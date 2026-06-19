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आईटी शेयरों में बड़ी टूट से बाजार हिला, क्या आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ा असर? जानिए अचानक क्यों मचा निवेशकों में डर

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आईटी शेयरों में बड़ी टूट से बाजार हिला, क्या आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ा असर? जानिए अचानक क्यों मचा निवेशकों में डर

Indian stock market crash today: शेयर बाजार में एक दिन की तेज गिरावट कई बार महीनों की कमाई मिटा देती है. शुक्रवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब बाजार खुलते ही आईटी सेक्टर में बिकवाली का ऐसा दबाव बना कि निवेशकों के चेहरे उतर गए.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 03:25 PM IST

आईटी शेयरों में बड़ी टूट से बाजार हिला, क्या आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ा असर? जानिए अचानक क्यों मचा निवेशकों में डर

शेयर बाजार में तबाही- क्या करें निवेशक. (फोटो एआई)

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A flood of decline in the market—should you sell your shares now? अगर आपके पास टेक कंपनियों के शेयर हैं या आप आईटी आधारित म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी हो सकती है. सवाल सिर्फ बाजार गिरने का नहीं, बल्कि यह है कि इस गिरावट के पीछे छिपा संकेत भविष्य के लिए क्या कह रहा है.

आईटी सेक्टर बना बाजार की कमजोरी का केंद्र

दिन की शुरुआत से ही निवेशकों ने आईटी शेयरों में तेज बिकवाली देखी. इसका असर सिर्फ एक-दो कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सेक्टर में दबाव दिखाई दिया. बाजार के प्रमुख सूचकांक भी लाल निशान में फिसल गए और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स सैकड़ों अंक टूट गया, जबकि निफ्टी भी महत्वपूर्ण स्तरों के नीचे पहुंच गया.

मार्केट एक्सपर्ट हेमंत मनानी का मानना है कि जब बड़े वेटेज वाले आईटी शेयर कमजोर पड़ते हैं तो उनका असर पूरे बाजार के मूड पर दिखाई देता है. यही वजह रही कि निवेशकों का भरोसा भी डगमगाता नजर आया.

इन बड़ी कंपनियों के शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव क्यों?

बाजार में आईटी दिग्गज कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि अन्य टेक और बैंकिंग शेयरों पर भी इसका असर देखने को मिला.

जो निवेशक लंबे समय से इन कंपनियों में पैसा लगाए बैठे हैं, उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू एक ही दिन में कम हो गई. हालांकि बाजार विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ऐसी गिरावटें इक्विटी निवेश का सामान्य हिस्सा होती हैं और इन्हें लंबी अवधि के नजरिए से देखना चाहिए.

विदेशी संकेतों ने क्यों बढ़ा दी चिंताय़

इस बार दबाव की एक बड़ी वजह वैश्विक संकेत भी रहे. अमेरिकी आईटी उद्योग से जुड़े कमजोर अनुमानों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में टेक कंपनियों पर बिकवाली का असर भारतीय आईटी शेयरों तक पहुंच गया. भारत की कई बड़ी टेक कंपनियां विदेशी ग्राहकों पर निर्भर हैं, इसलिए वैश्विक मांग में सुस्ती की आशंका निवेशकों की चिंता बढ़ा देती है.

यही छिपा हुआ पहलू आम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है. कई बार घरेलू कंपनियों के शेयर सिर्फ देश के कारण नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के चलते भी तेजी से ऊपर-नीचे हो सकते हैं.

सिर्फ शेयरधारकों नहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए भी क्यों अहम है यह खबर?

आईटी सेक्टर में कमजोरी का असर केवल निवेशकों तक सीमित नहीं रहता. यदि लंबे समय तक वैश्विक मांग कमजोर रहती है तो कंपनियां खर्चों पर नियंत्रण, भर्ती की गति या नए प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिक सतर्क रुख अपना सकती हैं.

हालांकि मौजूदा गिरावट को सीधे रोजगार संकट से जोड़ना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह संकेत जरूर है कि वैश्विक टेक उद्योग में आने वाले बदलावों पर नजर बनाए रखना जरूरी है.

घबराहट में फैसला लेना सही होगा या नहीं

इतिहास बताता है कि शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान भावनात्मक फैसले अक्सर नुकसान बढ़ा देते हैं. जिन निवेशकों का लक्ष्य लंबी अवधि का है, उनके लिए कंपनी की बुनियादी स्थिति, कमाई की क्षमता और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन अधिक महत्वपूर्ण होता है.

यदि किसी का निवेश विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो एक सेक्टर की गिरावट का असर अपेक्षाकृत कम पड़ सकता है. यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा संतुलित पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देते हैं.

आईटी शेयरों में आई यह तेज गिरावट केवल एक कारोबारी दिन की हलचल नहीं, बल्कि वैश्विक संकेतों और निवेशकों की बदलती धारणा का प्रतिबिंब भी है. जिन लोगों का पैसा शेयर बाजार या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा है, उनके लिए यह समय घबराने से ज्यादा अपने निवेश की रणनीति की समीक्षा करने का है. बाजार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन समझदारी से लिया गया फैसला ही लंबी दौड़ में बेहतर परिणाम देता है.

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