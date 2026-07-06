3 लाख की FD कराएं या हर महीने ₹3000 की SIP में डालें पैसा? 10 साल बाद मिलने वाले रिटर्न का गणित घूमा देगा सिर

SIP vs fixed deposit returns calculator: अगर आप भी अगले 10 साल के लिए पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जानिए ₹3,000 की मासिक एसआईपी (SIP) और ₹3 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में से कौन आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देगा. कैलकुलेशन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

क्या आप भी अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने और उसे दोगुना करने के लिए पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं? हमारे देश में आज भी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD को सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है. लेकिन बदलते दौर और बढ़ती महंगाई के बीच क्या वाकई FD आपको अमीर बना सकती है, या फिर म्यूचुअल फंड की एसआईपी (SIP) इसमें बाजी मार ले जाएगी? आइए सीए सुदेशन बसु से आज 10 साल के टाइम पीरियड के लिए ₹3,000 की मंथली SIP और ₹3 लाख की एकमुश्त FD के बीच होने वाली इस सीधी टक्कर का पूरा गणित समझते हैं, जो आपके निवेश करने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा.

बैंक एफडी का सुरक्षित सफर और फिक्स्ड रिटर्न

जब आप बैंक में एक साथ ₹3 लाख की एफडी कराते हैं, तो आपको मानसिक शांति मिलती है कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. मान लेते हैं कि आपको किसी बड़े बैंक से सालाना 7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. इस हिसाब से 10 साल बाद आपका यह ₹3 लाख बढ़कर लगभग ₹5.99 लाख हो जाएगा. यानी आपको करीब ₹3 लाख का शुद्ध मुनाफा मिलेगा. यह विकल्प उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और उन्हें एक तय रिटर्न की आवश्यक्ता होती है. लेकिन क्या यह मुनाफा महंगाई को मात देने के लिए काफी है?

एसआईपी की ताकत और काउंपंडिंग का जादुई असर

अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जहां आप एक साथ पैसा न लगाकर हर महीने ₹3,000 की एसआईपी (SIP) म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं. 10 साल में आपकी जेब से कुल ₹3,60,000 का निवेश होगा. अगर हम म्यूचुअल फंड का एक औसत रिटर्न 12 फीसदी भी मान कर चलें, तो 10 साल बाद आपका यह पैसा बढ़कर लगभग ₹6.97 लाख हो जाएगा. यानी आपको सिर्फ ब्याज के रूप में ₹3.37 लाख का फायदा मिलेगा. यहाँ आपने धीरे-धीरे पैसा जमा किया और फिर भी आपका कुल फंड एफडी के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा तैयार होता है. यहीं से कंपाउंडिंग के जादुई सफर का जनम होता है.

जोखिम और सहूलियत के बीच सही चुनाव कैसे करें

इस पूरे गणित को देखकर यह साफ हो जाता है कि रिटर्न के मामले में एसआईपी साफ तौर पर बाजी मार लेती है. लेकिन आम इंसान को यह भी समझना होगा कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता. वहीं दूसरी तरफ, एफडी में बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता. अगर आप हर महीने छोटी बचत करने में विश्वास रखते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है. लेकिन अगर आपके पास एकमुश्त रकम पड़ी है और आप बिना किसी जोखिम के गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो एफडी की तरफ जाना सही फैसला होगा.

समझिए आपके बजट पर इसका वास्तविक असर क्या होगा?

मिडिल क्लास परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे एक साथ ₹3 लाख इकट्ठा नहीं कर पाते. ऐसे में हर महीने ₹3,000 बचाना उनके बजट के लिए काफी आसान होता है. एसआईपी आपको निवेश में अनुशासन सिखाती है, जिससे आपकी फिजूलखर्ची पर भी लगाम लगती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह एक बेहतरीन जरिया है जिससे वे बिना किसी बड़े आर्थिक बोझ के अगले 10 साल में अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए एक बड़ा फंड आसानी से तैयार कर सकते हैं. अपनी कोशीश हमेशा यह रखें कि आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें ताकि कभी नुकसान न उठाना पड़े.

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