सैलरी में जमीन-आसमान का अंतर है. आंकड़े बताते हैं कि आज़ादी के बाद से न्यूनतम वेतन करीब 327 गुना बढ़ चुका है, जबकि अधिकतम वेतन में करीब 125 गुना इज़ाफा हुआ है. अब नज़र 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर है. आयोग के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना जारी हुए करीब नौ महीने हो चुके हैं और इसे सरकार को अपनी रिपोर्ट देने के लिए नौ महीने का समय मिलने की उम्मीद है. ऐसे में पिछले सात वेतन आयोगों का इतिहास यह समझने का एक अहम ज़रिया है कि इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें कितनी वाजिब हैं. चलिए सीए मनोज अग्रवाल से समझते हैं कि आजादी से अब तक सरकारी नौकरी की न्यूनतम सैलरी कितनी बढ़ी है.
भारत में अब तक सात केंद्रीय वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं. पहला वेतन आयोग मई 1946 में बनाया गया था, जबकि सातवें वेतन आयोग ने 2014-15 में अपनी सिफारिशें दी थीं.
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में लगभग 327 गुना और अधिकतम वेतन में करीब 125 गुना वृद्धि हुई है.
यह सिर्फ सैलरी बढ़ने की कहानी नहीं है. इन सात दशकों में सरकार ने वेतन तय करने का पूरा तरीका भी कई बार बदला है. यही बदलाव अब 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे अहम संकेत दे रहे हैं.
केंद्रीय वेतन आयोगों के अनुसार न्यूनतम बेसिक पे में बदलाव. 2026 का आंकड़ा 7वें वेतन आयोग के तहत वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे है; 8वें आयोग का नया आंकड़ा अभी तय नहीं है.
|वर्ष
|न्यूनतम बेसिक सैलरी (₹/माह)
|1947
|₹55
|1959
|₹80
|1973
|₹196
|1986
|₹750
|1996
|₹2,550
|2006
|₹7,000
|2016
|₹18,000
|2026
|₹18,000
स्रोत: केंद्रीय वेतन आयोगों के ऐतिहासिक आंकड़े; 8वें CPC का नया न्यूनतम वेतन अभी घोषित नहीं हुआ है. नोट: 2026 में ₹18,000 वर्तमान 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम बेसिक पे है. 8वें वेतन आयोग के बाद नया न्यूनतम वेतन अभी तय नहीं हुआ है.
वेतन आयोगों के इतिहास में एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है. समय के साथ वेतनमानों की संख्या कम की गई और सैलरी स्ट्रक्चर को ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश हुई. तीसरे वेतन आयोग ने जहां वेतनमानों की संख्या 500 से घटाकर 80 कर दी थी, वहीं छठे वेतन आयोग ने इसे 35 से घटाकर 19 किया.
इसके साथ कॉम्प्रेशन रेशियो को भी कम करने की कोशिश हुई. इसका मतलब शीर्ष नौकरशाह यानी कैबिनेट सेक्रेटरी और सबसे कम वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन के बीच का अंतर कम करना है. आम कर्मचारी के लिए इसका मतलब यह है कि वेतन आयोग केवल बेसिक पे बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि पूरी पे स्ट्रक्चर को नए सिरे से व्यवस्थित करते हैं.
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार छठे वेतन आयोग के दौरान वास्तविक वेतन में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. उपलब्ध तुलना में यह अब तक के सभी वेतन आयोगों में सबसे बड़ी वृद्धि बताई गई है. यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदों में छठे वेतन आयोग का उदाहरण बार-बार सामने आता है.
लेकिन यहां एक बात समझना ज़रूरी है. पुराने आयोग में हुई 54 प्रतिशत वास्तविक वेतन वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में भी उतनी ही वृद्धि तय है. आयोग को अपनी सिफारिशें महंगाई, सरकारी वित्त और आर्थिक परिस्थितियों समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखकर देनी होंगी.
आज कर्मचारी जिस पे मैट्रिक्स को देखते हैं, वह हमेशा से मौजूद नहीं थी. चौथे वेतन आयोग तक अधिकतर सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग फिक्स्ड पे स्कैल्स के आधार पर वेतन मिलता था. रक्षा सेवाओं में कुछ हद तक रनिंग पे स्कैल्स की तरफ बदलाव हुआ था, लेकिन बाकी कर्मचारियों के लिए इंडिविजुअल पे स्कैल्स की व्यवस्था पांचवें वेतन आयोग तक काफी हद तक बनी रही.
फिर छठे वेतन आयोग में बड़ा बदलाव आया. सिविल और डिफेंस दोनों कर्मचारियों के लिए पे बैंड्स और ग्रेड पे की व्यवस्था लाई गई. इसके बाद सातवें वेतन आयोग ने पे बैंड्स और ग्रेड पे दोनों को खत्म करके पे मैट्रिक्स लागू कर दी. अब कर्मचारी का वेतन और उसका करियर प्रोग्रेशन अलग-अलग ग्रेड पे के बजाय पे मैट्रिक्स के लेवल से तय होता है.
