सोना-चांदी निवेश में बड़ा उलटफेर: क्या बाजार की मौजूदा चाल निवेश को सुरक्षित रखेगी या बढ़ाएगी जोखिम? ये 6 फैक्टर करेंगे तय

Investment tips for gold-silver: सोना-चांदी में निवेश को लेकर बाजार में असमंजस की स्थिति है. एक्सपर्ट हेमंत मनानी का मानना है कि वैश्विक तनाव और डॉलर की चाल को देखते हुए एकमुश्त निवेश के बजाय टुकड़ों में (SIP) निवेश करना ही फिलहाल सबसे सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प है.

सोना खरीदें या अभी इंतजार करें?

चांदी में निवेश के बढ़ते अवसर

वैश्विक तनाव से प्रभावित बुलियन बाजार

डॉलर की चाल पर टिकी नजरें

टुकड़ों में निवेश हो सकता है फायदेमंद

बाजार की गिरावट बन सकती है मौका

सोने और चांदी के बाजार में निवेश को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है. क्या आपको इस समय सोना खरीदना चाहिए या बाजार के और गिरने का इंतजार करना सही होगा? 24 जून 2026 को घरेलू और वैश्विक बाजार जिस तरह से एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसने आम खरीदार और निवेशक दोनों को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया है. आज के बाजार की चाल उन सभी के लिए एक बड़ा संकेत है, जो अपने निवेश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. चलिए फाइनेंशियल और कमोडिटी एक्सपर्ट हेमंत मनानी से समझते हैं कि सोने-चांदी को लेकर आज बाजार में निवेश का क्या रुख अपनाना होगा.

बाजार की अस्थिरता का आपकी जेब पर सीधा असर

दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई तक, सोने और चांदी के भाव अलग-अलग रुख दिखा रहे हैं. किसी शहर में हल्की तेजी है तो कहीं बाजार सीमित दायरे में है. आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये उतार-चढ़ाव क्यों हो रहे हैं? असल में, यह केवल मांग का खेल नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का असर है. जब भी दुनिया के किसी कोने में तनाव बढ़ता है या डॉलर की मजबूती बढ़ती है, तो इसका सीधा असर आपकी स्थानीय ज्वेलरी शॉप पर रखे सोने के गहनों के भाव पर पड़ता है. आम खरीदार के लिए इसका मतलब है कि उसे खरीदारी करने से पहले सिर्फ अपनी जरूरत नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की हवा भी देखनी होगी.

आज सोना क्या भाव है?

आज की तारीख में, वैश्विक मांग और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण भारत में सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है. 24 कैरेट सोने (जिसे 999 शुद्ध सोना भी कहा जाता है) की कीमत वर्तमान में 14,459 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने (जिसमें 91.67% शुद्ध सोना होता है और जिसका उपयोग आमतौर पर आभूषणों में किया जाता है) की कीमत 13,254 रुपये प्रति ग्राम है.

24 जून 2026 को चांदी की कीमतें:

आज की तारीख में भारत में चांदी की कीमत लगभग 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि सिल्वर 925 (जिसे स्टर्लिंग सिल्वर भी कहा जाता है) की कीमत 2,45,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. चांदी, हालांकि आमतौर पर सोने से सस्ती होती है, निवेश और आभूषण दोनों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सोने की तुलना में चांदी के आभूषण अधिक प्रचलित हैं. सोने की तरह, चांदी की कीमतें भी वैश्विक बाजारों से प्रभावित होती हैं, और औद्योगिक मांग कीमतों में उतार-चढ़ाव को काफी हद तक प्रभावित करती है.

आज सोना और चांदी का क्या भाव है? (24 जून 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (प्रति ग्राम) 22 कैरेट सोना (प्रति ग्राम) चांदी (999-प्रति 10 ग्राम) दिल्ली 14,474 रु. 13,269 रु. 2,449 रु. मुंबई 14,459 रु. 13,254 रु. 2,449 रु. कोलकाता 15,459 रु. 13,254 रु. 2,449 रु. चेन्नई 15,792 रु. 13,559 रु. 2,499 रु.

नोट-अलग-अलग शहरों में टैक्स, ज्वेलर्स के प्रीमियम और स्थानीय मांग के कारण वास्तविक खुदरा रेट में मामूली अंतर हो सकता है.

निवेश का नया नजरिया: डिजिटल बनाम फिजिकल गोल्ड

ज्यादातर लोग सोने को ही निवेश का एकमात्र जरिया मानते हैं, लेकिन चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग (सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स) और निवेश के आधुनिक तरीकों ने खेल बदल दिया है। नीचे दी गई तालिका आपको यह समझने में मदद करेगी कि निवेश के लिए कौन सा माध्यम बेहतर है:

आधार फिजिकल गोल्ड (गहने/सिक्के) डिजिटल गोल्ड / सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सुरक्षा चोरी का डर, लॉकर का खर्च पूरी तरह सुरक्षित (डिजिटल) शुद्धता मेकिंग चार्ज और शुद्धता का संशय 99.9% गारंटीड शुद्धता अतिरिक्त लागत 5% से 20% तक मेकिंग चार्ज कोई मेकिंग चार्ज नहीं आय केवल मूल्य वृद्धि (Capital Gain) SGB में सालाना 2.5% तक ब्याज तरलता ज्वेलर्स के पास बेचने पर घाटा बाजार दर पर तुरंत ऑनलाइन बिक्री

निवेश का नया नजरिया और चांदी की बढ़ती अहमियत

ज्यादातर लोग सोने को ही निवेश का एकमात्र जरिया मानते हैं, लेकिन चांदी की भूमिका अब बदल रही है. चांदी अब सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, यह सोलर एनर्जी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आधार है. अगर आप लंबे समय के लिए निवेश की सोच रहे हैं, तो चांदी की औद्योगिक मांग आपके निवेश को एक नया सुरक्षा कवच दे सकती है. यह समझना जरूरी है कि सोना जहां एक पारंपरिक सुरक्षा है, वहीं चांदी में होने वाला उतार-चढ़ाव आपको जोखिम और लाभ दोनों के बड़े अवसर दे सकता है.

बाजार की दिशा तय करने वाले छिपे हुए कारक

क्या आप जानते हैं कि आपके शहर के सर्राफा बाजार की कीमतें केवल स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं? कच्चे तेल की कीमतें, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड जैसे तकनीकी शब्द सुनने में भारी लग सकते हैं, लेकिन इनका सीधा संबंध आपके घर के बजट से है. अभी के हालात में, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के बीच जूझ रही हैं, तब एक छोटा सा राजनीतिक घटनाक्रम भी सोना-चांदी की कीमतों में अचानक उछाल या गिरावट ला सकता है. निवेशकों को सलाह है कि वे केवल हेडलाइंस पर न जाएं, बल्कि बाजार की इस सूक्ष्म हलचल को भी समझें.

आने वाले समय के संकेत और सतर्कता की जरूरत

निकट भविष्य में सोने और चांदी में अस्थिरता बनी रहने की पूरी संभावना है. अगर वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और बढ़ती है, तो सोने को एक मजबूत सहारा मिल सकता है, लेकिन अगर अमेरिकी डॉलर लगातार ताकतवर होता गया, तो मुनाफे के लिए इंतजार कर रहे निवेशकों को निराशा भी हाथ लग सकती है. इस समय सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि आप एकमुश्त खरीदारी करने के बजाय टुकड़ों में निवेश करें. बाजार की हर छोटी गिरावट को अवसर की तरह देखें और किसी भी बड़ी खरीद से पहले विशेषज्ञ की राय या बाजार के ट्रेंड को जरूर जांच लें.

निवेशकों के लिए एक सलाह

सोना और चांदी केवल धातु नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच हैं. आज के बाजार का विश्लेषण यह बताता है कि धैर्य ही सबसे बड़ा मुनाफा दिला सकता है. बाजार के शोर से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें. यदि आप लंबी अवधि का सोच रहे हैं, तो मौजूदा उतार-चढ़ाव को केवल एक दौर समझकर नजरअंदाज करना ही बेहतर है. याद रखें, बाजार की दिशा आज नहीं तो कल फिर से एक नई करवट लेगी.

किन बातों पर रखनी होगी नजर?

* अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों और उसके अधिकारियों के बयान.

* डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की दिशा.

* पश्चिम एशिया और अन्य भू-राजनीतिक घटनाक्रम.

* कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव.

* भारत में रुपये की चाल और आयात लागत.

* केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद और ईटीएफ निवेश प्रवाह.

आगे का प्रीडिक्शन क्या कहता है?

सोना: निकट अवधि में ऊंचे स्तरों पर अस्थिरता बनी रह सकती है. यदि वैश्विक जोखिम बढ़ते हैं या डॉलर कमजोर पड़ता है, तो सोने को समर्थन मिल सकता है. वहीं मजबूत डॉलर और सख्त मौद्रिक संकेतों से मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है.

चांदी: इसमें सोने की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव संभव है. औद्योगिक मांग मजबूत रहने पर चांदी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन वैश्विक विकास संबंधी चिंताएं इसे प्रभावित कर सकती हैं.

Disclaimer: यह लेख केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले कृपया अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें. लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

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