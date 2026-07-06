क्रूड ऑयल की चाल और ग्लोबल संकेतों के बीच फंसा बाजार, निवेश से पहले जानें आज किन सेक्टर्स में दिख सकती है बड़ी उथल-पुथल

Nifty and sensex analysis today: 6 जुलाई 2026 को शेयर बाजार में आईटी और ऑटो सेक्टर के दम पर तेजी के संकेत हैं. बजट से पहले निवेशक सतर्क हैं, जबकि फेडरल रिजर्व की नीतियों और कच्चे तेल की कीमतों से बाजार की दिशा तय होगी.

आज सोमवार सुबह जब आप अपनी चाय की चुस्की ले रहे होंगे, ठीक उसी वक्त दलाल स्ट्रीट के महारथी अपनी नई रणनीति बुन रहे होंगे. जुलाई का यह महीना भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि हर किसी की नजरें मानसून सत्र पर टिकी हैं. क्या आज का दिन निवेशकों की जेब भरने वाला साबित होगा या फिर बाजार में मंदी का झटका लगेगा? मौजूदा डेटा और ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखें तो आज बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच शेयर बाजार में कमाई के कुछ छिपे हुए मौके भी मिलने वाले हैं, बशर्ते आप सही नाव पर सवार हों. चलिए आज के बाजार का हाल मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं.

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बाजार का मिजाज और आज का रुख

ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मिले-जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज हल्की बढ़त या सपाट स्तर पर होने की उम्मीद है. पिछले हफ्ते की क्लोजिंग को देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स ने एक मजबूत बेस बनाने की कोसिश की है. तकनीकी चार्ट पर बाजार इस समय 'बाय ऑन डिप्स' यानी हर गिरावट पर खरीदारी के मोड में नजर आ रहा है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की हालिया खरीदारी ने बाजार को थोड़ा सहारा जरूर दिया है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) अभी भी मुनाफावसूली के मूड में दिख रहे हैं. आम निवेशकों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि आज बाजार खुलते ही कूदने के बजाय पहले एक घंटे की चाल को देखना ज्यादा समझदारी भरा होगा.

देश और दुनिया की वो घटनाएं जो बिगाड़ सकती हैं खेल

आज के बाजार पर केवल देश के भीतर की हलचल का ही असर नहीं होगा, बल्कि वैश्विक मंच पर हो रही घटनाएं भी गहरा प्रभाव डालेंगी. सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयान और वहां के आर्थिक आंकड़े हैं, जो ब्याज दरों में कटौती की टाइमलाइन को प्रभावित कर रहे हैं. इसके अलावा, मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आया उछाल भारतीय कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बना सकता है. अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं, तो पेंट, टायर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े स्टॉक्स में आज बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है.

इन सेक्टर्स पर रहेगी नजर और स्टॉक्स का हाल

आज के कारोबार में कुछ चुनिंदा सेक्टर्स गेमचेंजर साबित हो सकते हैं. सबसे ज्यादा हलचल आईटी (IT) और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है. जून तिमाही के नतीजों की आहट शुरू हो चुकी है, इसलिए जिन कंपनियों के तिमाही बिजनेस अपडेट अच्छे आए हैं, उनके शेयरों में आज 2 से 4 फीसदी तक का उछाल आ सकता है. वहीं दूसरी ओर, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े शेयरों में आज मिला-जुला रुख रहने की संभावना है. निवेशकों को आज भारी भरकम निवेश करने के बजाय लार्ज-कैप स्टॉक्स पर भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि मिड-कैप और स्मॉल-कैप में अचानक गिरावट आने का जोखिम बना हुआ है.

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निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती और मुनाफे का मंत्र

आज के दिन छोटे और रिटेल निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 'फोमो' (FOMO - फियर ऑफ मिसिंग आउट) यानी बाजार की तेजी में छूट जाने का डर होगी. कई बार निवेशक बिना सोचे-समझे बढ़ती हुई कीमतों पर शेयर खरीद लेते हैं और बाजार के पलटने पर फंस जाते हैं. आज का दिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स के लिए यह पोर्टफोलियो को री-बैलेंस करने का अच्छा मौका है. अगर आप आज मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि एफएमसीजी (FMCG) और फार्मा पर नजर रखें, जो बाजार की गिरावट में भी आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान करते हैं.

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