यहीं से 8वें वेतन आयोग का सबसे अहम सवाल शुरू होता है. पिछले वेतन आयोगों का ट्रेंड देखें तो वेतन संरचना लगातार सरल हुई है. इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि 8वां वेतन आयोग भी पे स्ट्रक्चर को और स्ट्रीमलाइनड कर सकता है.
इसके साथ न्यूनतम और अधिकतम वेतन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि न्यूनतम वेतन कितना होगा या कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होगा.
इस समय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों की तरफ से कई मांगें और ज्ञापन सामने आए हैं. इनसे उनकी अपेक्षाओं का अंदाज़ा मिलता है, लेकिन इन मांगों को आयोग की अंतिम सिफारिश समझना सही नहीं होगा.
8वें वेतन आयोग को लेकर अक्सर चर्चा केवल इस बात पर होती है कि बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी. लेकिन कर्मचारी की वास्तविक आय पर इसका असर समझने के लिए पे मैट्रिक्स, एलाउंसिज़ और दूसरे सैलरी कंपोनेंट्स को भी देखना होगा.
यानी अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रह सकता. इससे वेतन से जुड़े दूसरे घटकों और भविष्य में मिलने वाले लाभों पर भी प्रभाव पड़ सकता है.
पेंशनभोगियों के लिए भी वेतन आयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर के बीच सीधा संबंध होता है. इसलिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का असर सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहने वाला.
1-1946 में पहला वेतन आयोग बनने से लेकर 7वें वेतन आयोग तक सरकारी वेतन व्यवस्था लगातार बदलती रही है. आंकड़ों में सबसे बड़ा संकेत यही है कि न्यूनतम वेतन करीब 327 गुना और अधिकतम वेतन करीब 125 गुना बढ़ चुका है.
2-दूसरा बड़ा संकेत यह है कि हर आयोग ने किसी न किसी रूप में पे स्ट्रक्चर को सरल करने की कोशिश की.
3-तीसरा संकेत छठे वेतन आयोग से मिलता है, जिसमें वास्तविक वेतन वृद्धि 54 प्रतिशत रही थी.
इन तीनों ट्रेंड को एक साथ देखें तो 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी तरह बेबुनियाद नहीं हैं. मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि पिछली बढ़ोतरी अपने आप अगली बढ़ोतरी का आधार बन जाएगी.
सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वेतन बढ़ेगा या नहीं. इतिहास को देखते हुए वेतन संरचना में संशोधन की उम्मीद स्वाभाविक है. असली सवाल यह है कि कितना बदलाव होगा और किस तरीके से होगा.
अभी 8वें सीपीसी की अंतिम सिफारिशें सामने नहीं आई हैं. इसलिए मिनिमम पे, मैक्सिमम पे, फिटमेंट फैक्टर या अलग-अलग लेवल्स में होने वाले वास्तविक बदलावों को लेकर कोई निश्चित आंकड़ा बताना जल्दबाजी होगी. सरकार के सामने आयोग की सिफारिश आने के बाद उसे स्वीकार करने, संशोधित करने या किसी दूसरे तरीके से लागू करने का चरण भी रहेगा.
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो 8वें वेतन आयोग की खबर को केवल संभावित सैलरी हाइक के तौर पर न देखें. यह आपकी बेसिक पे, पे मैट्रिक्स लेवल, एलाउंसिज़ और लंबे समय में पेंशनेरी बेनिफिट्स को प्रभावित करने वाला व्यापक बदलाव हो सकता है.
वहीं अगर कोई कर्मचारी केवल सोशल मीडिया पर चल रहे किसी अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपनी नई सैलरी निकाल रहा है, तो उसे फिलहाल सावधान रहना चाहिए.
अभी सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है कि 8वें वेतन आयोग से वेतन संरचना में बदलाव और बढ़ोतरी की उम्मीद इतिहास के आधार पर बनती है, लेकिन अंतिम रकम और नया पे स्ट्रक्चर आयोग की सिफारिशों के बाद ही साफ होगा.
सीए मनोज अग्रवाल कहते हैं कि “किसी कर्मचारी की वास्तविक आय पर असर समझने के लिए केवल Basic Pay में संभावित बढ़ोतरी देखना पर्याप्त नहीं है. Pay Matrix, DA, allowances और दूसरे salary components को भी साथ में देखना होगा. इसलिए बिना आधिकारिक सिफारिश के किसी निश्चित fitment factor के आधार पर नई salary का दावा करना सही नहीं होगा.”
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