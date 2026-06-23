मिलिए उन 5 एंटरप्रेन्योर्स से जिन्होंने लाखों के पैकेज वाली कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर शुरु किया अपना बिजनेस, आज लोगों को दे रहे नौकरियां

Quit their corporate job for startups: क्या नौकरी ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है? या फिर कभी-कभी सबसे बड़ा मौका उसी जोखिम के पीछे छिपा होता है जिससे लोग डरते हैं? ऐसे समय में जब रोजगार को लेकर चिंता बढ़ रही है, कुछ भारतीय उद्यमियों सक्सेस बताती है कि नौकरी छोड़कर भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.

नौकरी छोड़ शुरू किया अपना काम और आज करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं ये 5 भारतीय उद्यमी (फोटो सोशल मीडिया)

कॉर्पोरेट नौकरी की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर अपना कारोबार शुरू करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. फिर भी कुछ लोगों ने जोखिम उठाया, अपने विचारों पर भरोसा किया और मेहनत के दम पर सफल बिजनेस खड़े किए. आइए जानते हैं ऐसे पांच उद्यमियों की प्रेरक कहानियां, जिन्होंने अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर उद्यमिता का रास्ता चुना और आज अपनी अलग पहचान बना ली.

हाल के वर्षों में बेरोजगारी को लेकर चर्चा तेज रही है. ऐसे माहौल में इन संस्थापकों की यात्रा केवल बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि किसी समस्या को अवसर में बदलने की क्षमता किस तरह नई पहचान बना सकती है.

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सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.85% दर्ज की गई है. यह CMIE के Economic Outlook डेटाबेस में प्रकाशित नवीनतम राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा है. बढ़ती बेरोजगारी, ऑफिस पॉलिटिक्स और दबाव के बीच अब हाई पैकेज पर बैठे लोग भी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करने का बड़ा स्टेप उठाने लगे हैं. अगर आप भी अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको इन एंटरप्रेन्योर्स की सफलता बहुत बड़ी सीख दे सकती है.

भरत कालिया ने घरेलू सामान के बाजार में देखा बड़ा मौका

गुरुग्राम में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की आरामदायक नौकरी कर रहे भरत कालिया को एक दिन एहसास हुआ कि भारतीय परिवार दशकों से लगभग वही घरेलू उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं और इस क्षेत्र में डिजिटल बदलव की काफी गुंजाइश है. उन्होंने सुरक्षित करियर छोड़ने का फैसला किया और 2015 में लाइफलोंग ऑनलाइन की शुरुआत की.

शुरुआत एक मिक्सर ग्राइंडर से हुई, लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ने रसोई, घरेलू उपयोग और लाइफस्टाइल उत्पादों की लंबी श्रृंखला तैयार कर ली. कुछ ही वर्षों में यह ब्रांड तेजी से बढ़ने वाले डिजिटल उपभोक्ता उत्पाद कारोबार के रूप में उभरा. भरत का मानना था कि ग्राहकों को पारदर्शी कीमत और बेहतर गुणवत्ता मिले, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

वी श्रीनिवासन ने स्टार्टअप्स की परेशानी को बनाया बिजनेस मॉडल

मुंबई में वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी के रूप में काम कर रहे वी श्रीनिवासन को सुबह की सैर के दौरान कई स्टार्टअप संस्थापकों से मिलने का मौका मिला. बातचीत में उन्हें पता चला कि छोटी कंपनियां अनुभवी वित्त विशेषज्ञों को नियुक्त नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके पास बड़ी कंपनियों जैसा बजट नहीं होता.

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यहीं से साझा वित्तीय प्रबंधन सेवा का विचार पैदा हुआ. उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और सीएफओ ब्रिज की स्थापना की, जो छोटे और मध्यम उद्यमों को बुककीपिंग, टैक्सेशन, बिजनेस प्लानिंग, फंडरेजिंग और वित्तीय रणनीति जैसी सेवाएं उपलब्ध करती है. समय के साथ यह मॉडल सैकड़ों कंपनियों के लिए उपयोगी साबित हुआ और इसने दिखाया कि किसी उद्योग की वास्तविक समस्या को समझकर भी सफल कारोबार बनाया जा सकता है.

