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क्या आपके लॉकर में रखा सोना अब 'अंडरवैल्यू' हो रहा है? जून 2026 के आंकड़ों से समझिए पोर्टफोलियो का नया गणित 

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क्या आपके लॉकर में रखा सोना अब 'अंडरवैल्यू' हो रहा है? जून 2026 के आंकड़ों से समझिए पोर्टफोलियो का नया गणित 

Sona_Chandi Nivesh :जून 2026 में सोने-चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बाद अब बाजार में सुधार का दौर चल रहा है. भू-राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक आर्थिक नीतियों के बीच, विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवेशक इस गिरावट को अवसर मानते हुए सावधानी बरतें.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 23, 2026, 11:55 AM IST

क्या आपके लॉकर में रखा सोना अब 'अंडरवैल्यू' हो रहा है? जून 2026 के आंकड़ों से समझिए पोर्टफोलियो का नया गणित 

क्या सोने-चांदी की गिरती कीमतें आपकी बचत के लिए हैं 'गोल्डन चांस'? (फोटो एआई)

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  • बाजार में सुधार का दौर 
  • डॉलर की मजबूती का दबाव 
  • SIP के जरिए निवेश बेहतर 
  • भू-राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर 

जून 2026 में सोने और चांदी के बाजार में जो उथल-पुथल मची है, उसने निवेशकों को दोराहे पर खड़ा कर दिया है. पिछले एक महीने में जिस तरह से बुलियन मार्केट (Bullion Market) में बड़ी गिरावट देखी गई है, वह न केवल हैरान करने वाली है, बल्कि रणनीतिक बदलाव की मांग भी करती है. क्या यह सिर्फ एक अस्थायी सुधार है या बाजार की संरचना में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? तो चलिए कमोडीटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से पूरे बाजार का हाल समझते हैं.

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ये खबर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि जून के दौरान सोने के दाम करीब 12% तक गिर चुके हैं. जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आती है, तो यह आम आदमी के लिए 'घबराहट' और 'अवसर' दोनों का मिश्रण होती है. ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ती शांति की संभावनाओं और फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियों ने वैश्विक स्तर पर धातुओं की चमक फीकी कर दी है. आपके पोर्टफोलियो में सोने-चांदी का हिस्सा आज क्यों और कैसे रिएक्ट कर रहा है, यह समझना आपके भविष्य के वित्तीय फैसलों के लिए अनिवार्य है.

बाजार का ताजा हाल: जून 23, 2026 के रेट्स

देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है:

शहर 22K सोना (₹/ग्राम) चांदी (₹/किलोग्राम)
दिल्ली 13,490 2,49,900
मुंबई 13,431 2,49,900
चेन्नई 14,030* 2,54,900
हैदराबाद 13,900* 2,54,900

(नोट: रेट्स स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्जेज के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं. 24K सोने की कीमत दिल्ली में लगभग ₹14,165 प्रति ग्राम है) 

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आम आदमी पर असर: क्या करें?

अनुज बताते हैं कि जो निवेशक 'रिकॉर्ड हाई' पर खरीदारी कर चुके हैं, वे इस वक्त घबराएं नहीं. यह गिरावट एक 'संरचनात्मक तेजी' (Structural Uptrend) के बीच का सुधार है.

नई रणनीति का रुख:  यदि आप नए सिरे से निवेश करना चाहते हैं, तो एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय 'सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान' (SIP) या गोल्ड/सिल्वर ETF का रास्ता चुनें.

सावधानी क्या रखनी चाहिए?:  फिलहाल बाजार में सट्टा (Speculation) लगाने से बचें, क्योंकि वैश्विक घटनाक्रम अगले कुछ दिनों तक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं.

किन बातों पर नजर रखनी होगी?

आने वाले हफ्तों में सोने-चांदी की चाल मुख्य रूप से इन तीन कारकों पर टिकी होगी:

1.  ईरान-अमेरिका शांति वार्ता:  अगर युद्ध की आशंकाएं पूरी तरह खत्म होती हैं, तो सोने की 'सेफ-हेवन' (Safe-haven) मांग और कम हो सकती है.
2.  अमेरिकी फेड की अगली बैठक:  ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी सोने के लिए नकारात्मक होगी, क्योंकि इससे डॉलर मजबूत होता है.
3.  औद्योगिक मांग:  चांदी के लिए औद्योगिक डिमांड, खासकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर से, उसे निचले स्तरों पर सपोर्ट दे रही है.

 

क्या आपके लॉकर में रखा सोना अब 'अंडरवैल्यू' हो रहा है?

क्या आपके लॉकर में रखा सोना अब 'अंडरवैल्यू' हो रहा है?

जून 2026 में सोने की कीमतों में आई 12% की गिरावट ने 'अंडरवैल्यूएशन' की बहस छेड़ दी है. निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह गिरावट केवल बाजार का 'शोर' है या वास्तविक कमजोरी. जब सोना अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आता है, तो लॉकर में रखे सोने की बाजार कीमत कम हो जाती है, जिससे पोर्टफोलियो का गणित बदल जाता है. हालांकि, विशेषज्ञ इसे लंबी अवधि के लिए एक 'सुधार' (Correction) मान रहे हैं, न कि संकट. यदि आप इसे लंबी अवधि की सुरक्षा मानते हैं, तो यह गिरावट आपके लिए निवेश को 'एवरेज' करने का एक अवसर हो सकती है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या चांदी का गिरना सोने से ज्यादा चिंताजनक है? 

चांदी में औद्योगिक मांग अधिक होती है, इसलिए यह सोने की तुलना में अधिक अस्थिर (Volatile) है. गिरावट के दौर में चांदी अक्सर सोने से ज्यादा गिरती है.

क्या अब निवेश का सही समय है? 

विशेषज्ञों के अनुसार, यह 'संचय' (Accumulation) का चरण है, लेकिन इसे धीरे-धीरे (Staggered approach) करना ही बुद्धिमानी है.

सोने-चांदी के रेट्स क्यों नहीं गिर रहे? 
उपभोक्ता मांग, खासकर आभूषणों की, अभी भी बनी हुई है जो कीमतों को बहुत अधिक टूटने से बचा रही है.

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