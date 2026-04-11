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ओडिशा में बनेगा एल्युमिनियम का नया पार्क, 1500 नौकरियों और सस्ते प्रोडक्ट्स की उम्मीद

क्या एक फैक्ट्री प्रोजेक्ट आपकी नौकरी, बिजनेस और जेब तीनों को प्रभावित कर सकता है?ओडिशा के झारसुगुड़ा में बनने वाला नया एल्युमिनियम पार्क सिर्फ उद्योग की खबर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए मौके और राहत लेकर आ सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 11, 2026, 06:06 AM IST

ओडिशा में बनेगा एल्युमिनियम का नया पार्क, 1500 नौकरियों और सस्ते प्रोडक्ट्स की उम्मीद

New aluminum park will be built in Odisha.

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वेदांता एल्युमिनियम ने झारसुगुड़ा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क के लिए दो कंपनियों—सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और स्कॉट-एल मेटकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है. इसका सीधा मतलब है कि यहां सिर्फ कच्चा एल्युमिनियम नहीं बनेगा, बल्कि उससे जुड़े छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां भी लगेंगी. यानी “रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट” तक का पूरा सिस्टम एक ही जगह तैयार होगा.

 आम लोगों को क्या फायदा होगा?  

इस प्रोजेक्ट से करीब 1500 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है—जिसमें सीधे नौकरी और अप्रत्यक्ष काम दोनों शामिल हैं. स्थानीय युवाओं के लिए इसका मतलब है,अब नौकरी के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन कम हो सकता है.साथ ही, छोटे बिजनेस करने वालों को भी फायदा होगा जैसे ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, मशीन पार्ट्स और सर्विस सेक्टर में नए मौके बनेंगे. यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक “इकोनॉमिक चेन” तैयार करेगा.

 500 करोड़ का निवेश: आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा 

इस पहल से राज्य में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेशआने की संभावना है. जब उत्पादन एक ही जगह होता है, तो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है. इसका सीधा असर यह होता है कि एल्युमिनियम से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे किचन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स या बिल्डिंग मटेरियल सस्ते हो सकते हैं. यानी आने वाले समय में आम लोगों को कुछ चीजें कम कीमत पर मिल सकती हैं.

 MSME और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मौका 

यह एल्युमिनियम पार्क खासतौर पर छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. छोटे उद्यमियों को यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चा माल और सपोर्ट एक ही जगह मिलेगा, जिससे उनका खर्च और जोखिम दोनों कम होंगे. इससे नए स्टार्टअप्स और लोकल बिजनेस को तेजी से बढ़ने का मौका मिलेगा.

 झारसुगुड़ा क्यों बन रहा है नया इंडस्ट्रियल हब 

झारसुगुड़ा पहले से ही एल्युमिनियम उत्पादन का बड़ा केंद्र रहा है. अब इस नए पार्क के जरिए इसे “डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग हब” के रूप में विकसित किया जा रहा है. लगभग 56 एकड़ में बनने वाला यह प्रोजेक्ट न सिर्फ इंडस्ट्री को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे इलाके के विकास को भी तेज करेगा-सड़क, बिजली, स्किल ट्रेनिंग जैसे सेक्टर में भी सुधार आएगा.
 
माइग्रेशन और लोकल इकोनॉमी पर असर 

इस तरह के प्रोजेक्ट का एक बड़ा असर यह होता है कि लोग अपने ही राज्य में काम पाने लगते हैं. यानी बाहर जाकर नौकरी करने की मजबूरी कम हो सकती है. साथ ही, जब किसी इलाके में पैसा घूमता है, तो वहां छोटे दुकानदार से लेकर सर्विस सेक्टर तक सभी को फायदा होता है.

सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, पूरी इकोनॉमी को बूस्ट 

झारसुगुड़ा का यह एल्युमिनियम पार्क एक साधारण औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं है. यह रोजगार, बिजनेस और सस्ते प्रोडक्ट्स तीनों का कॉम्बिनेशन है.अगर यह योजना सफल रहती है, तो यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है.

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