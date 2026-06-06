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अंडमान सागर से आई बड़ी राहत! 1900 मीटर गहराई में मिला प्राकृतिक गैस का नया भंडार, भारत के लिए क्यों है अहम?

Oil India gas reserve in Andaman: भारत जब ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, तभी अंडमान सागर से एक ऐसी खबर आई है जो आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 06, 2026, 01:56 PM IST

अंडमान सागर से आई बड़ी राहत! 1900 मीटर गहराई में मिला प्राकृतिक गैस का नया भंडार, भारत के लिए क्यों है अहम?

ऊर्जा संकट के बीच बड़ी राहत! अंडमान सागर में मिला प्राकृतिक गैस का नया स्रोत (फोटो एआई)

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अंडमान द्वीप के पास समुद्र की गहराइयों में प्राकृतिक गैस का एक नया स्रोत मिलने की पुष्टि हुई है. यह खोज ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसे में यह खोज सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों से भी सीधे जुड़ी हुई है.

अंडमान सागर में कहां मिला नया गैस कुआं?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि अंडमान द्वीप के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित श्री विजयपुरम-3 कुएं में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी पाई गई है.

यह कुआं समुद्र के भीतर 1900 मीटर से अधिक गहराई तक खोदा गया था. परीक्षण के दौरान फ्लेयरिंग के माध्यम से गैस की मौजूदगी की पुष्टि की गई. इस खोज को अंडमान क्षेत्र में चल रहे ऊर्जा अन्वेषण अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है.

क्यों खास है यह खोज?

अंडमान सागर में अब तक तीन कुओं की ड्रिलिंग की जा चुकी है. इनमें से यह दूसरा कुआं है जिसमें प्राकृतिक गैस मिलने की पुष्टि हुई है.

यह संकेत देता है कि इस क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक हो सकती हैं. ऊर्जा विशेषज्ञ लंबे समय से मानते रहे हैं कि अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की पर्याप्त संभावना मौजूद है. लगातार मिल रही सफलताएं इस धारणा को और मजबूत करती हैं.

आम लोगों पर क्या पड़ सकता है असर?

किसी गैस भंडार की खोज का मतलब यह नहीं होता कि अगले दिन से गैस सस्ती हो जाएगी. लेकिन ऐसी खोजें भविष्य में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं.

भारत अपनी प्राकृतिक गैस और तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. यदि घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम हो सकती है. इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी अपेक्षाकृत कम पड़ सकता है. यानी आज की यह खोज भविष्य में उद्योगों, बिजली उत्पादन और गैस आधारित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

वैश्विक अनिश्चितता के बीच आई सकारात्मक खबर

दुनिया के कई हिस्सों में जारी भू-राजनीतिक तनाव ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर रहे हैं. ऐसे माहौल में घरेलू संसाधनों की खोज भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम मानी जाती है.

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन चुकी है. ऐसे में अंडमान सागर से मिली यह सफलता नीति निर्माताओं और ऊर्जा क्षेत्र दोनों के लिए उत्साहजनक मानी जा रही है.

अंडमान बेसिन पर बढ़ रही हैं उम्मीदें

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा अन्वेषण को बढ़ावा दिया है. अंडमान क्षेत्र को विशेष रूप से संभावनाओं वाले क्षेत्रों में गिना जाता है. अब लगातार दो कुओं में गैस मिलने से इस क्षेत्र में आगे और खोज अभियानों को गति मिलने की संभावना बढ़ गई है.

हालांकि किसी भी खोज को व्यावसायिक उत्पादन तक पहुंचाने में समय लगता है, लेकिन शुरुआती संकेत इस क्षेत्र को भारत के ऊर्जा मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिला सकते हैं.

क्या है इस खबर का सबसे बड़ा संदेश?

अंडमान सागर में मिला यह नया गैस भंडार केवल एक खोज नहीं है. यह संकेत है कि भारत अपने ऊर्जा संसाधनों को लेकर नए विकल्प तलाश रहा है. अगर भविष्य में इन भंडारों का सफल दोहन होता है तो इसका फायदा देश की ऊर्जा सुरक्षा, उद्योगों और अर्थव्यवस्था को मिल सकता है.

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