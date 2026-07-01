FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बंपर गिरावट,दो साल में पहली बार कंपनियों ने घटाए दाम, जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा फ्यूल

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बंपर गिरावट,दो साल में पहली बार कंपनियों ने घटाए दाम, जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा फ्यूल

सुबह-सुबह आई बड़ी खबर: कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की भारी कटौती, पर क्या आपकी जेब को होगा सीधा फायदा?

सुबह-सुबह आई बड़ी खबर: कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की भारी कटौती, पर क्या आपकी जेब को होगा सीधा फायदा?

दिल्ली से यूपी तक मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी की नई चेतावनी, जानें आज का Weather Update

दिल्ली से यूपी तक मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी की नई चेतावनी, जानें आज का Weather Update

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बंपर गिरावट,दो साल में पहली बार कंपनियों ने घटाए दाम, जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा फ्यूल

देश के आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने 7,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया है. पश्चिम एशिया में तनाव घटने से कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद यह कदम उठाया गया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 01, 2026, 09:41 AM IST

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बंपर गिरावट,दो साल में पहली बार कंपनियों ने घटाए दाम, जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा फ्यूल

 जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या आपकी गाड़ी की टंकी फुल कराने का खर्च अब कम होने वाला है? अगर आप निजी फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी के आउटलेट्स से तेल भरवाते हैं, तो आपके लिए आज सुबह-सुबह एक बेहद शानदार खबर आई है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ईंधन कंपनी ने आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तगड़ी कटौती का ऐलान किया है.

आज यानी 1 जुलाई 2026 से कंपनी के देशव्यापी नेटवर्क पर पेट्रोल सीधे 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिलेगा. दो साल से अधिक समय के लंबे इंतेजार के बाद यह पहली बार है जब किसी भारतीय तेल कंपनी ने खुदरा कीमतों में इतनी बड़ी कमी की है.

आखिर क्यों अचानक सस्ते हुए पेट्रोल और डीजल?

इस राहत के पीछे की असली कहानी अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी है. पिछले काफी समय से पश्चिम एशिया में चल रहा गंभीर तनाव अब धीमे-धीमे शांत होने लगा है. सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्री मार्ग के दोबारा पूरी तरह खुल जाने से कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई फिर से सुचारु हो गई है. वैश्विक बाजार में जो तेल की किल्लत का डर बना हुआ था, वह अब दूर हो गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम काफी नीचे आ गए हैं. इसी का सीधा फायदा अब भारतीय उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है.

सरकारी तेल कंपनियों के मुकाबले निजी पंपों पर मचेगी होड़

इस खबर का एक बेहद दिलचस्प और छुपा हुआ पहलू यह है कि जहां नायरा एनर्जी ने अपने 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर दरें घटा दी हैं, वहीं इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी कंपनियों ने फिलहाल अपने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. सरकारी पंपों पर अभी भी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की पुरानी कीमत पर ही बिक रहा है. ऐसे में बाजार में एक अनोखी स्थिति पैदा हो गई है. जिन इलाकों में निजी और सरकारी दोनों पंप आमने-सामने हैं, वहां अब ग्राहकों को सीधे 3 से 5 रुपये की बचत करने का मौका मिल रहा है, जिससे सरकारी कंपनियों पर भी दाम घटाने का भारी दबाव बनेगा.

इस कटौती का आपके घरेलू बजट पर क्या होगा सीधा असर

ईंधन की कीमतों में आई यह गिरावट केवल गाड़ी चलाने वालों के लिए ही अच्छी नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपके रसोई और राशन के बजट पर भी पड़ेगा. डीजल के दाम 3 रुपये घटने से माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन की लागात में कमी आएगी. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में फल, सब्जियां और रोजाना के इस्तेमाल की दूसरी जरूरी चीजें भी थोड़ी सस्ती हो सकती हैं. मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए, जो पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान थे, यह कटौती महीने के बजट को संतुलित करने में एक बड़ा मददगार साबित होने वाली है.

कीमतों के उतार-चढ़ाव का पूरा गणित समझिए

आपको याद दिला दें कि जब ईरान संकट के चलते वैश्विक बाजार में हड़कंप मचा था, तब मार्च के महीने में नायरा एनर्जी ही वह पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये बढ़ाए थे. इसके बाद मई में सराकारी तेल कंपनियों ने भी किश्तों में कुल 7.50 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी कर दी थी. आज नायरा ने अपनी पुरानी बढ़ोतरी को पूरी तरह वापस ले लिया है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में वैट (VAT) और स्थानीय टैक्स की दरें अलग होने के कारण आपके शहर में अंतिम कीमत में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी के लिए यह राहत की एक बहुत बड़ी शुरुआत है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement