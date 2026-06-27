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सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं! बाजार बंद होने के दिन सीख लें ये 5 गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स, वरना मुनाफा हाथ से निकल सकता है

Golden trading rules for beginners: शेयर बाजार में मुनाफा सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं मिलता. कई बार आपकी सोच, धैर्य और अनुशासन ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं. बाजार बंद रहने का दिन ट्रेडिंग स्किल सुधारने का बेहतरीन मौका है. जानिए पांच ऐसे गोल्डन रूल्स जो हर ट्रेडर को अपनाने चाहिए.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 27, 2026, 06:50 AM IST

सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं! बाजार बंद होने के दिन सीख लें ये 5 गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स, वरना मुनाफा हाथ से निकल सकता है

सिर्फ चार्ट नहीं, मनोविज्ञान भी जरुरी ! 5 Golden Trading Rules (फोटो एआई)

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  • चार्ट देखकर नहीं बनेंगे सफल ट्रेडर! बाजार बंद होने के दिन सीखें ये जरूरी बातें
  • 90% नए ट्रेडर्स करते हैं यही गलती, इन 5 नियमों से बदल जाएगी आपकी ट्रेडिंग
  • शेयर बाजार में जीतना है तो सिर्फ स्टॉक नहीं, अपनी सोच भी बदलनी होगी
  • बाजार बंद है तो क्या हुआ? यही समय बना सकता है आपको बेहतर ट्रेडर

शेयर मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय बताते हैं कि शेयर बाजार में कमाई सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं होती, बल्कि सही फैसले लेने से होती है. यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार चार्ट नहीं, बल्कि आपका मनोविज्ञान है.जब बाजार बंद रहता है, तब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से दूरी बना लेते हैं. लेकिन असल में यही समय अपनी गलतियों को समझने, रणनीति सुधारने और अगले कारोबारी दिन की तैयारी करने का सबसे अच्छा मौका होता है.

यदि आप भी नियमित ट्रेडिंग करते हैं या शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो चलिए देव से जानें कि बाजार की छुट्टी वाले दिन कौन से पांच अहम नियम सीखना भविष्य में बड़े नुकसान से बचा सकते हैं.

बाजार में सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है?

देव कहते हैं कि अधिकांश नए ट्रेडर्स यह मानते हैं कि नुकसान गलत स्टॉक चुनने की वजह से होता है. जबकि हकीकत यह है कि कई बार नुकसान जल्दबाजी, लालच, डर और बिना योजना के किए गए फैसलों से होता है. बाजार बंद होने के दिन अपने पिछले ट्रेड्स का विश्लेषण करें. देखें कि आपने किस वजह से एंट्री ली, कब निकले और क्या फैसला आपकी रणनीति के अनुसार था या सिर्फ भावनाओं के प्रभाव में लिया गया था. यही आदत धीरे-धीरे एक सामान्य ट्रेडर को अनुशासित निवेशक में बदलती है.

हर ट्रेड से पहले नियम बनाइए, बाद में बहाने नहीं

सफल ट्रेडर्स हर सौदे से पहले यह तय कर लेते हैं कि किस स्तर पर खरीदना है, कितना जोखिम लेना है और किस कीमत पर निकलना है. इसके विपरीत नए ट्रेडर्स अक्सर बाजार खुलने के बाद भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं.यदि आपके पास पहले से तय ट्रेडिंग प्लान होगा, तो अचानक आई तेजी या गिरावट भी आपको मानसिक रूप से विचलित नहीं करेगी. बाजार में अनुशासन कई बार सही अनुमान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है.

मुनाफे से ज्यादा जरूरी किसकी सुरक्षा?

हर दिन पैसा कमाना संभव नहीं है. लेकिन हर दिन अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना संभव है. यही सोच लंबे समय तक बाजार में टिके रहने की सबसे बड़ी शर्त मानी जाती है.जो ट्रेडर छोटे नुकसान को समय पर स्वीकार कर लेते हैं, वे अक्सर बड़े नुकसान से बच जाते हैं. वहीं जो लोग नुकसान वाले सौदे को उम्मीद के भरोसे पकड़े रहते हैं, उनका जोखिम कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए स्टॉप लॉस सिर्फ तकनीकी नियम नहीं, बल्कि पूंजी बचाने का सुरक्षा कवच है.

कौन सी आदत बदल सकती है आपकी ट्रेडिंग?

कई पेशेवर ट्रेडर्स ट्रेडिंग जर्नल बनाकर रखते हैं. इसमें हर ट्रेड का कारण, परिणाम और उससे मिली सीख दर्ज की जाती है. यह आदत समय के साथ आपकी कमजोरियों और ताकतों को साफ दिखाने लगती है.

यदि आप हर सप्ताह अपने ट्रेड्स की समीक्षा करेंगे, तो यह समझना आसान होगा कि आपकी कमाई रणनीति की वजह से हुई या सिर्फ किस्मत से. यही अंतर भविष्य की सफलता तय करता है.

बाजार की छुट्टी सीखने का सबसे अच्छा अवसर है क्यों माना जाता है?

जब बाजार बंद होता है, तब दिमाग पर तत्काल फैसलों का दबाव नहीं होता. ऐसे समय में नई रणनीतियां पढ़ना, आर्थिक घटनाओं को समझना, कंपनियों के नतीजों का अध्ययन करना और जोखिम प्रबंधन पर काम करना ज्यादा प्रभावी रहता है.

यही वह तैयारी होती है, जो बाजार खुलने के बाद आपको भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय सोच-समझकर फैसला लेने वाला ट्रेडर बना सकती है. अनुभवी निवेशक अक्सर इसी तैयारी को अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं.

क्यों जरूरी है यह सीख?

आज ऑनलाइन ट्रेडिंग पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है. मोबाइल ऐप के जरिए कुछ सेकंड में ट्रेड करना संभव है, लेकिन तेजी से ट्रेड कर पाना और समझदारी से ट्रेड करना दोनों अलग बातें हैं. तकनीक ने बाजार तक पहुंच आसान बनाई है, लेकिन सफलता आज भी धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता पर ही निर्भर करती है.

शेयर बाजार में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट, संकेतक और खबरों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, तय रणनीति का पालन और हर गलती से सीखने की आदत ही आपको बेहतर ट्रेडर बना सकती है. अगली बार जब बाजार बंद हो, तो उसे छुट्टी नहीं बल्कि अपनी ट्रेडिंग क्षमता बढ़ाने का अवसर मानिए. यही छोटी-छोटी तैयारियां भविष्य में बड़े मुनाफे की नींव बन सकती हैं.

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