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19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत ₹993 हुई, बेंगलुरु-मुंबई और दिल्ली में नई दरें यहां देखें

महीने की शुरुआत में ही गैस के दामों ने बड़ा झटका दे दिया है. अगर आप बाहर खाना पसंद करते हैं या छोटा फूड बिजनेस चलाते हैं, तो इसका असर जल्द ही आपकी जेब पर दिख सकता है. 1 मई यानी आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 01, 2026, 09:32 AM IST

19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत ₹993 हुई, बेंगलुरु-मुंबई और दिल्ली में नई दरें यहां देखें

Major shock in LPG prices.

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नई कीमतों के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी की गई है. राजधानी दिल्ली में अब इसकी कीमत 3000 रुपये के पार पहुंच गई है. मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यह लगातार तीसरी बढ़ोतरी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि फूड इंडस्ट्री पर लागत का दबाव बढ़ रहा है.

आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर

भले ही घरेलू सिलेंडर के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आम आदमी पूरी तरह सुरक्षित है.
रेस्तरां, ढाबे और क्लाउड किचन जैसे बिजनेस कमर्शियल गैस पर निर्भर होते हैं. जब उनकी लागत बढ़ती है, तो वह धीरे-धीरे खाने की कीमतों में दिखने लगती है. यानी आने वाले दिनों में बाहर खाना या फूड डिलीवरी महंगी हो सकती है.

वैश्विक कारणों से बढ़ा दबाव
इस बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ घरेलू कारण नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई में अनिश्चितता ने कीमतों को प्रभावित किया है. मिडिल ईस्ट के हालात और प्रमुख समुद्री रास्तों पर असर की वजह से ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. यही अस्थिरता अब भारत में एलपीजी और अन्य ईंधनों की कीमतों में दिख रही है.

 छोटे कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित
इस खबर का सबसे बड़ा असर छोटे रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वेंडर और कैटरिंग बिजनेस पर पड़ सकता है. बड़ी कंपनियां कीमत बढ़ाकर नुकसान कवर कर लेती हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए यह चुनौती बन जाती है.
उन्हें या तो मार्जिन कम करना होगा या ग्राहकों पर कीमत बढ़ाने का बोझ डालना होगा.

नए नियम भी बदल सकते हैं अनुभव
कीमतों के साथ-साथ एलपीजी डिलीवरी सिस्टम में भी बदलाव की तैयारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बुकिंग अंतराल और ओटीपी आधारित डिलीवरी जैसे नियम लागू हो सकते हैं. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन शुरुआती दिनों में उपभोक्ताओं को थोड़ा असुविधा महसूस हो सकती है.

कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के खर्च से जुड़ी खबर है.
भले ही घरेलू सिलेंडर अभी स्थिर है, लेकिन बाजार में इसका असर धीरे-धीरे दिखेगा. आने वाले समय में यह तय करेगा कि आपकी थाली का खर्च कितना बढ़ता है.

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