किशोर इंदुकुरी ने अमेरिका छोड़कर डेयरी सेक्टर में बनाई पहचान

किशोर इंदुकुरी का सपना अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी करना था और उन्होंने इसे पूरा भी किया. लेकिन कई साल काम करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनका असली जुड़ाव कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से है. भारत लौटने पर उन्होंने देखा कि शुद्ध और भरोसेमंद दूध की उपलब्धता बड़ी चुनौती है.

इसी सोच के साथ उन्होंने सीमित संख्या में गायों से डेयरी कारोबार शुरू किया और ग्राहकों तक सीधे दूध पहुंचाने का मॉडल अपनाया. समय के साथ उनका ब्रांड सिड्स फार्म हजारों परिवारों तक पहुंचा और कारोबार लगातार बढ़ता गया. उनकी कहानी बताती है कि पारंपरिक क्षेत्रों में भी नवाचार और गुणवत्ता के दम पर मजबूत ब्रांड बनाया जा सकता है.

अरुण नैथानी ने विदेश की नौकरी छोड़ भारत में खड़ी की टेक कंपनी

उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए अमेरिका गए अरुण नैथानी के पास स्थिर जीवन था, लेकिन उनके मन में भारत लौटने की इच्छा हमेशा बनी रही. आखिरकार उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़ी और पुणे में साइबेज सॉफ्टवेयर की स्थापना की.

उन्होंने तकनीकी परामर्श और सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में कंपनी को विकसित किया, जो आगे चलकर हजारों कर्मचारियों वाला बड़ा संगठन बनी. यह उदाहरण दिखाता है कि केवल नई तकनीक बनाना ही उद्यमिता नहीं है, बल्कि वैश्विक ग्रहकों की जरूरतों को समझकर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देना भी बड़े व्यवसाय की नींव बन सकता है.

राहुल और रोहित वर्मा ने पारिवारिक अनुभव को बनाया आधुनिक ब्रांड

राहुल और रोहित वर्मा कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन बचपन से अपने पिता को डेयरी उद्योग में सक्रिय देखकर उनका झुकाव इसी क्षेत्र की ओर था. उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया और परिवार के अनुभव का लाभ उठाते हुए फ्रुबोन नाम से डेयरी और आइसक्रीम ब्रांड शुरू किया.

दुग्ध समितियों और किसानों के मजबूत नेटवर्क के कारण उनका कारोबार तेजी से आगे बढ़ा. हजारों लीटर दूध की दैनिक आपूर्ति और किसानों के साथ सीधा जुड़ाव इस मॉडल की खासियत बनी. इस पहल ने यह भी साबित किया कि परिवारिक ज्ञान और आधुनिक प्रबंधन का मेल व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है.

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आखिर इन कहानियों से आम नौकरीपेशा लोगों को क्या सीख मिलती है

इन पांचों उदाहरणों में एक समान बात दिखाई देती है. किसी ने सिर्फ नौकरी से ऊबकर व्यवसाय शुरू नहीं किया, बल्कि पहले बाजार की एक वास्तविक समस्या पहचानी और फिर उसका समाधान तैयार किया. यही कारण है कि उनका जोखिम योजनाबद्ध था, न कि भावनात्मक फैसला.

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उद्यमिता का अर्थ केवल नौकरी छोड़ देना नहीं है. इसके लिए पूंजी, बाजार की समझ, ग्राहकों की जरूरत, वित्तीय अनुशासन और लंबे समय तक धैर्य रखना जरूरी होता है. इसलिए इन कहानियों को प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन बिना तैयारी के नौकरी छोड़ना सही रणनीति नहीं माना जा सकता.

बदलती अर्थव्यवस्था में अवसर तलाशने का नया नजरिया

भारत में डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स, कृषि, डेयरी, प्रोफेशनल सेवाओं और उपभोक्ता उत्पादों जैसे क्षेत्रों में लगातार नए अवसर बन रहे हैं. इन उद्यमियों ने अलग-अलग उद्योगों में काम किया, लेकिन सफलता की असली वजह थी समस्या को पहचनना, ग्राहक का भरोसा जीतना और लंबे समय तक अपने फैसले पर टिके रहना.

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निष्कर्ष यही है कि सुरक्षित नौकरी और सफल करोबार के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल जोखिम नहीं, बल्कि तैयारी, दृष्टि और लगातार सीखने की क्षमता है. सही योजना और मजबूत निष्पादन के साथ साधारण नौकरीपेशा लोग भी भविष्य में बड़े उद्यमी बनने का सपना देख सकते हैं.

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